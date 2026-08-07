Komunálny stroj MIC 42

Nosič zariadení MIC 42 so systémom rýchlej výmeny, komfortnou kabínou so širokým výhľadom, intuitívnym ovládaním a motorom, ktorý výrazne prevyšuje požiadavky prichádzajúcej normy STAGE V.

Moderná dieselová technika s úsporným priamym vstrekovaním paliva do valcov systémom common rail a filter pevných častíc znižujú pri tomto motore nášho nosiča zariadení MIC 42 s výkonom 42 koní emisné hodnoty výrazne pod hraničnú hodnotu emisného stupňa STAGE V. Tým sa toto zariadenie hodí nielen na prácu v ekologických zónach miest, ale boduje aj enormnou hospodárnosťou. K tomu prispievajú aj kvalitné komponenty, ktoré umožňujú veľmi dlhé intervaly údržby 500 príp. až 1000 hodín. Prístup k všetkým častiam stroja relevantným pre údržbu bez použitia náradia patrí k premyslenému celkovému konceptu rovnako, ako aj rôznorodé možnosti integrovania nadstavbových zariadení. Čelné nadstavbové zariadenia sa tak upínajú pomocou štandardného spájacieho trojuholníka KAT 0, zatiaľ čo nadstavbové zariadenia na zadnú časť je možné vďaka systému rýchlej výmeny pomocou hydraulického vyklápacieho rámu vymieňať bez použitia sily. A alternatívny multispojovací systém zaručuje rýchle pripojenie hydrauliky bez kvapkania. Obsluhujúca osoba profituje z veľmi veľkej kabíny s prehľadne usporiadanými ovládacími prvkami a mnohými ďalšími užitočnými detailmi, ako je napríklad uzamykateľný odkladací priečinok.

Vlastnosti a výhody
Nosič náradia Komunálny stroj MIC 42: Hospodárny a ekologický pohon
Hospodárny a ekologický pohon
Priame vstrekovanie paliva do valcov systémom common rail a filter a filter pevných častíc znižujú emisné hodnoty pod požiadavky emisného stupňa STAGE V. Na prácu v ekologických zónach miest. Nízka spotreba paliva chráni životné prostredie a znižuje prevádzkové náklady.
Nosič náradia Komunálny stroj MIC 42: Integrované systémom rýchlej výmeny
Integrované systémom rýchlej výmeny
Čelné nadstavbové zariadenia sa upínajú pomocou štandardného spájacieho trojuholníka KAT Kommunal. Výmena nadstavbových zariadení na zadnú časť pomocou systému rýchlej výmeny s hydraulickým výklopným rámom. Alternatívny multispojovací systém pre rýchle pripojenie hydrauliky bez kvapkania.
Nosič náradia Komunálny stroj MIC 42: Maximálny komfort pri práci
Maximálny komfort pri práci
Najväčšia kabína v svojej triede (objem vzduchu 1,45 m³), 360° výhľad, ergonomická a prehľadná. Obojstranné okná, uzamykateľný odkladací priečinok, možnosť nabíjania cez USB, držiak na fľašu.
Extrémne jednoduchá údržba
  • Kvalitné komponenty umožňujú veľmi dlhé intervaly údržby každých 500 hodín.
  • Prístup k všetkým komponentom relevantným pre údržbu bez náradia, napríklad cez výklopné obloženie motora.
  • Chladič je možné na čistenie dať do údržbovej polohy.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon Nafta
Pohon pojazdu Pohon na všetky kolesá
Výrobca motora Yanmar
Výkon motora (kW) 32
Zdvihový objem (cm³) 1568
Valec 3
Emisná norma STAGE V
Palivová nádrž (l) 41
Rýchlosť jazdy (km/h) 25
Pracovná rýchlosť (km/h) 25
Rázvor kolies (mm) 1500
Celková povolená hmotnosť (kg) 2500
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1400
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1400
Rozmery (d x š x v) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Výbava

  • Časticový filter
  • Klimatizácia
  • Vykurovanie
  • Maják
  • Celoročné využitie
Nosič náradia Komunálny stroj MIC 42
Nosič náradia Komunálny stroj MIC 42
Nosič náradia Komunálny stroj MIC 42
Nosič náradia Komunálny stroj MIC 42

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