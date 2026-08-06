Tepovač Puzzi 8/1 Adv

Profesionálny tepovač Puzzi 8/1 Adv je určený na mimoriadne rýchle a dôkladné čistenie čalúnenia a kobercov s 240 mm kobercovou hubicou a krátkou hubicou na čalúnenie v štandardnej výbave.

Vďaka vynikajúcemu výkonu spätného nasávania poskytuje profesionálny tepovač Puzzi 8/1 Adv od spoločnosti Kärcher vynikajúci čistiaci výkon a zaisťuje, že textilné povrchy sú už po krátkej dobe opäť suché a pochôdzne. Funguje to tak, že tepovač nastrieka čistiaci roztok hlboko do textilných vlákien, a potom ho znova odstráni spolu s uvoľnenými nečistotami, vďaka čomu je ideálny na čistenie čalúnenia, kobercov a iných textilných povrchov. Jeho robustný a kompaktný dizajn zaisťuje dlhú životnosť, a tým aj vysokú nákladovú efektívnosť – ideálny pre dodávateľov stavebných služieb, hotelový a pohostinský sektor alebo na čistenie interiérov vozidiel. Veko spotrebiča, ručná hubica a podlahová hubica sú priehľadné pre lepší výhľad na špinavú vodu. Kontrolné okienko na rukoväti ďalej zvyšuje možnosti monitorovania prietoku. Nízka hmotnosť Puzzi 8/1 Adv a ergonomická rukoväť umožňujú jeho prenášanie jednou rukou. Veľké tlačidlá, ktoré je možné ovládať rukou alebo nohou tiež zvyšujú pohodlie používateľa. Tepovanie v profesionálnom segmente nikdy nebolo efektívnejšie. Vyskúšajte tepovač z produktového radu Professional na pravidelné čistenie silne znečistených plôch.

Vlastnosti a výhody
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1 Adv: Výborný čistiaci výkon.
Výborný čistiaci výkon.
Dokonalé hĺbkové čistenie textilných a kobercových povrchov. Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania. Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1 Adv: Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenie
Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenie
Rukoväť a tlakové spínače je možné ovládať iba jedným prstom. Praktický tvar gombíka umožňuje rôzne polohy držania. Náustok z červenej trysky zaisťuje efektívnu spotrebu vody.
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1 Adv: Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercov
Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercov
Flexibilné sacie pery pre optimálny uhol sania a konečné výsledky sušenia. 240 mm široká podlahová tryska s integrovanou odsávacou trubicou. Ergonomický obojručný úchop pre extra užívateľský komfort.
Ľahká hmotnosť a kompaktná, robustná konštrukcia
  • Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky.
  • Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy.
  • Dlhá životnosť zabezpečuje vysokú hospodárnosť.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
  • Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
  • Ilustrácia rýchleho štartu pre jednoduchú obsluhu.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
  • Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
  • Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
  • 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Veľké zadné kolesá a flexibilné 360° volanty
  • Jednoduché manévrovanie aj na nerovných povrchoch.
  • Obzvlášť manévrovateľné a flexibilné na manipuláciu pri čistení.
Háčik na skladací kábel
  • Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
  • Praktické a chráni káble.
  • Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.﻿
Veľký, otvorený, sladkovodný plniaci otvor
  • Pohodlné, bezpečné a rýchlo naplnené čerstvou vodou.
  • Jasne viditeľný indikátor maximálnej hladiny.
  • Žiadne rozliatie pri ťahaní alebo tlačení stroja.
Integrovaný úložný priestor pre čalúnnickú dýzu a dýzu na koberce
  • Vďaka dizajnu klipu je čalúnená tryska vždy na dosah ruky.
  • Integrovaný držiak sacej trubice s podlahovou hubicou v rukoväti na prenášanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 12 - 18
Prietok vzduchu (l/s) 71
Vysávanie (mbar/kPa) 270 / 27
Objem nástreku (l/min) 1
Tlak nástreku (bar) 1
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 8 / 7
Výkon turbíny (W) 1200
Výkon čerpadla (W) 40
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka kábla (m) 7,5
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 14
Rozmery (d x š x v) (mm) 524 x 332 x 442

Balenie obsahuje

  • Krátka hubica na čalúnenie s rukoväťou
  • Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
  • Hák na kábel
  • Podlahová hubica: 240 mm
  • Striekacia/sacia pištoľ
  • D-rukoväť pre rozprašovačku/saciu trubicu
  • Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
  • Trubica na tepovanie a extrakciu: 1 Kus(y)

Výbava

  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre podlahové hubice
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1 Adv

Video

Oblasti využitia
  • Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
  • Na medzičistenie a cielené odstraňovanie škvŕn na kobercoch
  • Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
  • Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
  • Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
  • Na čistenie čalúnenia a textilných povrchov v hygienicky citlivých oblastiach
  • Na hĺbkové čistenie kobercov a textilných podlahových krytín
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač Puzzi 8/1 Adv náhradný diel

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