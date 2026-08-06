Tepovač Puzzi 8/1 Adv
Profesionálny tepovač Puzzi 8/1 Adv je určený na mimoriadne rýchle a dôkladné čistenie čalúnenia a kobercov s 240 mm kobercovou hubicou a krátkou hubicou na čalúnenie v štandardnej výbave.
Vďaka vynikajúcemu výkonu spätného nasávania poskytuje profesionálny tepovač Puzzi 8/1 Adv od spoločnosti Kärcher vynikajúci čistiaci výkon a zaisťuje, že textilné povrchy sú už po krátkej dobe opäť suché a pochôdzne. Funguje to tak, že tepovač nastrieka čistiaci roztok hlboko do textilných vlákien, a potom ho znova odstráni spolu s uvoľnenými nečistotami, vďaka čomu je ideálny na čistenie čalúnenia, kobercov a iných textilných povrchov. Jeho robustný a kompaktný dizajn zaisťuje dlhú životnosť, a tým aj vysokú nákladovú efektívnosť – ideálny pre dodávateľov stavebných služieb, hotelový a pohostinský sektor alebo na čistenie interiérov vozidiel. Veko spotrebiča, ručná hubica a podlahová hubica sú priehľadné pre lepší výhľad na špinavú vodu. Kontrolné okienko na rukoväti ďalej zvyšuje možnosti monitorovania prietoku. Nízka hmotnosť Puzzi 8/1 Adv a ergonomická rukoväť umožňujú jeho prenášanie jednou rukou. Veľké tlačidlá, ktoré je možné ovládať rukou alebo nohou tiež zvyšujú pohodlie používateľa. Tepovanie v profesionálnom segmente nikdy nebolo efektívnejšie. Vyskúšajte tepovač z produktového radu Professional na pravidelné čistenie silne znečistených plôch.
Vlastnosti a výhody
Výborný čistiaci výkon.Dokonalé hĺbkové čistenie textilných a kobercových povrchov. Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania. Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenieRukoväť a tlakové spínače je možné ovládať iba jedným prstom. Praktický tvar gombíka umožňuje rôzne polohy držania. Náustok z červenej trysky zaisťuje efektívnu spotrebu vody.
Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercovFlexibilné sacie pery pre optimálny uhol sania a konečné výsledky sušenia. 240 mm široká podlahová tryska s integrovanou odsávacou trubicou. Ergonomický obojručný úchop pre extra užívateľský komfort.
Ľahká hmotnosť a kompaktná, robustná konštrukcia
- Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky.
- Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy.
- Dlhá životnosť zabezpečuje vysokú hospodárnosť.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
- Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
- Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
- Ilustrácia rýchleho štartu pre jednoduchú obsluhu.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
- Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
- Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
- 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Veľké zadné kolesá a flexibilné 360° volanty
- Jednoduché manévrovanie aj na nerovných povrchoch.
- Obzvlášť manévrovateľné a flexibilné na manipuláciu pri čistení.
Háčik na skladací kábel
- Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
- Praktické a chráni káble.
- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.
Veľký, otvorený, sladkovodný plniaci otvor
- Pohodlné, bezpečné a rýchlo naplnené čerstvou vodou.
- Jasne viditeľný indikátor maximálnej hladiny.
- Žiadne rozliatie pri ťahaní alebo tlačení stroja.
Integrovaný úložný priestor pre čalúnnickú dýzu a dýzu na koberce
- Vďaka dizajnu klipu je čalúnená tryska vždy na dosah ruky.
- Integrovaný držiak sacej trubice s podlahovou hubicou v rukoväti na prenášanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|12 - 18
|Prietok vzduchu (l/s)
|71
|Vysávanie (mbar/kPa)
|270 / 27
|Objem nástreku (l/min)
|1
|Tlak nástreku (bar)
|1
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|8 / 7
|Výkon turbíny (W)
|1200
|Výkon čerpadla (W)
|40
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|14
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|524 x 332 x 442
Balenie obsahuje
- Krátka hubica na čalúnenie s rukoväťou
- Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
- Hák na kábel
- Podlahová hubica: 240 mm
- Striekacia/sacia pištoľ
- D-rukoväť pre rozprašovačku/saciu trubicu
- Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
- Trubica na tepovanie a extrakciu: 1 Kus(y)
Výbava
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre podlahové hubice
Video
Oblasti využitia
- Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
- Na medzičistenie a cielené odstraňovanie škvŕn na kobercoch
- Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
- Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
- Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
- Na čistenie čalúnenia a textilných povrchov v hygienicky citlivých oblastiach
- Na hĺbkové čistenie kobercov a textilných podlahových krytín
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač Puzzi 8/1 Adv náhradný diel
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