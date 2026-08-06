Čistička vzduchu AF 100 H13

Mobilná a ultra účinná čistička vzduchu AF 100 H13 s presným laserovým senzorom a automatickým režimom na spoľahlivé odstránenie patogénov a aerosólov zo vzduchu v miestnosti.

Čistenie vzduchu od špecialistov na čistenie: Čistička vzduchu AF 100 H13 od spoločnosti Kärcher je hotové riešenie pre frekventované a veľmi vyťažené vnútorné priestory, ako sú školské triedy, čakárne lekárov alebo iné verejné zariadenia. Náš nový filter High Protect H13 Solution spoľahlivo odstraňuje patogény, ako sú vírusy, a aerosóly zo vzduchu v miestnosti pre vyššiu úroveň zdravia a bezpečnosti. Extra vrstva iónov striebra na filtračnom materiáli tiež účinne eliminuje choroboplodné zárodky a baktérie, zatiaľ čo vrstva aktívneho uhlia tiež odstraňuje prach, peľ, pachy, prchavé organické látky, chemické výpary a iné škodlivé látky. Za účelom neustáleho monitorovania vzduchu v miestnosti a ovládania automatického režimu je integrovaný presný laserový senzor. Kvalita vzduchu je vždy zobrazená v prehľadnom farebne odlíšenom diagrame; Okrem toho je možné na displeji kedykoľvek odčítať aktuálny obsah jemného prachu vo vzduchu a zostávajúci čas filtrovania. Robustné kolieska umožňujú premiestňovanie čističky medzi miestnosťami, kedykoľvek je to potrebné.

Vlastnosti a výhody
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 100 H13: Filter roztoku High Protect H13 ako štandard
Filter roztoku High Protect H13 ako štandard
Nový filter H13 na filtráciu patogénov a aerosólov.
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 100 H13: Kompaktný dizajn a vysoká mobilita﻿﻿
Kompaktný dizajn a vysoká mobilita﻿﻿
Jednoduchá preprava medzi miestnosťami vďaka pevným kolieskam na zariadení.﻿
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 100 H13: Výkonný motor pre miestnosti do 87 m²
Výkonný motor pre miestnosti do 87 m²
Ventilátor s 3 rýchlostnými stupňami.﻿
Intuitívna obsluha a jednoduchá údržba﻿﻿
  • Životnosť filtra je možné odčítať na displeji. Jednoduchá výmena filtra zákazníkom.﻿
Presné merania kvality vzduchu pomocou laserového senzora
  • Kvalita vzduchu sa zobrazuje pomocou farieb (modrá znamená veľmi dobrú kvalitu, zelená stredne dobrú, červená zlú kvalitu).
  • Špeciálne druhy hodnôt jemného prachu (PM2,5) vo vzduchu v miestnosti sa zobrazujú na zabudovanom displeji.
Špecifikácie

Technické údaje

Hladina akustického tlaku (dB(A)) min. 25 - max. 48
Vhodná veľkosť miestnosti¹⁾ (m²) až do 130
Prietok vzduchu²⁾ (m³/h) až do 650
Účinnosť filtra podľa veľkosti častíc (µm) 0,3 µm > 99,95 %
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Príkon (W) max. 80
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 11,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 16,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 380 x 720

Výbava

  • Predčisťovací filter
  • Filter s aktívnym uhlím
  • Filter High Protect 13
  • Systém dvojitého filtra
  • Ukazovateľ výmeny filtra
  • LED displej kvality vzduchu
  • Obsluha prístroja s dotykovou funkciou
  • Automatický režim
  • Nočný režim
  • Kolieska
  • Dĺžka kábla: 2.25 mm
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 100 H13
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 100 H13
Príslušenstvo
Čistička vzduchu AF 100 H13 náhradný diel

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