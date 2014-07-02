Tepovač Puzzi 10/2 Adv
S 240 mm hubicou na koberce, dávkovaním odpeňovača, odkladacou priehradkou a prípojkou pre elektrickú kefu PW ako štandard – tepovač-extraktor Puzzi 10/2 Adv pre vyšší plošný výkon.
Profesionálny tepovač - extraktor Puzzi 10/2 Adv od Kärcher poskytuje vynikajúci sací výkon, hygienické výsledky čistenia a zaisťuje rýchle opätovné použitie textilných povrchov. Stroj pracuje na princípe nástreku vody a čistiaceho prostriedku do textílií pod tlakom, a na ich následnom odsatí, spolu s uvoľnenými nečistotami. Vďaka tomu je ideálny na čistenie kobercov a iných textilných povrchov. Pomocou voliteľnej elektrickej kefy a jej rotačnej valcovej kefy sa zvyšuje plošný výkon a zintenzívňuje sa čistiaci výkon. Zabudované dávkovanie odpeňovača zabraňuje nadmernému peneniu v nádržke na špinavú vodu, najmä pri oplachovaní textílií vodou. Robustný dizajn Puzzi 10/2 Adv zaisťuje dlhú životnosť a vysokú hospodárnosť – ideálny pre dodávateľov stavebných služieb alebo v hotelovom a pohostinskom sektore. Veko stroja a podlahová hubica sú priehľadné pre lepšie sledovanie stupňa znečistenia pri čistení. Obsahuje: 240 mm podlahovú hubicu na koberce, prípojku pre napájaciu kefu PW, odkladaciu priehradku, ergonomickú rukoväť na prenášanie a háčik na kábel.
Vlastnosti a výhody
Výborný čistiaci výkon.
- Dokonalé hĺbkové čistenie textilných povrchov.
- Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania.
- Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Profesionálna kvalita: extrémne robustný a odolný
- Výkonné čerpadlo s dlhou životnosťou.
- Výkonná turbína s vynikajúcim výkonom spätného sania.
Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercov
- Flexibilné sacie pery pre optimálny uhol sania a konečné výsledky sušenia.
- 240 mm široká podlahová tryska s integrovanou odsávacou trubicou.
- Ergonomický obojručný úchop pre extra užívateľský komfort.
Integrovaná prípojka pre napájaciu kefu PW
- Elektrická kefa zaisťuje vyšší plošný výkon.
- Rotačná valcová kefa na vyrovnávanie kobercových vlákien.
- Hĺbkové čistenie kobercov a textilných podlahových krytín.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
- Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
- Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
- Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
- Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
- 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Zabudované dávkovanie odpeňovača
- Ideálne na oplachovanie umytých kobercov a textilných podlahových krytín.
- Zabraňuje nadmernému peneniu v nádrži na špinavú vodu.
Vstavaná odkladacia priehradka na tablety čistiaceho prostriedku
- Čistiace tablety sú vždy po ruke a chránené pred vlhkosťou.
- Bezpečné skladovanie aj počas prepravy.
- Umožňuje dávkovanie podľa potreby.
Hák na kábel
- Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
- Praktické a chráni káble.
- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Integrovaný držiak sacej trubice s podlahovou hubicou v rukoväti na prenášanie.
- Jednoduchá a pohodlná preprava a odkladanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|30 - 45
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nástreku (l/min)
|2
|Tlak nástreku (bar)
|2
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|10 / 9
|Výkon turbíny (W)
|1250
|Výkon čerpadla (W)
|80
|Napätie (V)
|220 - 240
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|11,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|705 x 320 x 435
Balenie obsahuje
- Zásuvka pre profesionálnu umývaciu hlavu: PW 30/1
- Čistiace prostriedky: Tablety RM 760, 2 Kus(y)
- Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
- Zásobník na tablety čistiaceho prostriedku
- Hák na kábel
- Podlahová hubica: 240 mm
- Striekacia/sacia pištoľ
- D-rukoväť pre rozprašovačku/saciu trubicu
- Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
- Trubica na tepovanie a extrakciu: 1 Kus(y)
Výbava
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
- Nástavec trysky: Podlahová hubica, Žltá
Video
Oblasti využitia
- Na hĺbkové čistenie kobercov a textilných podlahových krytín
- Na medzičistenie a cielené odstraňovanie škvŕn na kobercoch
- Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač Puzzi 10/2 Adv náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher