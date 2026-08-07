Tepovač Puzzi 8/1 Go!Further
Puzzi 8/1 Go!Further je čierny rozprašovací extraktor z limitovanej edície vyrobený zo 44 % recyklovaného plastu¹⁾ a dodáva sa s exkluzívnym príslušenstvom: 1-litrovou fľašou RM 764N OA.
Limitovaná edícia čierneho rozprašovacieho extraktora Puzzi 8/1 Go!Further, vyrobeného zo 44 percent recyklovaného plastu¹⁾, sa dodáva s exkluzívnym príslušenstvom a 1-litrovou fľašou čistiaceho prostriedku RM 764N OA. Rozprašovací extraktor poskytuje hygienické výsledky čistenia pri čistení čalúnenia a odstraňovaní škvŕn z textilných povrchov a presvedčí svojou vysokou nákladovou efektívnosťou. Dôkladná čistota sa dosahuje nastreknutím čistiaceho roztoku hlboko do vlákien a následným vysatím uvoľnených nečistôt. Účinný sací výkon umožňuje aj rýchle schnutie a rýchlu opätovnú prístupnosť. Rozprašovací extraktor tak spĺňa vysoké nároky profesionálov v oblasti upratovania v hotelierstve a gastronómii, ako aj pri čistení interiérov vozidiel. Štandardná, extra krátka hubica na čalúnenie uľahčuje čistenie aj úzkych priestorov. Nízka hmotnosť v kombinácii s ergonomickou rukoväťou umožňuje bezproblémové prenášanie iba jednou rukou. Priehľadný kryt stroja a ručná hubica poskytujú jasný prehľad o znečistenej vode.
Vlastnosti a výhody
Výborný čistiaci výkon.Dokonalé hĺbkové čistenie textilných povrchov. Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania. Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenieRukoväť a tlakové spínače je možné ovládať iba jedným prstom. Praktický tvar gombíka umožňuje rôzne polohy držania. Náustok z červenej trysky zaisťuje efektívnu spotrebu vody.
Prvky udržateľnostiDizajn so 44 % recyklovaného plastu¹⁾. Extra krátka ergonomická hubica na čalúnenie má tiež špeciálny červený náustok, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim modrým náustkom šetrí 45 % vody. RM 764N OA obsahuje 99 % zložiek prírodného pôvodu s povrchovo aktívnymi látkami z pšeničných otrúb a kukurice.
Ľahká hmotnosť a kompaktná, robustná konštrukcia
- Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky.
- Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy.
- Dlhá životnosť zabezpečuje vysokú hospodárnosť.
Odnímateľná, inteligentná, čierna nádoba 2 v 1
- Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
- Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
- Rýchly návod na obsluhu vytlačený bielou farbou pre intuitívne ovládanie.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
- Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
- Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
- 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Veľké zadné kolesá a flexibilné 360° volanty
- Jednoduché manévrovanie aj na nerovných povrchoch.
- Obzvlášť manévrovateľné a flexibilné na manipuláciu pri čistení.
Háčik na skladací kábel
- Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
- Praktické a chráni káble.
- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.
Veľký, otvorený, sladkovodný plniaci otvor
- Pohodlné, bezpečné a rýchlo naplnené čerstvou vodou.
- Jasne viditeľný indikátor maximálnej hladiny.
- Žiadne rozliatie pri ťahaní alebo tlačení stroja.
Integrovaný úložný priestor pre čalúnnickú dýzu
- Vďaka dizajnu klipu je čalúnená tryska vždy na dosah ruky.
- Bezpečné skladovanie aj počas prepravy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|12 - 18
|Prietok vzduchu (l/s)
|71
|Vysávanie (mbar/kPa)
|270 / 27
|Objem nástreku (l/min)
|1
|Tlak nástreku (bar)
|1
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|8 / 7
|Výkon turbíny (W)
|1200
|Výkon čerpadla (W)
|40
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|71
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|13
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Krátka hubica na čalúnenie s rukoväťou
- Čistiace prostriedky: RM 764 N, 1 l
- Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
- Hák na kábel
- Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
Výbava
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre podlahové hubice
- Nástavec trysky: Hubica na čalúnenie, Oranžová
Oblasti využitia
- Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
- Na cielené odstraňovanie škvŕn na textilných povrchoch
- Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
- Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
- Na cielené čistenie čalúnenia v hygienicky citlivých oblastiach
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač Puzzi 8/1 Go!Further náhradný diel
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