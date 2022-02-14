FILTER HEPA 14: ŽIVOT PREŽITÝ V BEZPEČÍ
Takmer neviditeľné, ale vždy prítomné: vírusy, baktérie, jemný prach a alergény cirkulujú vo vzduchu v kanceláriách, hoteloch, nemocniciach, ambulanciách lekárov, školách a samozrejme aj v našich domoch a bytoch. Dlhodobý dôsledok sa často prejaví v podobe ochorení dýchacích ciest. Avšak práve súčasná pandemická situácia je tým, čo nás zrazu núti intenzívne sa venovať tejto téme a nie vyššie spomenuté fakty.
Filter HEPA 14: dokonalé hygienické riešenie
Vírus Sars-Cov-2 je v týchto časoch prevládajúcou témou záujmu. Vieme, ako sa šíri, a naučili sme sa rozdiel medzi kvapôčkami a aerosólmi a že aerosóly sa hromadia a sústreďujú vo vnútornom vzduchu – nehovoriac o priamej infekcii pri vdýchnutí. To tiež znamená, že čím nižšia bude koncentrácia vírusu vo vzduchu v interiéroch, tým nižšie bude riziko infekcie.
Filtre HEPA sa už desaťročia používajú v mnohých lekárskych a biovedeckých zariadeniach na zníženie šírenia častíc a organizmov vo vzduchu. Filtre sú zabudované do zariadení na filtráciu vzduchu a vysávačov a sú účinné a spoľahlivé pri odstraňovaní vírusov, baktérií, plesní a mikróbov. Spoločnosti Kärcher sa ako lídrovi na trhu s inovatívnymi čistiacimi riešeniami podarilo spojiť vynikajúce filtračné vlastnosti filtrov HEPA 14 (DIN EN 1822:2019) s vysokovýkonnými produktmi, čím sa výrazne prispelo k vyššej bezpečnosti v uzavretých priestoroch.
Čo je filter HEPA?
Vysokoúčinný vzduchový filter pevných častíc alebo skrátene HEPA z anglického „High Efficiency Particulate Air Filter“ označuje vysoko účinné filtre, ktoré odstraňujú a zachytávajú aj tie najmenšie častice a suspendované látky zo vzduchu, ako sú choroboplodné zárodky, baktérie, vírusy, spóry, peľ a roztoče. Sú klasifikované v súlade s normou EN 1822:2019 pre časticové filtre a sú zabudované do vysávačov na suché vysávanie a vzduchových filtrov Kärcher. Vďaka svojej jemnej filtračnej štruktúre výrazne zlepšujú kvalitu vzduchu v kanceláriách a obytných priestoroch.
Aké triedy filtrov HEPA existujú?
Filtre HEPA sú rozdelené do dvoch tried s rôznym stupňom jemnej filtrácie:
- Filtre HEPA 13 absorbujú viac ako 99,95 % suspendovaných látok z vnútorného vzduchu
- Filtre HEPA 14 v skutočnosti absorbujú viac ako 99,995 % častíc
Štruktúra filtra HEPA 14*
1. Rám filtra
2. Filtračná vložka
Režimy pôsobenia vo filtri:
3. Zotrvačný efekt
4. Blokovací efekt
5. Difúzny efekt
*Ilustračný príklad filtra HEPA 14 – zabudovaného do vysávača na suché vysávanie Kärcher T 11/1 Classic HEPA."
Funkčný princíp filtra HEPA 14
Čistý vzduch vďaka silám fyziky: ako funguje filter HEPA 14
Filtre HEPA 14 využívajú základné princípy fyziky, ako je adhézna sila a Brownov pohyb, aby spoľahlivo odfiltrovali aj tie najmenšie častice zo vzduchu. Práve z tohto dôvodu je husto pletená sieť vlákien navrhnutá tak, aby mala na rozdiel od sitka nepravidelnú štruktúru. Vo výsledku sa to prejaví tak, že rozdielne veľké medzery medzi vláknami častice „nepreosievajú“, ale umožňujú im priľnúť priamo k vláknam, keď nimi prúdi vzduch.
Režimy pôsobenia filtra HEPA 14
Od najväčších po najmenšie častice: ako funguje filter HEPA 14
Zotrvačný efekt:
Čím väčšia je častica, tým väčšia je jej hmotnosť a teda aj zotrvačnosť. Podľa dynamiky tekutín, keď prúd vzduchu vplyvom prekážky (vlákna) zmení smer, zotrvačnosť ťažkej častice zaistí, že častica udrží svoju trajektóriu, narazí do vlákna a prilepí sa naň.
Blokovací efekt:
Čím je častica menšia, tým je menšia aj jej hmotnosť a teda aj zotrvačnosť. Malá častica preto kopíruje prúd vzduchu, a prekážku (vlákno) obíde. Ak sa pohybuje príliš blízko vlákna, je priťahovaná jeho adhéznymi silami a priľne k nemu.
Difúzny efekt:
V súlade s Brownovým pohybom sa najmenšie častice v prúde vzduchu neustále zrážajú s inými molekulami plynu a neustále menia smer, podobne ako loptička v hracom automate. Prilepia sa na materiál filtra, len čo sa ho dotknú."
Produkty s HEPA 14
Ako často je potrebné vymieňať filtre HEPA 14?
Čím častejšie sa zariadenie používa, tým častejšie by sa mal vstavaný filter vymieňať alebo čistiť, aby sa zabezpečila spoľahlivá účinnosť. Citeľný pokles sacieho výkonu vysávača alebo vzduchového filtra signalizuje, že je potrebné filter vymeniť alebo vyčistiť. V ideálnom prípade by sa mal filter HEPA 14 vymieňať každé tri mesiace. V priestoroch citlivých na hygienu sa odporúča meniť filter každý mesiac.
Mal by sa filter HEPA 14 vymeniť alebo vyčistiť?
Trvalo vysoká pevnosť filtra a pravidelná výmena filtra sú dôležité najmä pre alergikov. Filter postupne stráca svoju účinnosť v závislosti od spôsobu používania a zaťaženia, ktorému je vystavený – vtedy je čas na jeho výmenu. Pravidelné intervaly výmeny sú jediným spôsobom, ako zabezpečiť trvalo vysokú kvalitu a hygienickú čistotu. Čistenie filtra HEPA 14 vodou sa neodporúča.
Filter HEPA 14: hygienické riešenie pre čistý vzduch v interiéri
Denne prichádzame do kontaktu s vírusmi, baktériami, jemným prachom a alergénmi, ktoré kolujú vo vzduchu v kanceláriách, hoteloch, nemocniciach, ambulanciách lekárov, školách a samozrejme aj v našich domoch a bytoch. Dlhodobý dôsledok sa často prejaví v podobe ochorení dýchacích ciest.
Filter HEPA 14 od spoločnosti Kärcher poskytuje trvalú pomoc pri filtrovaní aerosólov zo vzduchu v uzavretých priestoroch a pri odstraňovaní škodlivých častíc. Tieto filtre sú zabudované do zariadení na filtráciu vzduchu a do vysávačov na suché vysávanie Kärcher, pričom čistia vzduch v interiéri efektívne a spoľahlivo.