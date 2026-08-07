Dávkovač vody WPD 200 Basic White
Stolová jednotka na výdaj vody WPD 200 Basic White s integrovanou odkvapkávacou miskou a funkciami na úsporu energie. Zásobuje okolitou a chladenou vodou až 100 osôb. Chemické čistenie.
Náš automat na vodu WPD 200 Basic White dodáva chladenú a neperlivú vodu až pre 100 osôb. Základná biela stolová jednotka je dodávaná s odkvapkávacou miskou - na požiadanie je k dispozícii aj mnoho ďalších konfigurácií. Napríklad so zodpovedajúcou súpravou na pripevnenie môže byť zvyšková voda z odkvapkávacej misky vypustená priamo do kanistra alebo vypustená do potrubia na odpadovú vodu. V prípade potreby je možné samostatne dokúpiť čerpadlo a podlahový stojan. Voda sa filtruje pomocou filtra Active-Pure alebo Hy-Protect od spoločnosti Kärcher. Zahrnuté sú aj užitočné funkcie na úsporu energie (režimy so zníženou energiou a pohotovostný režim). Stroj sa čistí chemicky.
Vlastnosti a výhody
Základné vybavenie (basic)
- Jednoduchá obsluha vďaka senzorovým tlačidlám.
Extra vysoký priestor pre výdaj vody
- Až 30 cm vysoký dávkovací priestor. Umožňuje pohodlné plnenie aj väčších nádob.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Vstupný tlak (bar)
|1,5 - 6
|Prietokové množstvo vody (l/h)
|120
|Chladiaci výkon (l/h)
|65
|Príkon (W)
|max. 300
|Chladiaci prostriedok
|R290
|Studená voda neperlivá
|Áno
|Nechladená voda
|Áno
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|23,6
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|23,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|27,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|545 x 365 x 465
Balenie obsahuje
- Odkvapkávacia miska zabezpečená proti pretečeniu
Výbava
- Dávkovací ventil s ochranou proti dotyku
- Pomôcka na umiestnenie pohára
- Odtok odkvapkávacej misky: bez odtoku
- Verzia: Stolová verzia
- Elektronický balík: Basic
- Hygienické čistenie: chemické
Video
Oblasti využitia
- Vhodný dávkovač vody pre každé miesto
- Kancelárie, výroba, maloobchod, autopredajne, školy, univerzity, radnice, hotely, reštaurácie, jedálne, nemocnice, ambulancie