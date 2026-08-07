Kalové čerpadlo WWP 45

Čerpadlo na odpadovú vodu WWP 45 s prietokom až 45 m³ vody/hodinu zaujme výkonným benzínovým motorom na miestach, kde nie je k dispozícii žiadne externé napájanie.

Zatopené bunky alebo výkopové jamy sú typickými aplikáciami nášho vysoko mobilného čerpadla na odpadovú vodu WWP 45 s robustným rámom z oceľových rúrok, ktorý je navrhnutý pre náročné použitie. Vďaka výkonnému benzínovému motoru funguje stroj úplne nezávisle od externého napájania a je schopný odčerpať až 45 m³ vody za hodinu (750 litrov každú minútu). Ľahko spracováva aj veľmi hrubé častice až do priemeru maximálne 30 milimetrov. V prípade potreby je možné čerpadlo použiť aj na iné aplikácie, napr. pre zásobovanie vodou v poľnohospodárstve.

Vlastnosti a výhody
Čerpadlo na špinavú vodu Kalové čerpadlo WWP 45: Vyvinutý pre náročné použitie
Vyvinutý pre náročné použitie
Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Ľahko spracováva aj väčšie častice až do veľkosti 30 milimetrov.
Čerpadlo na špinavú vodu Kalové čerpadlo WWP 45: Veľmi výkonný
Veľmi výkonný
Nepretržité čerpanie až do 100 m Na rýchle čerpanie veľmi veľkých objemov vody (750 l/min alebo 45 m³/h).
Čerpadlo na špinavú vodu Kalové čerpadlo WWP 45: Široká škála aplikácií
Široká škála aplikácií
Rýchle plnenie HD/HDS prívesov alebo IB kontajnerov. Možno použiť na odčerpávanie výkopových jám, podzemných parkovísk alebo podchodov.
Jednoduchá obsluha
  • Výkonné benzínové motory EU STAGE V s lankovým štartérom a manuálnym sytičom.
  • Vysoká mobilita a jednoduchá preprava vďaka kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti
  • Všetky komponenty relevantné pre servis sú dobre prístupné.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (m³/h) <= 45
Nasávacia výška max. (m) max. 7
Dopravná výška (m) max. 25
Max. veľkosť častíc (mm) max. 30
Druh pohonu benzín
Zdvihový objem (cm³) 196
Výkon motora (kW/hp) 5,1 / 6,9
Objem nádrže (l) 3,6
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 35,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 40,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 629 x 425 x 445

Balenie obsahuje

  • Manuálny sýtič
  • Olejomierka
  • Nasávací kôš
  • Hadicová objímka: 3 Kus(y)
  • Hadicová spojka: 2 Kus(y)
Čerpadlo na špinavú vodu Kalové čerpadlo WWP 45
Čerpadlo na špinavú vodu Kalové čerpadlo WWP 45

Video

Oblasti využitia
  • Odčerpávanie veľkých objemov vody v stavebníctve, napr. zatopené výkopové jamy
  • Odčerpávanie veľkých objemov vody v obciach, napr. zatopené pivnice
  • Čerpanie veľkých objemov vody v poľnohospodárstve, napr. pre zásobovanie vodou
  • Tiež na rýchle naplnenie nádrží na vodu, napr. HD prívesy
Príslušenstvo
Kalové čerpadlo WWP 45 náhradný diel

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