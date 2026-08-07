Komunálny stroj MIC 35
Intuitívne ovládaný nosič zariadení MIC 35 s premysleným systémom rýchlej výmeny, komfortnou kabínou so širokým výhľadom ako aj motorom, ktorý bez problémov spĺňa hraničné emisné hodnoty normy STAGE V.
Najmodernejšia dieselová technika, priame vstrekovanie paliva do valcov systémom common rail a filter pevných častíc umožňujú bezproblémové používanie nášho nosiča zariadení MIC 35 aj v ekologických zónach miest. Jeho efektívny motor s výkonom 35 koní bez problémov spĺňa hraničné emisné hodnoty emisného stupňa STAGE V a vyznačuje sa výraznou hospodárnosťou. MIC 35 disponuje premysleným celkovým konceptom, ktorý presviedča aj detailmi. Veľká komfortná kabína so širokým výhľadom a prehľadne usporiadané ovládacie prvky, prístup k všetkým častiam relevantným pre údržbu bez náradia, ako aj rôzne možnosti integrovania nadstavbových zariadení tento koncept dokonale dopĺňajú. Čelné nadstavbové zariadenia sa upínajú pomocou štandardného spájacieho trojuholníka, zadné nadstavbové zariadenia bez použitia sily pomocou systému rýchlej výmeny s hydraulickým výklopným rámom. Na objednávku je okrem tohomožné zakúpiť multispájací systém na rýchle pripájanie hydrauliky bez kvapkania ako aj variant motora podľa emisnej normy STAGE IIIA, ktorý má taktiež silu 35 koní.
Vlastnosti a výhody
Hospodárny a ekologický pohon
- Priame vstrekovanie paliva do valcov systémom common rail a filter a filter pevných častíc znižujú emisné hodnoty pod požiadavky emisného stupňa STAGE V.
- Na prácu v ekologických zónach miest.
- Nízka spotreba paliva chráni životné prostredie a znižuje prevádzkové náklady.
Integrované systémom rýchlej výmeny
- Čelné nadstavbové zariadenia sa upínajú pomocou štandardného spájacieho trojuholníka.
- Výmena nadstavbových zariadení na zadnú časť pomocou systému rýchlej výmeny s hydraulickým výklopným rámom.
- Alternatívny multispojovací systém pre rýchle pripojenie hydrauliky bez kvapkania.
Maximálny komfort pri práci
- Najväčšia kabína v svojej triede (objem vzduchu 1,45 m³), 360° výhľad, ergonomická a prehľadná.
- Obojstranné okná, uzamykateľný odkladací priečinok, možnosť nabíjania cez USB, držiak na fľašu.
Extrémne jednoduchá údržba
- Kvalitné komponenty umožňujú veľmi dlhé intervaly údržby každých 500 príp. 1000 hodín.
- Prístup k všetkým komponentom relevantným pre údržbu bez náradia, napríklad cez výklopné obloženie motora.
- Chladič je možné na čistenie dať do údržbovej polohy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Pohon pojazdu
|Pohon na všetky kolesá
|Výrobca motora
|Yanmar
|Výkon motora (kW)
|26
|Zdvihový objem (cm³)
|1642
|Valec
|3
|Emisná norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|41
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|25
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|25
|Rázvor kolies (in)
|1500
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|2500
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1374
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1374
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Výbava
- Časticový filter
- Klimatizácia
- Vykurovanie
- Maják
- Celoročné využitie
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