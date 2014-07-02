Tepovač Puzzi 10/2 Adv

S 240 mm hubicou na koberce, dávkovaním odpeňovača, odkladacou priehradkou a prípojkou pre elektrickú kefu PW ako štandard – tepovač-extraktor Puzzi 10/2 Adv pre vyšší plošný výkon.

Profesionálny tepovač - extraktor Puzzi 10/2 Adv od Kärcher poskytuje vynikajúci sací výkon, hygienické výsledky čistenia a zaisťuje rýchle opätovné použitie textilných povrchov. Stroj pracuje na princípe nástreku vody a čistiaceho prostriedku do textílií pod tlakom, a na ich následnom odsatí, spolu s uvoľnenými nečistotami. Vďaka tomu je ideálny na čistenie kobercov a iných textilných povrchov. Pomocou voliteľnej elektrickej kefy a jej rotačnej valcovej kefy sa zvyšuje plošný výkon a zintenzívňuje sa čistiaci výkon. Zabudované dávkovanie odpeňovača zabraňuje nadmernému peneniu v nádržke na špinavú vodu, najmä pri oplachovaní textílií vodou. Robustný dizajn Puzzi 10/2 Adv zaisťuje dlhú životnosť a vysokú hospodárnosť – ideálny pre dodávateľov stavebných služieb alebo v hotelovom a pohostinskom sektore. Veko stroja a podlahová hubica sú priehľadné pre lepšie sledovanie stupňa znečistenia pri čistení. Obsahuje: 240 mm podlahovú hubicu na koberce, prípojku pre napájaciu kefu PW, odkladaciu priehradku, ergonomickú rukoväť na prenášanie a háčik na kábel.

Vlastnosti a výhody
Výborný čistiaci výkon.
  • Dokonalé hĺbkové čistenie textilných povrchov.
  • Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania.
  • Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Profesionálna kvalita: extrémne robustný a odolný
  • Výkonné čerpadlo s dlhou životnosťou.
  • Výkonná turbína s vynikajúcim výkonom spätného sania.
Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercov
  • Flexibilné sacie pery pre optimálny uhol sania a konečné výsledky sušenia.
  • 240 mm široká podlahová tryska s integrovanou odsávacou trubicou.
  • Ergonomický obojručný úchop pre extra užívateľský komfort.
Integrovaná prípojka pre napájaciu kefu PW
  • Elektrická kefa zaisťuje vyšší plošný výkon.
  • Rotačná valcová kefa na vyrovnávanie kobercových vlákien.
  • Hĺbkové čistenie kobercov a textilných podlahových krytín.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
  • Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
  • Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
  • Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
  • 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Zabudované dávkovanie odpeňovača
  • Ideálne na oplachovanie umytých kobercov a textilných podlahových krytín.
  • Zabraňuje nadmernému peneniu v nádrži na špinavú vodu.
Vstavaná odkladacia priehradka na tablety čistiaceho prostriedku
  • Čistiace tablety sú vždy po ruke a chránené pred vlhkosťou.
  • Bezpečné skladovanie aj počas prepravy.
  • Umožňuje dávkovanie podľa potreby.
Hák na kábel
  • Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
  • Praktické a chráni káble.
  • Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.﻿
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Integrovaný držiak sacej trubice s podlahovou hubicou v rukoväti na prenášanie.
  • Jednoduchá a pohodlná preprava a odkladanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 30 - 45
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nástreku (l/min) 2
Tlak nástreku (bar) 2
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 10 / 9
Výkon turbíny (W) 1250
Výkon čerpadla (W) 80
Napätie (V) 220 - 240
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 11,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 16,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 705 x 320 x 435

Balenie obsahuje

  • Zásuvka pre profesionálnu umývaciu hlavu: PW 30/1
  • Čistiace prostriedky: Tablety RM 760, 2 Kus(y)
  • Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
  • Zásobník na tablety čistiaceho prostriedku
  • Hák na kábel
  • Podlahová hubica: 240 mm
  • Striekacia/sacia pištoľ
  • D-rukoväť pre rozprašovačku/saciu trubicu
  • Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
  • Trubica na tepovanie a extrakciu: 1 Kus(y)

Výbava

  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
  • Nástavec trysky: Podlahová hubica, Žltá

Oblasti využitia
  • Na hĺbkové čistenie kobercov a textilných podlahových krytín
  • Na medzičistenie a cielené odstraňovanie škvŕn na kobercoch
  • Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač Puzzi 10/2 Adv náhradný diel

