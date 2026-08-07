Dávkovač vody WPD 200 Adv. White

WPD 200 Adv White: stolová jednotka dávkovača vody v bielej farbe. Dodáva neperlivú vodu pri 4 rôznych teplotných úrovniach od studenej po mimoriadne horúcu. S displejom a tepelným čistením.

Náš dávkovač vody WPD 200 Adv White je vhodný až pre 100 osôb a dodáva čerstvú chladenú a okolitú, horúcu a extra horúcu neperlivú vodu jednoduchým stlačením tlačidla. Pokročilá stolová jednotka je vybavená patentovaným systémom na tepelné čistenie a priame vypúšťanie zvyškovej vody z odkvapkávacej misky do potrubia na odpadovú vodu - priame nároky na servis sú preto veľmi nízke. Voda sa filtruje pomocou filtra Active-Pure alebo Hy-Protect, ktoré sú k dispozícii samostatne od spoločnosti Kärcher. Voliteľný je aj podlahový stojan a čerpadlo. Na požiadanie je tiež možné vypustiť zvyškovú vodu do kanistra. Štandardne sú integrované užitočné funkcie na úsporu energie (režimy so zníženou energiou a pohotovostný režim).

Vlastnosti a výhody
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. White: Multifunkčný farebný displej so senzorovými tlačidlami
Multifunkčný farebný displej so senzorovými tlačidlami
Ľahká obsluha: napr. výber tepoty, intenzita CO₂, ukazovateľ výmeny filtra, individuálna galéria obrázkov.
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. White: Extra vysoký priestor pre výdaj vody
Extra vysoký priestor pre výdaj vody
Až 30 cm vysoký dávkovací priestor na pohodlné plnenie nádob.
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. White: Ďalšie typy vody
Ďalšie typy vody
Dávkovanie množstva
  • Dávkované množstvo sa dá prispôsobiť veľkosti nádob: 0,2 l pre plastové poháre/sklenené poháre: 0,5 l alebo 1 l pre fľaše.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Vstupný tlak (bar) 1,5 - 6
Prietokové množstvo vody (l/h) 120
Chladiaci výkon (l/h) 65
Dodávanie horúcej pitnej vody (l/h) 10
Príkon (W) max. 1900
Chladiaci prostriedok R290
Horúca voda Áno
Studená voda neperlivá Áno
Nechladená voda Áno
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 25,6
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 25,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 29,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 545 x 365 x 465

Balenie obsahuje

  • Odkvapkávacia miska zabezpečená proti pretečeniu

Výbava

  • Automatická tepelná dezinfekcia
  • Automatický preplach
  • Dávkovací ventil s ochranou proti dotyku
  • Dávkovanie množstva vody pre pohár, fľašu alebo karafu
  • Pomôcka na umiestnenie pohára
  • Odtok odkvapkávacej misky: bez odtoku
  • Eco režim
  • Funkcia časovača
  • Verzia: Stolová verzia
  • Elektronický balík: Advanced
  • Hygienické čistenie: tepelné
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. White
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. White
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. White

Video

Oblasti využitia
  • Vhodný dávkovač vody pre každé miesto
  • Kancelárie, výroba, maloobchod, autopredajne, školy, univerzity, radnice, hotely, reštaurácie, jedálne, nemocnice, ambulancie
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky