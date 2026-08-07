Tepovač Puzzi 8/1 Go!Further

Puzzi 8/1 Go!Further je čierny rozprašovací extraktor z limitovanej edície vyrobený zo 44 % recyklovaného plastu¹⁾ a dodáva sa s exkluzívnym príslušenstvom: 1-litrovou fľašou RM 764N OA.

Limitovaná edícia čierneho rozprašovacieho extraktora Puzzi 8/1 Go!Further, vyrobeného zo 44 percent recyklovaného plastu¹⁾, sa dodáva s exkluzívnym príslušenstvom a 1-litrovou fľašou čistiaceho prostriedku RM 764N OA. Rozprašovací extraktor poskytuje hygienické výsledky čistenia pri čistení čalúnenia a odstraňovaní škvŕn z textilných povrchov a presvedčí svojou vysokou nákladovou efektívnosťou. Dôkladná čistota sa dosahuje nastreknutím čistiaceho roztoku hlboko do vlákien a následným vysatím uvoľnených nečistôt. Účinný sací výkon umožňuje aj rýchle schnutie a rýchlu opätovnú prístupnosť. Rozprašovací extraktor tak spĺňa vysoké nároky profesionálov v oblasti upratovania v hotelierstve a gastronómii, ako aj pri čistení interiérov vozidiel. Štandardná, extra krátka hubica na čalúnenie uľahčuje čistenie aj úzkych priestorov. Nízka hmotnosť v kombinácii s ergonomickou rukoväťou umožňuje bezproblémové prenášanie iba jednou rukou. Priehľadný kryt stroja a ručná hubica poskytujú jasný prehľad o znečistenej vode.

Vlastnosti a výhody
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1 Go!Further: Výborný čistiaci výkon.
Výborný čistiaci výkon.
Dokonalé hĺbkové čistenie textilných povrchov. Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania. Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1 Go!Further: Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenie
Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenie
Rukoväť a tlakové spínače je možné ovládať iba jedným prstom. Praktický tvar gombíka umožňuje rôzne polohy držania. Náustok z červenej trysky zaisťuje efektívnu spotrebu vody.
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1 Go!Further: Prvky udržateľnosti
Prvky udržateľnosti
Dizajn so 44 % recyklovaného plastu¹⁾. Extra krátka ergonomická hubica na čalúnenie má tiež špeciálny červený náustok, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim modrým náustkom šetrí 45 % vody. RM 764N OA obsahuje 99 % zložiek prírodného pôvodu s povrchovo aktívnymi látkami z pšeničných otrúb a kukurice.
Ľahká hmotnosť a kompaktná, robustná konštrukcia
  • Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky.
  • Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy.
  • Dlhá životnosť zabezpečuje vysokú hospodárnosť.
Odnímateľná, inteligentná, čierna nádoba 2 v 1
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
  • Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
  • Rýchly návod na obsluhu vytlačený bielou farbou pre intuitívne ovládanie.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
  • Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
  • Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
  • 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Veľké zadné kolesá a flexibilné 360° volanty
  • Jednoduché manévrovanie aj na nerovných povrchoch.
  • Obzvlášť manévrovateľné a flexibilné na manipuláciu pri čistení.
Háčik na skladací kábel
  • Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
  • Praktické a chráni káble.
  • Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.﻿
Veľký, otvorený, sladkovodný plniaci otvor
  • Pohodlné, bezpečné a rýchlo naplnené čerstvou vodou.
  • Jasne viditeľný indikátor maximálnej hladiny.
  • Žiadne rozliatie pri ťahaní alebo tlačení stroja.
Integrovaný úložný priestor pre čalúnnickú dýzu
  • Vďaka dizajnu klipu je čalúnená tryska vždy na dosah ruky.
  • Bezpečné skladovanie aj počas prepravy.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 12 - 18
Prietok vzduchu (l/s) 71
Vysávanie (mbar/kPa) 270 / 27
Objem nástreku (l/min) 1
Tlak nástreku (bar) 1
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 8 / 7
Výkon turbíny (W) 1200
Výkon čerpadla (W) 40
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 71
Dĺžka kábla (m) 7,5
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 13
Rozmery (d x š x v) (mm) 524 x 332 x 442

¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Krátka hubica na čalúnenie s rukoväťou
  • Čistiace prostriedky: RM 764 N, 1 l
  • Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
  • Hák na kábel
  • Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1

Výbava

  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre podlahové hubice
  • Nástavec trysky: Hubica na čalúnenie, Oranžová
Tepovač Tepovač Puzzi 8/1 Go!Further
Oblasti využitia
  • Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
  • Na cielené odstraňovanie škvŕn na textilných povrchoch
  • Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
  • Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
  • Na cielené čistenie čalúnenia v hygienicky citlivých oblastiach
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač Puzzi 8/1 Go!Further náhradný diel

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