Kalové čerpadlo WWP 45
Čerpadlo na odpadovú vodu WWP 45 s prietokom až 45 m³ vody/hodinu zaujme výkonným benzínovým motorom na miestach, kde nie je k dispozícii žiadne externé napájanie.
Zatopené bunky alebo výkopové jamy sú typickými aplikáciami nášho vysoko mobilného čerpadla na odpadovú vodu WWP 45 s robustným rámom z oceľových rúrok, ktorý je navrhnutý pre náročné použitie. Vďaka výkonnému benzínovému motoru funguje stroj úplne nezávisle od externého napájania a je schopný odčerpať až 45 m³ vody za hodinu (750 litrov každú minútu). Ľahko spracováva aj veľmi hrubé častice až do priemeru maximálne 30 milimetrov. V prípade potreby je možné čerpadlo použiť aj na iné aplikácie, napr. pre zásobovanie vodou v poľnohospodárstve.
Vlastnosti a výhody
Vyvinutý pre náročné použitieRobustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Ľahko spracováva aj väčšie častice až do veľkosti 30 milimetrov.
Veľmi výkonnýNepretržité čerpanie až do 100 m Na rýchle čerpanie veľmi veľkých objemov vody (750 l/min alebo 45 m³/h).
Široká škála aplikáciíRýchle plnenie HD/HDS prívesov alebo IB kontajnerov. Možno použiť na odčerpávanie výkopových jám, podzemných parkovísk alebo podchodov.
Jednoduchá obsluha
- Výkonné benzínové motory EU STAGE V s lankovým štartérom a manuálnym sytičom.
- Vysoká mobilita a jednoduchá preprava vďaka kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti
- Všetky komponenty relevantné pre servis sú dobre prístupné.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (m³/h)
|<= 45
|Nasávacia výška max. (m)
|max. 7
|Dopravná výška (m)
|max. 25
|Max. veľkosť častíc (mm)
|max. 30
|Druh pohonu
|benzín
|Zdvihový objem (cm³)
|196
|Výkon motora (kW/hp)
|5,1 / 6,9
|Objem nádrže (l)
|3,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|35,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|40,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|629 x 425 x 445
Balenie obsahuje
- Manuálny sýtič
- Olejomierka
- Nasávací kôš
- Hadicová objímka: 3 Kus(y)
- Hadicová spojka: 2 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Odčerpávanie veľkých objemov vody v stavebníctve, napr. zatopené výkopové jamy
- Odčerpávanie veľkých objemov vody v obciach, napr. zatopené pivnice
- Čerpanie veľkých objemov vody v poľnohospodárstve, napr. pre zásobovanie vodou
- Tiež na rýchle naplnenie nádrží na vodu, napr. HD prívesy
Príslušenstvo
Kalové čerpadlo WWP 45 náhradný diel
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