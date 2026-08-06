Tepovač Puzzi 8/1

Výkonný špecialista na čistenie čalúnenia, ako aj na odstraňovanie škvŕn na textilných povrchoch: Puzzi 8/1 sprejový čistič s ergonomickou a krátkou praktickou hubicou na čalúnenie.

Robustný, odolný, účinný: Tepovač Puzzi 8/1 od spoločnosti Kärcher pôsobivo čistí čalúnenie a odstraňuje škvrny z textilných povrchov s vynikajúcimi a hygienickými výsledkami čistenia a vysokou účinnosťou. Kompaktný stroj na extrakciu rozprašovaním nastrieka čistiaci roztok hlboko do textilných vlákien a potom ho znova odstráni s uvoľnenými nečistotami. Má vynikajúci výkon sania, ktorý zaisťuje rýchle schnutie a znamená, že textilné povrchy je možné opäť rýchlo použiť – ideálne pre vysoké nároky čistiacich pracovníkov v hotelovom a pohostinskom sektore alebo pri čistení interiéru vozidla. Je možné použiť aj štandardnú, extra krátku hubicu na čalúnenie pre pohodlné, ergonomické čistenie úzkych priestorov. Vďaka veľmi nízkej hmotnosti a ergonomickej rukoväti na prenášanie sa dá tento tepovač ľahko prepravovať jednou rukou. Veľké tlačidlá, ktoré je možné ovládať rukou alebo nohou, tiež zvyšujú pohodlie používateľa. Veko spotrebiča a ručná hubica sú priehľadné pre lepší výhľad na znečistenie vody.

Vlastnosti a výhody
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1: Výborný čistiaci výkon.
Výborný čistiaci výkon.
Dokonalé hĺbkové čistenie textilných povrchov. Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania. Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1: Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenie
Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenie
Rukoväť a tlakové spínače je možné ovládať iba jedným prstom. Praktický tvar gombíka umožňuje rôzne polohy držania. Náustok z červenej trysky zaisťuje efektívnu spotrebu vody.
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1: Ľahká hmotnosť a kompaktná, robustná konštrukcia
Ľahká hmotnosť a kompaktná, robustná konštrukcia
Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy. Dlhá životnosť zabezpečuje vysokú hospodárnosť.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
  • Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
  • Ilustrácia rýchleho štartu pre jednoduchú obsluhu.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
  • Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
  • Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
  • 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Veľké zadné kolesá a flexibilné 360° volanty
  • Jednoduché manévrovanie aj na nerovných povrchoch.
  • Obzvlášť manévrovateľné a flexibilné na manipuláciu pri čistení.
Háčik na skladací kábel
  • Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
  • Praktické a chráni káble.
  • Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.﻿
Veľký, otvorený, sladkovodný plniaci otvor
  • Pohodlné, bezpečné a rýchlo naplnené čerstvou vodou.
  • Jasne viditeľný indikátor maximálnej hladiny.
  • Žiadne rozliatie pri ťahaní alebo tlačení stroja.
Integrovaný úložný priestor pre čalúnnickú dýzu
  • Vďaka dizajnu klipu je čalúnená tryska vždy na dosah ruky.
  • Bezpečné skladovanie aj počas prepravy.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 12 - 18
Prietok vzduchu (l/s) 71
Vysávanie (mbar/kPa) 270 / 27
Objem nástreku (l/min) 1
Tlak nástreku (bar) 1
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 8 / 7
Výkon turbíny (W) 1200
Výkon čerpadla (W) 40
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 71
Dĺžka kábla (m) 7,5
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 524 x 332 x 442

Balenie obsahuje

  • Krátka hubica na čalúnenie s rukoväťou
  • Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
  • Hák na kábel
  • Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1

Výbava

  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre podlahové hubice
  • Nástavec trysky: Hubica na čalúnenie, Oranžová
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1

Video

Oblasti využitia
  • Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
  • Na cielené odstraňovanie škvŕn na textilných povrchoch
  • Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
  • Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
  • Na cielené čistenie čalúnenia v hygienicky citlivých oblastiach
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač Puzzi 8/1 náhradný diel

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