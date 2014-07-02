Automat na čistenie kobercov BRS 43/500 C
Kompaktný stroj na príležitostné čistenie malých kobercových plôch. Rýchle oživenie a vysušenie koberca pre okamžitú pochôdznosť. Hospodárny na plochách 200 až 600 m².
BRS 43/500 C je ideálnym strojom na produktívne medzičistenie kobercov. Spoľahlivo odstráni špinu a občerství koberec. V nádobe na zachytávanie špiny sa žmolky a čiastočky špiny zbierajú hneď pri čistení. Po vyčistení je koberec už po 20 minútach opäť suchý a dá sa po ňom chodiť. Vďaka kompaktnej konštrukcii stroja je možné jeho použitie aj za prítomnosti verejnosti. S plošným výkonom do 600 m² sa BRS 43/500 C hodí aj na oživovanie väčších plôch.
Vlastnosti a výhody
2 protichodné valce
- Vysoký výkon čistenia pomocou vysokého prítlaku.
- Čistí vlákna súčasne z dvoch strán a vzpriamuje ich.
- Zabezpečuje rovnomerný kontakt s podlahou aj pri nerovnostiach.
2 v 1
- Čistenie vlákien a zametanie v jednej pracovnej operácii.
- Vrátane nádoby na nečistoty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon (základné čistenie / medzičistenie iCapsol) (m²/h)
|300
|Tlak nástreku medzičistenie (bar)
|3,4
|Rozstrekovaný objem medzičistenie (l/min)
|0,38
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|7,5
|Výkon motora kief (W)
|370
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|25
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|32,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 470 x 1160
Balenie obsahuje
- Integrovaná nádrž na iCapsol
- Počet valcov: 2 Kus(y)
Výbava
- Pracovný smer: dopredu alebo dozadu
- Prevádzka iCapsol
Video