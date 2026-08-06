Tepovač Puzzi 8/1
Výkonný špecialista na čistenie čalúnenia, ako aj na odstraňovanie škvŕn na textilných povrchoch: Puzzi 8/1 sprejový čistič s ergonomickou a krátkou praktickou hubicou na čalúnenie.
Robustný, odolný, účinný: Tepovač Puzzi 8/1 od spoločnosti Kärcher pôsobivo čistí čalúnenie a odstraňuje škvrny z textilných povrchov s vynikajúcimi a hygienickými výsledkami čistenia a vysokou účinnosťou. Kompaktný stroj na extrakciu rozprašovaním nastrieka čistiaci roztok hlboko do textilných vlákien a potom ho znova odstráni s uvoľnenými nečistotami. Má vynikajúci výkon sania, ktorý zaisťuje rýchle schnutie a znamená, že textilné povrchy je možné opäť rýchlo použiť – ideálne pre vysoké nároky čistiacich pracovníkov v hotelovom a pohostinskom sektore alebo pri čistení interiéru vozidla. Je možné použiť aj štandardnú, extra krátku hubicu na čalúnenie pre pohodlné, ergonomické čistenie úzkych priestorov. Vďaka veľmi nízkej hmotnosti a ergonomickej rukoväti na prenášanie sa dá tento tepovač ľahko prepravovať jednou rukou. Veľké tlačidlá, ktoré je možné ovládať rukou alebo nohou, tiež zvyšujú pohodlie používateľa. Veko spotrebiča a ručná hubica sú priehľadné pre lepší výhľad na znečistenie vody.
Vlastnosti a výhody
Výborný čistiaci výkon.Dokonalé hĺbkové čistenie textilných povrchov. Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania. Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenieRukoväť a tlakové spínače je možné ovládať iba jedným prstom. Praktický tvar gombíka umožňuje rôzne polohy držania. Náustok z červenej trysky zaisťuje efektívnu spotrebu vody.
Ľahká hmotnosť a kompaktná, robustná konštrukciaJednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy. Dlhá životnosť zabezpečuje vysokú hospodárnosť.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
- Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
- Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
- Ilustrácia rýchleho štartu pre jednoduchú obsluhu.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
- Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
- Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
- 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Veľké zadné kolesá a flexibilné 360° volanty
- Jednoduché manévrovanie aj na nerovných povrchoch.
- Obzvlášť manévrovateľné a flexibilné na manipuláciu pri čistení.
Háčik na skladací kábel
- Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
- Praktické a chráni káble.
- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.
Veľký, otvorený, sladkovodný plniaci otvor
- Pohodlné, bezpečné a rýchlo naplnené čerstvou vodou.
- Jasne viditeľný indikátor maximálnej hladiny.
- Žiadne rozliatie pri ťahaní alebo tlačení stroja.
Integrovaný úložný priestor pre čalúnnickú dýzu
- Vďaka dizajnu klipu je čalúnená tryska vždy na dosah ruky.
- Bezpečné skladovanie aj počas prepravy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|12 - 18
|Prietok vzduchu (l/s)
|71
|Vysávanie (mbar/kPa)
|270 / 27
|Objem nástreku (l/min)
|1
|Tlak nástreku (bar)
|1
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|8 / 7
|Výkon turbíny (W)
|1200
|Výkon čerpadla (W)
|40
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|71
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|524 x 332 x 442
Balenie obsahuje
- Krátka hubica na čalúnenie s rukoväťou
- Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
- Hák na kábel
- Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
Výbava
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre podlahové hubice
- Nástavec trysky: Hubica na čalúnenie, Oranžová
Video
Oblasti využitia
- Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
- Na cielené odstraňovanie škvŕn na textilných povrchoch
- Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
- Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
- Na cielené čistenie čalúnenia v hygienicky citlivých oblastiach
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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