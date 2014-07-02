Čistiaca kefa PW 30/1 (pre Puzzi 10/2)
Výkonná čistiaca kefa PW 30/1 na pripevnenie k nášmu tepovaču-extraktoru Puzzi 10/2. Rotujúca valcová kefa zintenzívňuje čistiaci výkon a zvyšuje efektivitu čistenia až o 35 percent.
Jednoduchá manipulácia, obdivuhodný výkon: čistiaca kefa PW 30/1 pre náš tepovač-extraktor Puzzi 10/2 presviedča na celej čiare. Dá sa rýchlo nasadiť namiesto podlahovej hubice a s efektivitou sa stará o ešte lepšie a rýchlejšie výsledky čistenia. Iba v jednom pracovnom kroku umožňuje nastriekať čistiaci roztok na koberec, zapracovať ho pomocou rotujúcej valcovej kefy a nakoniec odsať kompletný špinavý roztok. Takto je možné v jednom kroku výrazne zvýšiť čistiaci a hlavne plošný výkon stroja Puzzi 10/2 až o 35 percent.
Vlastnosti a výhody
Rotujúce kefyNa zintenzívnenie čistenia a vzpriamovanie vlákien koberca.
Vyšší plošný výkonZvýšenie plošného výkonu až o 35 percent.
PriezorPriezor na umývacej hlave na nepretržitú kontrolu odsávania.
Jednoduchá obsluha
- Rýchle a jednoduché nasunutie namiesto podlahovej hubice.
- Rotovanie valcovej kefy uľahčuje prácu s PW 30/1.
- Jednoduché spúšťanie pomocou kolieskového spínača.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|40 - 55
|Výkon motora kief (W)
|60
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Dĺžka kábla (m)
|4
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|350 x 260 x 835
Oblasti využitia
- Kobercová krytina
Čistiace prostriedky
