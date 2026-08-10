Autonómny podlahový automat KIRA BD 50
Efektívny, časovo úsporný, jednoduchý, bezpečný, flexibilný – autonómny podlahový automat KIRA B 50 na ekonomické čistenie stredne veľkých až veľkých plôch.
Čistiaci robot Kärcher KIRA BD 50 je praktickým doplnkom každého upratovacieho tímu. Inteligentne, autonómne a s funkciou umývacieho stroja sa postará o efektívne čistenie podláh stredných až veľkých plôch s konzistentnými výsledkami čistenia, čím odľahčuje upratovací tím, ktorý sa môže sústrediť na náročnejšie úlohy. Intuitívne ovládanie s veľkým dotykovým displejom umožňuje rýchle nastavenie bez potreby odborných znalostí. Voliteľná dokovacia stanica umožňuje plne autonómnu prácu vrátane plnenia čerstvou vodou, vyprázdňovania špinavej vody, oplachovania nádrže a nabíjania dlhotrvajúcej lítium-železofosfátovej batérie. Jedna valcová kefa predbežne zametá a čistí v jednom pracovnom kroku, zatiaľ čo integrovaná bočná kefa eliminuje potrebu manuálneho čistenia okrajov. Vysokovýkonné senzory a softvér zabezpečujú spoľahlivú navigáciu, bezpečné predchádzanie kolíziám a vyhýbanie sa prekážkam. Na účely dokumentácie a monitorovania KIRA BD 50 odosiela stavové správy do mobilných zariadení a vytvára podrobné správy o čistení v príslušnom webovom portáli.
Vlastnosti a výhody
Dokovacia stanica (voliteľné)
- Umožňuje plne autonómnu prevádzku.
- Zdroje je možné autonómne dopĺňať robotom (doplnenie čerstvej vody, vypustenie špinavej vody, prepláchnutie nádrže, nabíjanie batérie).
- Voliteľné príslušenstvo, robot môže byť prevádzkovaný aj bez dokovacej stanice.
Osvedčená technológia kotúčových kief
- Mimoriadne výkonné, ale šetrné čistenie hladkých a citlivých povrchov.
- Nižšie opotrebenie kief.
- Široký výber rôznych kief a podložiek vrátane diamantových podložiek, ktoré možno použiť na dosiahnutie/udržanie lesklého povrchu.
Škrabka na hrubé nečistoty
- Zabraňuje vniknutiu hrubých nečistôt do stroja.
- Chráni kotúčové kefy pred hrubými časticami nečistôt.
- Zabraňuje upchatiu stierky.
Jednoduchá obsluha
- Prehľadné a bezpečné ovládanie všetkých funkcií zariadenia prostredníctvom dotykového displeja.
- Podrobné pokyny pre používateľa pre jednoduché a intuitívne ovládanie.
- Jednoduché nastavenie a jednoduché používanie robota bez odborných znalostí.
Robustná a spoľahlivá navigácia
- Vysokovýkonné snímače s 360° detekciou prostredia a bočným monitorovaním.
- Bezpečné predchádzanie kolíziám a vedenie prekážok.
- Inteligentné manévre voľného cestovania v prípade zablokovania.
Bezpečnostný certifikát
- Bezpečná a bezkontaktná detekcia prekážok, pádov a osôb.
- Bezpečnosť certifikovaná v súlade s IEC 63327.
- Vhodné na prevádzku v oblastiach s vysokou premávkou.
Rýchle naučenie autonómnych trás
- Intuitívne naučenie čistiacich trás.
- Funkcia Teach & Repeat pre manuálne naučenie presných trás v stiesnených priestoroch.
- Funkcia Smart Fill pre autonómne plánovanie trás vo veľkých otvorených priestoroch.
Intuitívna úprava trás
- Všetky parametre čistenia je možné po vytvorení trasy jednoducho upraviť.
- Vytvorenie prepojených čistiacich trás.
- Pridajte zóny zakázaného vstupu, rýchlostné filtre, zóny zákazu čistenia, zóny klaksónu a interakčné zóny.
Webový portál
- Vzdialený prístup k podrobným informáciám prostredníctvom systému Kärcher Equipment Management.
- Zahŕňa správy o čistení, upozornenia, stav zariadenia a ďalšie
- Posiela upozornenia a stavové správy na mobilné zariadenia
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|menovitý príkon (W)
|1600
|Výkonný trakčný motor (W)
|560
|Výkon turbíny (W)
|630
|Výkon motora kief (W)
|900
|Pracovná šírka kief (mm)
|600
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|20
|Otáčky kief (rpm)
|150
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|750
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|55 / 55
|Nádrž na čistiaci prostriedok (l)
|5
|Násypka na nečistoty (l)
|2
|Teoretický plošný výkon, autonómny (m²/h)
|max. 2578
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 1830
|Napätie (V)
|24
|Počet batérií
|2
|Typ batérie
|Li-Ion
|Napätie/kapacita batérie (V/Ah)
|24 / 180
|Životnosť batérie (h)
|Približne 4
|Doba nabíjania batérie (h)
|max. 5,8
|Rýchlosť, autonómna (km/h)
|max. 4,3
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Šírka otáčania uličky, autonómna (m)
|1,5
|Schopnosť stúpania (%)
|max. 6
|Šírka uličky, autonómna (m)
|min. 0,9
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2033-01-01
|Vlastná hmotnosť (kg)
|236
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|236,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|250,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Balenie obsahuje
- Batéria a nabíjačka
- Zahŕňa stierku
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Blikajúci maják
Výbava
- Typ sacích stierok: odolná voči olejom
- DOSE
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Veľký dotykový displej s vysokým rozlíšením
- Kompatibilné s dokovacou stanicou
- Príprava na ovládanie
- Autonómne čistenie
- S manuálnym pojazdovým režimom
- Režim rampy
- Jednoduché a intuitívne nastavenie bez potreby odborných znalostí
- Vysokovýkonné snímače
- Rozpoznávanie prekážok a rizika pádu
- Autonómne obchádzanie prekážok
- Bezpečnostný certifikát pre verejné priestory
- Zostavovanie správ o čistení
- Upozornenia na mobilných zariadeniach
- Funkcia rozvrhu
- Auto-Fill
- Farebné svetlá zobrazujúce správanie a prevádzkový stav robota
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Snímač podtlaku na detekciu upchatia
- Detekcia prázdnej nádrže na čistiaci prostriedok
- Komunikačné rozhranie: VDA 5050
- Dávkovanie čistiaceho prostriedku
Oblasti využitia
- Stredné až veľké plochy s citlivými, hladkými a lesklými povrchmi
- Môže byť použitý v zastavanom priestore, ale aj v otvorených priestoroch
- Vhodný na použitie vo verejných priestoroch
- Ideálne v maloobchode, zdravotníckych zariadeniach a verejných zariadeniach
- Môže byť použitý v doprave, priemysle a čistení budov