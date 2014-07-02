Čistiaca kefa PW 30/1 (pre Puzzi 30/4)

Zvyšuje plošný výkon nášho tepovača-extraktora Puzzi 30/4 až o 35 percent a navyše zlepšuje výsledok čistenia: čistiaca hlava PW 30/1 s rotujúcou valcovou kefou.

Rýchlejšie, dôkladnejšie, lepšie: Čistiaca kefa PW 30/1 pre náš tepovač-extraktor Puzzi 30/4, ktorú je možné rýchlo pripevniť namiesto podlahovej hubice, je okamžite pripravená na použitie, umožňuje výrazné zintenzívnenie celého čistenia a zvýšenie plošného výkonu až o 35 percent. Inteligentná konštrukcia pritom umožňuje v jednom pracovnom kroku nastriekať čistiaci roztok, zapracovať ho pomocou rotujúcej valcovej kefy a potom kompletný špinavý roztok odsať.

Vlastnosti a výhody
Tepovač Čistiaca kefa PW 30/1 (pre Puzzi 30/4): Rotujúce kefy
Rotujúce kefy
Na zintenzívnenie čistenia a vzpriamovanie vlákien koberca.
Tepovač Čistiaca kefa PW 30/1 (pre Puzzi 30/4): Vyšší plošný výkon
Vyšší plošný výkon
Zvýšenie plošného výkonu až o 35 percent.
Tepovač Čistiaca kefa PW 30/1 (pre Puzzi 30/4): Priezor
Priezor
Priezor na umývacej hlave na nepretržitú kontrolu odsávania.
Jednoduchá obsluha
  • Rýchle a jednoduché nasunutie namiesto podlahovej hubice.
  • Rotujúce kefy zintenzívňujú postup pri základnom čistení.
  • Jednoduché spúšťanie pomocou kolieskového spínača.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 70 - 110
Výkon motora kief (W) 60
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka kábla (m) 7
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 350 x 260 x 835
Čistiace prostriedky
Čistiaca kefa PW 30/1 (pre Puzzi 30/4) náhradný diel

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