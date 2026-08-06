Čistič okien WVP 10 Adv
Náš batériový vysávač okien WVP 10 Adv padne vždy dobre do ruky, či už pracujete vertikálne, horizontálne alebo nad hlavou. Ideálny pre všetky hladké plochy ako sú okna alebo dlaždice.
Nie je rozhodujúce, či používate náš vysávač pre vysávanie mokrých nečistôt WVP 10 Adv ako vysávač na okná, čistíte sním dlaždice, zrkadlá, vitríny, pulty alebo akýkoľvek hladký povrch. Rozhodujúce je, že docielite v každej polohe, dokonca i v polohe nad hlavou, výsledok čistenia bez šmúh. O to sa stará mimo iného rýchlootáčkový motor, ktorý má podstatne vyšší výkon odsávania než u bežných vysávačov v domácnosti. Batériový, ľahký a robustný čistič okien presvedčí okrem iného aj premyslenými detailmi, ako je napríklad nádrž na špinavú vodu o objeme 200 milimetrov, ktorá sa ľahko a rýchlo vyprázdňuje a v prípade potreby je možné ju vyčistiť aj v umývačke riadu. Alebo manuálne nastavenie dorazu pre dokonalé výsledky čistenia až do okrajov. U verzie WVP 10 Adv získate naviac vymeniteľnú batériu, rýchlonabíjačku, čistiaci prostriedok i fľašku s rozprašovačom a 2 poťahy. Vďaka tomu umožňuje WVP 10 Adv takmer prácu bez prerušenia.
Vlastnosti a výhody
Ľahké, ergonomické a univerzálneVhodné pre všetky typy hladkých povrchov - použitie horizontálne, vertikálne alebo dokonca nad hlavou. Pohodlná manipulácia a ľahká obsluha. Bezpečné, príjemné ovládanie vďaka gumenej rukoväti.
Vymeniteľná batériaUmožňuje externé nabíjanie batérie a v spojení s náhradnou batériou môžete pracovať takmer neprerušene. Stav nabíjania sa zobrazuje pomocou troch diód LED nad vypínačom ON / OFF.
Pohodlné čistenie okrajovBezúdržbové čistenie poskytuje výsledky až po okraje vďaka ručne nastaviteľnej rozperke.
Veľký objem nádrže na znečistenú vodu
- Znižuje pracovné prerušenia vďaka častému vyprázdňovaniu a tým zvyšuje produktivitu.
- Lepšie využitie pracovného času, ktorý je k dispozícii.
WVP 10 Adv verzia s rýchlou nabíjačkou
- Rýchla nabíjačka a druhá batéria umožňujú čistenie takmer bez prerušenia.
Verzia WVP 10 Adv s ďalšou úzkou odsávacou tryskou
- Zvlášť vhodné pre malé plochy, ktoré nie sú dostupné so štandardnou tryskou.
Výkonná lítium-iónová batéria
- Umožňuje pracovať približne 30 minút na jedno úplne nabitie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Pracovná šírka úzkej sacej hubice (mm)
|170
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|200
|Čas nabíjania batérie (min)
|50
|Výdrž batérie (min)
|35
|Typ batérie
|Odnímateľná lítium-iónová batéria
|Napätie batérie (V)
|3,7
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,3
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|280 x 130 x 335
Balenie obsahuje
- Koncentrát na čistenie povrchov CA 30 R
- Súprava so sprejovou fľašou Extra
- Návlek z mikrovlákna: 1 x
- Mikrovláknový návlek na čistenie vonkajších plôch: 1 x
- Batéria
- Vrátane vymeniteľnej batérie
- Rýchlonabíjacia stanica
- Škrabka na nečistoty
Výbava
- Šírka sacej hubice: 280 mm, 170 mm
Video
Oblasti využitia
- Stavebníctvo
- Maloobchod
- Kancelárie
- Hotelierstvo
- Reštaurácie a stravovanie
- Zdravotníctvo
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WVP 10 Adv náhradný diel
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