Čistiaca kefa PW 30/1 (pre Puzzi 10/2)

Výkonná čistiaca kefa PW 30/1 na pripevnenie k nášmu tepovaču-extraktoru Puzzi 10/2. Rotujúca valcová kefa zintenzívňuje čistiaci výkon a zvyšuje efektivitu čistenia až o 35 percent.

Jednoduchá manipulácia, obdivuhodný výkon: čistiaca kefa PW 30/1 pre náš tepovač-extraktor Puzzi 10/2 presviedča na celej čiare. Dá sa rýchlo nasadiť namiesto podlahovej hubice a s efektivitou sa stará o ešte lepšie a rýchlejšie výsledky čistenia. Iba v jednom pracovnom kroku umožňuje nastriekať čistiaci roztok na koberec, zapracovať ho pomocou rotujúcej valcovej kefy a nakoniec odsať kompletný špinavý roztok. Takto je možné v jednom kroku výrazne zvýšiť čistiaci a hlavne plošný výkon stroja Puzzi 10/2 až o 35 percent.

Vlastnosti a výhody
Rotujúce kefy
Na zintenzívnenie čistenia a vzpriamovanie vlákien koberca.
Vyšší plošný výkon
Zvýšenie plošného výkonu až o 35 percent.
Priezor
Priezor na umývacej hlave na nepretržitú kontrolu odsávania.
Jednoduchá obsluha
  • Rýchle a jednoduché nasunutie namiesto podlahovej hubice.
  • Rotovanie valcovej kefy uľahčuje prácu s PW 30/1.
  • Jednoduché spúšťanie pomocou kolieskového spínača.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 40 - 55
Výkon motora kief (W) 60
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka kábla (m) 4
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 350 x 260 x 835

Oblasti využitia
  • Kobercová krytina
Čistiace prostriedky
Čistiaca kefa PW 30/1 (pre Puzzi 10/2) náhradný diel

