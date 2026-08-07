Komunálny stroj MIC 42
Nosič zariadení MIC 42 so systémom rýchlej výmeny, komfortnou kabínou so širokým výhľadom, intuitívnym ovládaním a motorom, ktorý výrazne prevyšuje požiadavky prichádzajúcej normy STAGE V.
Moderná dieselová technika s úsporným priamym vstrekovaním paliva do valcov systémom common rail a filter pevných častíc znižujú pri tomto motore nášho nosiča zariadení MIC 42 s výkonom 42 koní emisné hodnoty výrazne pod hraničnú hodnotu emisného stupňa STAGE V. Tým sa toto zariadenie hodí nielen na prácu v ekologických zónach miest, ale boduje aj enormnou hospodárnosťou. K tomu prispievajú aj kvalitné komponenty, ktoré umožňujú veľmi dlhé intervaly údržby 500 príp. až 1000 hodín. Prístup k všetkým častiam stroja relevantným pre údržbu bez použitia náradia patrí k premyslenému celkovému konceptu rovnako, ako aj rôznorodé možnosti integrovania nadstavbových zariadení. Čelné nadstavbové zariadenia sa tak upínajú pomocou štandardného spájacieho trojuholníka KAT 0, zatiaľ čo nadstavbové zariadenia na zadnú časť je možné vďaka systému rýchlej výmeny pomocou hydraulického vyklápacieho rámu vymieňať bez použitia sily. A alternatívny multispojovací systém zaručuje rýchle pripojenie hydrauliky bez kvapkania. Obsluhujúca osoba profituje z veľmi veľkej kabíny s prehľadne usporiadanými ovládacími prvkami a mnohými ďalšími užitočnými detailmi, ako je napríklad uzamykateľný odkladací priečinok.
Vlastnosti a výhody
Hospodárny a ekologický pohonPriame vstrekovanie paliva do valcov systémom common rail a filter a filter pevných častíc znižujú emisné hodnoty pod požiadavky emisného stupňa STAGE V. Na prácu v ekologických zónach miest. Nízka spotreba paliva chráni životné prostredie a znižuje prevádzkové náklady.
Integrované systémom rýchlej výmenyČelné nadstavbové zariadenia sa upínajú pomocou štandardného spájacieho trojuholníka KAT Kommunal. Výmena nadstavbových zariadení na zadnú časť pomocou systému rýchlej výmeny s hydraulickým výklopným rámom. Alternatívny multispojovací systém pre rýchle pripojenie hydrauliky bez kvapkania.
Maximálny komfort pri práciNajväčšia kabína v svojej triede (objem vzduchu 1,45 m³), 360° výhľad, ergonomická a prehľadná. Obojstranné okná, uzamykateľný odkladací priečinok, možnosť nabíjania cez USB, držiak na fľašu.
Extrémne jednoduchá údržba
- Kvalitné komponenty umožňujú veľmi dlhé intervaly údržby každých 500 hodín.
- Prístup k všetkým komponentom relevantným pre údržbu bez náradia, napríklad cez výklopné obloženie motora.
- Chladič je možné na čistenie dať do údržbovej polohy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Pohon pojazdu
|Pohon na všetky kolesá
|Výrobca motora
|Yanmar
|Výkon motora (kW)
|32
|Zdvihový objem (cm³)
|1568
|Valec
|3
|Emisná norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|41
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|25
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|25
|Rázvor kolies (mm)
|1500
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|2500
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1400
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1400
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Výbava
- Časticový filter
- Klimatizácia
- Vykurovanie
- Maják
- Celoročné využitie
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