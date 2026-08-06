Čistička vzduchu AF 100 H13
Mobilná a ultra účinná čistička vzduchu AF 100 H13 s presným laserovým senzorom a automatickým režimom na spoľahlivé odstránenie patogénov a aerosólov zo vzduchu v miestnosti.
Čistenie vzduchu od špecialistov na čistenie: Čistička vzduchu AF 100 H13 od spoločnosti Kärcher je hotové riešenie pre frekventované a veľmi vyťažené vnútorné priestory, ako sú školské triedy, čakárne lekárov alebo iné verejné zariadenia. Náš nový filter High Protect H13 Solution spoľahlivo odstraňuje patogény, ako sú vírusy, a aerosóly zo vzduchu v miestnosti pre vyššiu úroveň zdravia a bezpečnosti. Extra vrstva iónov striebra na filtračnom materiáli tiež účinne eliminuje choroboplodné zárodky a baktérie, zatiaľ čo vrstva aktívneho uhlia tiež odstraňuje prach, peľ, pachy, prchavé organické látky, chemické výpary a iné škodlivé látky. Za účelom neustáleho monitorovania vzduchu v miestnosti a ovládania automatického režimu je integrovaný presný laserový senzor. Kvalita vzduchu je vždy zobrazená v prehľadnom farebne odlíšenom diagrame; Okrem toho je možné na displeji kedykoľvek odčítať aktuálny obsah jemného prachu vo vzduchu a zostávajúci čas filtrovania. Robustné kolieska umožňujú premiestňovanie čističky medzi miestnosťami, kedykoľvek je to potrebné.
Vlastnosti a výhody
Filter roztoku High Protect H13 ako štandardNový filter H13 na filtráciu patogénov a aerosólov.
Kompaktný dizajn a vysoká mobilitaJednoduchá preprava medzi miestnosťami vďaka pevným kolieskam na zariadení.
Výkonný motor pre miestnosti do 87 m²Ventilátor s 3 rýchlostnými stupňami.
Intuitívna obsluha a jednoduchá údržba
- Životnosť filtra je možné odčítať na displeji. Jednoduchá výmena filtra zákazníkom.
Presné merania kvality vzduchu pomocou laserového senzora
- Kvalita vzduchu sa zobrazuje pomocou farieb (modrá znamená veľmi dobrú kvalitu, zelená stredne dobrú, červená zlú kvalitu).
- Špeciálne druhy hodnôt jemného prachu (PM2,5) vo vzduchu v miestnosti sa zobrazujú na zabudovanom displeji.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|min. 25 - max. 48
|Vhodná veľkosť miestnosti¹⁾ (m²)
|až do 130
|Prietok vzduchu²⁾ (m³/h)
|až do 650
|Účinnosť filtra podľa veľkosti častíc (µm)
|0,3 µm > 99,95 %
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Príkon (W)
|max. 80
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|11,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 380 x 720
Výbava
- Predčisťovací filter
- Filter s aktívnym uhlím
- Filter High Protect 13
- Systém dvojitého filtra
- Ukazovateľ výmeny filtra
- LED displej kvality vzduchu
- Obsluha prístroja s dotykovou funkciou
- Automatický režim
- Nočný režim
- Kolieska
- Dĺžka kábla: 2.25 mm
Príslušenstvo
Čistička vzduchu AF 100 H13 náhradný diel
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