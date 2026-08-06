Tepovač Puzzi 30/4 E

Najtichší mokrý vysávač svojho druhu: Puzzi 30/4 E so 66 dB(A). Na čistenie veľkých kobercových plôch. Ergonomický vertikálny tvar stroja. Zabudované výhrevné články (na objednávku je možný ohrev nádrže na čistú vodu).

Tento výkonný stroj na nástrek a extrakciu Puzzi 30/4 E je iba so 66 dB(A) najtichším mokrým vysávačom svojej triedy. Je vybavený 30 l nádržou na čistú vodu a umožňuje čistenie veľkých plôch bez prerušovania. Vďaka integrovanej zásuvke pre PW 30/1 sa dá plošný výkon ešte zvýšiť. Praktický koncept vertikálnej konštrukcie zaručuje ergonomickú prácu nenáročnú na miesto aj napriek veľkým objemom. V stroji sa nachádzajú výhrevné články na alternatívny ohrev nádrže na čistú vodu. Takto je možné udržiavať konštantnú teplotu čistej vody – pre prvotriedne výsledky čistenia.

Vlastnosti a výhody
Tepovač Tepovač Puzzi 30/4 E: Extrémne tichý
Extrémne tichý
Iba 66 dB(A).
Tepovač Tepovač Puzzi 30/4 E: Veľký objem nádrže
Veľký objem nádrže
Čistenie veľkých plôch
Tepovač Tepovač Puzzi 30/4 E: Zásuvka pre PW 30
Zásuvka pre PW 30
Zvýšenie plošného výkonu a mechanické opracovanie vlasu.
Odnímateľná nádrž na špinavú vodu
  • Na vyprázdnenie sa dá nádoba vybrať.
Veľké kolesá na transport
Veľký objem nádrže
Dobré odsávanie
Vysoký výkon čistenia
Výškovo prestaviteľné držadlo
Špecifikácie

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 60 - 75
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nástreku (l/min) 3
Tlak nástreku (bar) 4
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 30 / 15
Výkon turbíny (W) 1200
Výkon čerpadla (W) 70
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Dĺžka kábla (m) 15
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 28
Rozmery (d x š x v) (mm) 580 x 460 x 930

Balenie obsahuje

  • Zásuvka pre profesionálnu umývaciu hlavu: PW 30/1
  • Hadica na nástrek a extrakciu: 4 m
  • Striekacia/sacia pištoľ

Výbava

  • Nástavec trysky: Podlahová hubica, Žltá
Tepovač Tepovač Puzzi 30/4 E

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