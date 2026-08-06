Batériový tepovač Puzzi 9/1 Bp Adv

Pre maximálnu manévrovateľnosť pre hĺbkové čistenie vlákna: Náš robustný tepovač Puzzi 9/1 Bp Adv s tryskou na čalúnenie a podlahovou tryskou.

Jediný svojho druhu na svete, ktorý ponúka robustný dizajn a bezkáblovú flexibilitu: náš akumulátorový tepovač Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Ako jediný profesionálny štandardný extraktor poháňaný batériami na trhu, tento Puzzi nikdy nesklame svojím výnimočným výkonom a maximálnou slobodou pohybu pri hĺbkových čistiacich prácach, kobercoch a iných textilných oblastiach v akomkoľvek odvetví, či už ide o hotely alebo pohostinstvá, valeting vozidiel alebo čistenie budov. Napriek svojej sile je tento Puzzi mimoriadne tichý, čo je ideálne na použitie vo verejných priestoroch; navyše ergonomicky navrhnutá rukoväť znamená, že sa dá ľahko nosiť po jednej ruky. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov čistenia sa čistiaci roztok podtlačí a nastrieka hlboko do textilných vlákien a potom sa nasáva späť spolu s uvoľnenými nečistotami. Dodáva sa štandardne: Tryska na čalúnenie, striekacia vákuová hadica, podlahová tryska, nádoba 2 v 1 na čistú vodu a špinavú vodu, integrované skladovanie príslušenstva a oveľa viac. Pri objednávaní tejto verzie stroja majte na pamäti, že výkonná 36 V batéria Kärcher Battery Power+ a zodpovedajúca rýchla nabíjačka sa musia objednať samostatne.

Vlastnosti a výhody
Batériový tepovač Puzzi 9/1 Bp Adv: Silný akumulátor Battery Power +- 36 V od spoločnosti Kärcher
Silný akumulátor Battery Power +- 36 V od spoločnosti Kärcher
Bezkáblová sloboda pohybu. Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilný so všetkými strojmi z 36 V Kärcher Battery Power+ batériovej platformy.
Batériový tepovač Puzzi 9/1 Bp Adv: Odolný dizajn s dlhou životnosťou
Odolný dizajn s dlhou životnosťou
Dlhá životnosť zabezpečuje vysokú hospodárnosť. Robustné a odolné membránové čerpadlo. Dve veľké tlačidlá ovládané pohodlne ručne alebo nohoou.
Batériový tepovač Puzzi 9/1 Bp Adv: Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercov
Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercov
Flexibilné sacie pery pre optimálny uhol sania a konečné výsledky sušenia. 240 mm široká podlahová tryska s integrovanou odsávacou trubicou. Ergonomický obojručný úchop pre extra užívateľský komfort.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
  • Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
  • Quick-start ilustrácia Puzzi 9/1 Bp pre vyššiu bezpečnosť používateľov.
Ergonomické držadlo
  • Pohodlná preprava v jednej ruke.
  • Pohodlne vyvážený stroj.
  • Držiak sacej trubice integrovaný do rukoväte pre bezpečnú a pohodlnú prepravu.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Všetko príslušenstvo sa dá pohodlne uložiť priamo na stroji, takže je vždy poruke.
  • Praktický vstavaný úložný priestor.
  • Bezpečné odkladanie aj počas prepravy
Praktická čalúnená tryska
  • Jednoduché, ale dôkladné čistenie čalúnenia a čalúneného nábytku.
  • Ideálne na čistenie interiéru vozidla.
  • Vďaka malej veľkosti je vhodná na použitie v menších priestoroch.
Nízka hmotnosť
  • Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky.
  • Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy.
  • Ľahký stroj.
Nízky prevádzkový hluk
  • Dokonca vhodné na čistenie v oblastiach citlivých na hluk a v nočných hodinách
  • Zvyšuje pohodlie používateľa.
  • Veľmi tichý stroj.
Komfortný systém 2 v 1 s integrovanou hadicou na nástrek a extrakciu
  • Čistiaci roztok sa pod tlakom nastrieka hlboko do vlákien.
  • Dôkladná extrakcia čistiaceho roztoku spolu s nečistotami.
  • Rýchle schnutie.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Plošný výkon (m²/h) 12 - 18
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 9 / 7
Prietok vzduchu (l/s) 57
Vysávanie (kPa) 15
Objem nástreku (l/min) 0,5
Tlak nástreku (MPa) 0,16 - 0,22
Výkon turbíny (W) 550
Výkon čerpadla (W) 4
Príkon (W) 575
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Vnút. priemer príslušenstva ( ) ID 32
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Nabíjací prúd (A) 6
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 13
Rozmery (d x š x v) (mm) 540 x 332 x 460

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
  • Trubica na tepovanie a extrakciu: 1 Kus(y), 700 mm, Kov
  • Ochranný filter motora
  • Filter čistej vody
  • Hubica na čalúnenie
  • Zásobník na tablety čistiaceho prostriedku
  • Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
  • Čistiace prostriedky: Tablety RM 760, 2 Tablety
  • Striekacia/sacia pištoľ

Výbava

  • Prepravný zámok na hadicu
  • Integrované odkladanie príslušenstva
Batériový tepovač Puzzi 9/1 Bp Adv
Batériový tepovač Puzzi 9/1 Bp Adv

Video

Oblasti využitia
  • Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
  • Na medzičistenie a cielené odstraňovanie škvŕn na kobercoch
  • Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
  • Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
  • Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
Príslušenstvo
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