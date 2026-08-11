Dezinfekčný systém PS 4/7 Bp Mister
Dezinfekčný stroj PS 4/7 Bp Mister pre presnú a rovnomernú distribúciu dezinfekčných prostriedkov na povrchy. Dokonale sa hodí na použitie v hygienicky citlivých oblastiach.
Náš batériový dezinfekčný čistiaci stroj PS 4/7 Bp Mister je postrekovací systém, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre použitie s dezinfekčným prostriedkom RM 735 od spoločnosti Kärcher a pre použitie v hygienicky citlivých oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť. Okrem toho je možné dezinfekčné zariadenie použiť aj na mnohých iných miestach, napríklad v laboratóriách a výskumných zariadeniach vo farmaceutickom, medicínskom alebo biotechnologickom priemysle, aby sa nekompromisne eliminovali všetky druhy patogénov. PS 4/7 Bp Mister zaisťuje obzvlášť presnú a rovnomernú distribúciu dezinfekčného prostriedku - a to aj v ťažko dostupných rohoch a prasklinách, ktoré nie je možné adekvátne dezinfikovať bežnými metódami stierania. Týmto spôsobom sú spoľahlivo a dôkladne eliminované choroboplodné zárodky, baktérie, plesne alebo vírusy, vrátane SARS-CoV-2, bez potreby následného manuálneho spracovania.
Vlastnosti a výhody
Rýchla (5 minút) dezinfekcia 2 % RM 735
- Zabraňuje a znižuje prenos infekcií (vrát. COVID-19).
- Vylepšuje ochranu zdravia na pracovisku, znižuje pracovnú neschopnosť.
Výkonný smerový striekací systém
- Efektívnejšie nanášanie a vyššia účinnosť ako pri nástreku a stieraní.
- Ideálny na priestory a povrchy, ktoré sú neustále rekontaminované.
- Ideálny pri ťažko dostupných miestach, ako aj zložitých povrchoch.
Veľmi nízka pracovná hlučnosť
- S hlučnosťou iba 45 dB(A) obzvlášť tichý.
- Ideálny na priestory citlivé na hluk, použiteľný aj v noci.
Ergonomický dizajn pre jednoduchú prepravu
- Prenosný – aj počas prevádzky.
- Umožňuje efektívnu a hospodárnu dezinfekciu veľkých priestorov.
- Veľmi produktívna práca bez únavy.
Jednoduchá obsluha
- Pomáha predchádzať možným chybám pri obsluhe.
- Znižuje náročnosť a náklady na školenie.
Zabudovaná nabíjačka
- Dá sa nabíjať v každej zástrčke.
- Vysoká flexibilita a nezávislosť.
Výkonná batéria v štandardnej výbave
- Nie je potrebné nepretržité pumpovanie.
- Dlhá výdrž batérie – nepretržité striekanie až 8 hodín.
- Nízka hlučnosť – čerpadlo beží iba v prípade potreby.
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak (psi)
|100
|Objem nástreku (l/min)
|0,2
|Objem nádoby na čistú vodu (l)
|3,8
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|45
|Výdrž batérie (h)
|Približne 8
|Čas nabíjania batérie (h)
|5
|Batéria (V/Ah)
|12 / 7
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|110 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|13,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|14,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|510 x 470 x 940
Balenie obsahuje
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
Výbava
- Ergonomické držadlo
- Pohon na batérie
- Kolesá
- Kompaktná výška pre skladovanie a prepravu
Video
Oblasti využitia
- Na dezinfekciu v priestoroch náročných na hygienu
- Na použitie v nemocniciach, ambulanciách, laboratóriách a pod.