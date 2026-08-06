Tepovač Puzzi 30/4 E
Najtichší mokrý vysávač svojho druhu: Puzzi 30/4 E so 66 dB(A). Na čistenie veľkých kobercových plôch. Ergonomický vertikálny tvar stroja. Zabudované výhrevné články (na objednávku je možný ohrev nádrže na čistú vodu).
Tento výkonný stroj na nástrek a extrakciu Puzzi 30/4 E je iba so 66 dB(A) najtichším mokrým vysávačom svojej triedy. Je vybavený 30 l nádržou na čistú vodu a umožňuje čistenie veľkých plôch bez prerušovania. Vďaka integrovanej zásuvke pre PW 30/1 sa dá plošný výkon ešte zvýšiť. Praktický koncept vertikálnej konštrukcie zaručuje ergonomickú prácu nenáročnú na miesto aj napriek veľkým objemom. V stroji sa nachádzajú výhrevné články na alternatívny ohrev nádrže na čistú vodu. Takto je možné udržiavať konštantnú teplotu čistej vody – pre prvotriedne výsledky čistenia.
Vlastnosti a výhody
Extrémne tichýIba 66 dB(A).
Veľký objem nádržeČistenie veľkých plôch
Zásuvka pre PW 30Zvýšenie plošného výkonu a mechanické opracovanie vlasu.
Odnímateľná nádrž na špinavú vodu
- Na vyprázdnenie sa dá nádoba vybrať.
Veľké kolesá na transport
Veľký objem nádrže
Dobré odsávanie
Vysoký výkon čistenia
Výškovo prestaviteľné držadlo
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|60 - 75
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nástreku (l/min)
|3
|Tlak nástreku (bar)
|4
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|30 / 15
|Výkon turbíny (W)
|1200
|Výkon čerpadla (W)
|70
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Dĺžka kábla (m)
|15
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|28
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|580 x 460 x 930
Balenie obsahuje
- Zásuvka pre profesionálnu umývaciu hlavu: PW 30/1
- Hadica na nástrek a extrakciu: 4 m
- Striekacia/sacia pištoľ
Výbava
- Nástavec trysky: Podlahová hubica, Žltá
Video
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač Puzzi 30/4 E náhradný diel
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