Čistiaca kefa PW 30/1 (pre Puzzi 30/4)
Zvyšuje plošný výkon nášho tepovača-extraktora Puzzi 30/4 až o 35 percent a navyše zlepšuje výsledok čistenia: čistiaca hlava PW 30/1 s rotujúcou valcovou kefou.
Rýchlejšie, dôkladnejšie, lepšie: Čistiaca kefa PW 30/1 pre náš tepovač-extraktor Puzzi 30/4, ktorú je možné rýchlo pripevniť namiesto podlahovej hubice, je okamžite pripravená na použitie, umožňuje výrazné zintenzívnenie celého čistenia a zvýšenie plošného výkonu až o 35 percent. Inteligentná konštrukcia pritom umožňuje v jednom pracovnom kroku nastriekať čistiaci roztok, zapracovať ho pomocou rotujúcej valcovej kefy a potom kompletný špinavý roztok odsať.
Vlastnosti a výhody
Rotujúce kefyNa zintenzívnenie čistenia a vzpriamovanie vlákien koberca.
Vyšší plošný výkonZvýšenie plošného výkonu až o 35 percent.
PriezorPriezor na umývacej hlave na nepretržitú kontrolu odsávania.
Jednoduchá obsluha
- Rýchle a jednoduché nasunutie namiesto podlahovej hubice.
- Rotujúce kefy zintenzívňujú postup pri základnom čistení.
- Jednoduché spúšťanie pomocou kolieskového spínača.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|70 - 110
|Výkon motora kief (W)
|60
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Dĺžka kábla (m)
|7
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|350 x 260 x 835
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