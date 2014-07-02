Automat na čistenie kobercov BRS 43/500 C

Kompaktný stroj na príležitostné čistenie malých kobercových plôch. Rýchle oživenie a vysušenie koberca pre okamžitú pochôdznosť. Hospodárny na plochách 200 až 600 m².

BRS 43/500 C je ideálnym strojom na produktívne medzičistenie kobercov. Spoľahlivo odstráni špinu a občerství koberec. V nádobe na zachytávanie špiny sa žmolky a čiastočky špiny zbierajú hneď pri čistení. Po vyčistení je koberec už po 20 minútach opäť suchý a dá sa po ňom chodiť. Vďaka kompaktnej konštrukcii stroja je možné jeho použitie aj za prítomnosti verejnosti. S plošným výkonom do 600 m² sa BRS 43/500 C hodí aj na oživovanie väčších plôch.

Vlastnosti a výhody
2 protichodné valce
  • Vysoký výkon čistenia pomocou vysokého prítlaku.
  • Čistí vlákna súčasne z dvoch strán a vzpriamuje ich.
  • Zabezpečuje rovnomerný kontakt s podlahou aj pri nerovnostiach.
2 v 1
  • Čistenie vlákien a zametanie v jednej pracovnej operácii.
  • Vrátane nádoby na nečistoty.
Špecifikácie

Technické údaje

Plošný výkon (základné čistenie / medzičistenie iCapsol) (m²/h) 300
Tlak nástreku medzičistenie (bar) 3,4
Rozstrekovaný objem medzičistenie (l/min) 0,38
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 7,5
Výkon motora kief (W) 370
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 25
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 32,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 470 x 1160

Balenie obsahuje

  • Integrovaná nádrž na iCapsol
  • Počet valcov: 2 Kus(y)

Výbava

  • Pracovný smer: dopredu alebo dozadu
  • Prevádzka iCapsol

Video

Príslušenstvo
Čistiace prostriedky