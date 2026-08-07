Dávkovač vody WPD 200 Basic White

Stolová jednotka na výdaj vody WPD 200 Basic White s integrovanou odkvapkávacou miskou a funkciami na úsporu energie. Zásobuje okolitou a chladenou vodou až 100 osôb. Chemické čistenie.

Náš automat na vodu WPD 200 Basic White dodáva chladenú a neperlivú vodu až pre 100 osôb. Základná biela stolová jednotka je dodávaná s odkvapkávacou miskou - na požiadanie je k dispozícii aj mnoho ďalších konfigurácií. Napríklad so zodpovedajúcou súpravou na pripevnenie môže byť zvyšková voda z odkvapkávacej misky vypustená priamo do kanistra alebo vypustená do potrubia na odpadovú vodu. V prípade potreby je možné samostatne dokúpiť čerpadlo a podlahový stojan. Voda sa filtruje pomocou filtra Active-Pure alebo Hy-Protect od spoločnosti Kärcher. Zahrnuté sú aj užitočné funkcie na úsporu energie (režimy so zníženou energiou a pohotovostný režim). Stroj sa čistí chemicky.

Vlastnosti a výhody
Základné vybavenie (basic)
  • Jednoduchá obsluha vďaka senzorovým tlačidlám.
Extra vysoký priestor pre výdaj vody
  • Až 30 cm vysoký dávkovací priestor. Umožňuje pohodlné plnenie aj väčších nádob.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Vstupný tlak (bar) 1,5 - 6
Prietokové množstvo vody (l/h) 120
Chladiaci výkon (l/h) 65
Príkon (W) max. 300
Chladiaci prostriedok R290
Studená voda neperlivá Áno
Nechladená voda Áno
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 23,6
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 23,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 27,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 545 x 365 x 465

Balenie obsahuje

  • Odkvapkávacia miska zabezpečená proti pretečeniu

Výbava

  • Dávkovací ventil s ochranou proti dotyku
  • Pomôcka na umiestnenie pohára
  • Odtok odkvapkávacej misky: bez odtoku
  • Verzia: Stolová verzia
  • Elektronický balík: Basic
  • Hygienické čistenie: chemické
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Basic White
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Basic White
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Basic White

Video

Oblasti využitia
  • Vhodný dávkovač vody pre každé miesto
  • Kancelárie, výroba, maloobchod, autopredajne, školy, univerzity, radnice, hotely, reštaurácie, jedálne, nemocnice, ambulancie
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky