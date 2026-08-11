Dezinfekčný systém PS 4/7 Bp Mister

Dezinfekčný stroj PS 4/7 Bp Mister pre presnú a rovnomernú distribúciu dezinfekčných prostriedkov na povrchy. Dokonale sa hodí na použitie v hygienicky citlivých oblastiach.

Náš batériový dezinfekčný čistiaci stroj PS 4/7 Bp Mister je postrekovací systém, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre použitie s dezinfekčným prostriedkom RM 735 od spoločnosti Kärcher a pre použitie v hygienicky citlivých oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť. Okrem toho je možné dezinfekčné zariadenie použiť aj na mnohých iných miestach, napríklad v laboratóriách a výskumných zariadeniach vo farmaceutickom, medicínskom alebo biotechnologickom priemysle, aby sa nekompromisne eliminovali všetky druhy patogénov. PS 4/7 Bp Mister zaisťuje obzvlášť presnú a rovnomernú distribúciu dezinfekčného prostriedku - a to aj v ťažko dostupných rohoch a prasklinách, ktoré nie je možné adekvátne dezinfikovať bežnými metódami stierania. Týmto spôsobom sú spoľahlivo a dôkladne eliminované choroboplodné zárodky, baktérie, plesne alebo vírusy, vrátane SARS-CoV-2, bez potreby následného manuálneho spracovania.

Vlastnosti a výhody
Rýchla (5 minút) dezinfekcia 2 % RM 735
  • Zabraňuje a znižuje prenos infekcií (vrát. COVID-19).
  • Vylepšuje ochranu zdravia na pracovisku, znižuje pracovnú neschopnosť.
Výkonný smerový striekací systém
  • Efektívnejšie nanášanie a vyššia účinnosť ako pri nástreku a stieraní.
  • Ideálny na priestory a povrchy, ktoré sú neustále rekontaminované.
  • Ideálny pri ťažko dostupných miestach, ako aj zložitých povrchoch.
Veľmi nízka pracovná hlučnosť
  • S hlučnosťou iba 45 dB(A) obzvlášť tichý.
  • Ideálny na priestory citlivé na hluk, použiteľný aj v noci.
Ergonomický dizajn pre jednoduchú prepravu
  • Prenosný – aj počas prevádzky.
  • Umožňuje efektívnu a hospodárnu dezinfekciu veľkých priestorov.
  • Veľmi produktívna práca bez únavy.
Jednoduchá obsluha
  • Pomáha predchádzať možným chybám pri obsluhe.
  • Znižuje náročnosť a náklady na školenie.
Zabudovaná nabíjačka
  • Dá sa nabíjať v každej zástrčke.
  • Vysoká flexibilita a nezávislosť.
Výkonná batéria v štandardnej výbave
  • Nie je potrebné nepretržité pumpovanie.
  • Dlhá výdrž batérie – nepretržité striekanie až 8 hodín.
  • Nízka hlučnosť – čerpadlo beží iba v prípade potreby.
Špecifikácie

Technické údaje

Tlak (psi) 100
Objem nástreku (l/min) 0,2
Objem nádoby na čistú vodu (l) 3,8
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 45
Výdrž batérie (h) Približne 8
Čas nabíjania batérie (h) 5
Batéria (V/Ah) 12 / 7
Typ batérie Bezúdržbová
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 110 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Farba Antracitová
Hmotnosť vrátane batérie (kg) 13,6
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 13,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 14,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 510 x 470 x 940

Balenie obsahuje

  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky

Výbava

  • Ergonomické držadlo
  • Pohon na batérie
  • Kolesá
  • Kompaktná výška pre skladovanie a prepravu

Video

Oblasti využitia
  • Na dezinfekciu v priestoroch náročných na hygienu
  • Na použitie v nemocniciach, ambulanciách, laboratóriách a pod.