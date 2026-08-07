Dávkovač vody WPD 200 Adv. White
WPD 200 Adv White: stolová jednotka dávkovača vody v bielej farbe. Dodáva neperlivú vodu pri 4 rôznych teplotných úrovniach od studenej po mimoriadne horúcu. S displejom a tepelným čistením.
Náš dávkovač vody WPD 200 Adv White je vhodný až pre 100 osôb a dodáva čerstvú chladenú a okolitú, horúcu a extra horúcu neperlivú vodu jednoduchým stlačením tlačidla. Pokročilá stolová jednotka je vybavená patentovaným systémom na tepelné čistenie a priame vypúšťanie zvyškovej vody z odkvapkávacej misky do potrubia na odpadovú vodu - priame nároky na servis sú preto veľmi nízke. Voda sa filtruje pomocou filtra Active-Pure alebo Hy-Protect, ktoré sú k dispozícii samostatne od spoločnosti Kärcher. Voliteľný je aj podlahový stojan a čerpadlo. Na požiadanie je tiež možné vypustiť zvyškovú vodu do kanistra. Štandardne sú integrované užitočné funkcie na úsporu energie (režimy so zníženou energiou a pohotovostný režim).
Vlastnosti a výhody
Multifunkčný farebný displej so senzorovými tlačidlamiĽahká obsluha: napr. výber tepoty, intenzita CO₂, ukazovateľ výmeny filtra, individuálna galéria obrázkov.
Extra vysoký priestor pre výdaj vodyAž 30 cm vysoký dávkovací priestor na pohodlné plnenie nádob.
Ďalšie typy vody
Dávkovanie množstva
- Dávkované množstvo sa dá prispôsobiť veľkosti nádob: 0,2 l pre plastové poháre/sklenené poháre: 0,5 l alebo 1 l pre fľaše.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Vstupný tlak (bar)
|1,5 - 6
|Prietokové množstvo vody (l/h)
|120
|Chladiaci výkon (l/h)
|65
|Dodávanie horúcej pitnej vody (l/h)
|10
|Príkon (W)
|max. 1900
|Chladiaci prostriedok
|R290
|Horúca voda
|Áno
|Studená voda neperlivá
|Áno
|Nechladená voda
|Áno
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|25,6
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|25,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|29,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|545 x 365 x 465
Balenie obsahuje
- Odkvapkávacia miska zabezpečená proti pretečeniu
Výbava
- Automatická tepelná dezinfekcia
- Automatický preplach
- Dávkovací ventil s ochranou proti dotyku
- Dávkovanie množstva vody pre pohár, fľašu alebo karafu
- Pomôcka na umiestnenie pohára
- Odtok odkvapkávacej misky: bez odtoku
- Eco režim
- Funkcia časovača
- Verzia: Stolová verzia
- Elektronický balík: Advanced
- Hygienické čistenie: tepelné
Video
Oblasti využitia
- Vhodný dávkovač vody pre každé miesto
- Kancelárie, výroba, maloobchod, autopredajne, školy, univerzity, radnice, hotely, reštaurácie, jedálne, nemocnice, ambulancie