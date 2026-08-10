Komunálny zametací stroj MC 250

To najlepšie zo všetkého: Náš komunálny zametací stroj s odsávaním MC 250 je priateľský k životnému prostrediu, ohromuje nadpriemerným zametacím výkonom, maximálnym jazdným komfortom a jednoduchou obsluhou vo všetkých mestských oblastiach.

Kärcher kladie veľký dôraz na komunálnu techniku. To je dôvod, prečo sme do komunálneho zametacieho stroja MC 250 investovali celé naše know-how a odborné znalosti, ako aj naše rozsiahle skúsenosti. Atraktívny dizajn MC 250 ponúka bezkonkurenčný čistiaci výkon s nízkymi otáčkami motora, veľkorysým objemom odpadovej nádoby 2,5 m³, vysokou prepravnou rýchlosťou 60 km/h a maximálnym komfortom jazdy vďaka hydropneumatickému odpruženiu a odpruženiu jedného kolesa. Na želanie dodávaná klimatizovaná veľká kabína s pohodlnými sedadlami a ergonomická koncepcia ovládania s prehľadným multifunkčným displejom na volante zaisťujú príjemné pracovné prostredie a vysokú úroveň užívateľskej prívetivosti. Náš MC 250 má tiež riadenie všetkých kolies pre vynikajúcu manévrovateľnosť a účinný systém cirkulácie vody so samostatnou nádržou na špinavú vodu. Stroj je vhodný pre mestá a obce všetkých veľkostí, je veľmi nenáročný na údržbu a zaujme aj veľmi nízkymi emisiami výfukových plynov a pevných častíc.

Vlastnosti a výhody
Ergonomický koncept ovládania s ovládacím panelom integrovaným v lakťovej opierke
  • Intuitívny 2-joystickový systém na ovládanie ramena kefky.
  • Prehľadne usporiadaný multifunkčný displej vo venci volantu.
  • Tlačidlo Eco pre štart zametania.
Najväčšia nádoba na nečistoty vo svojej triede
  • Nádoba na nečistoty z nehrdzavejúcej ocele s optimalizovaným prietokom vyšším ako 2 m³.
  • Umožňuje dlhý pracovný čas.
Vysoká rýchlosť a manévrovateľnosť
  • Krátke prepravné časy vďaka maximálnej rýchlosť 60 km/h.
  • Pohodlný pohon všetkých kolies pre maximálnu obratnosť.
  • Vhodné aj do mestskej zástavby.
Bezpečnostný podvozok s maximálnym pohodlím
  • Hydropneumatické odpruženie pre vysoké pohodlie počas jazdy.
  • Nezávislé odpruženie minimalizuje vplyv nerovného povrchu vozovky na riadenie.
Konštrukcia nenáročná na údržbu
  • Všetky komponenty, ktoré sú relevantné pre čistenie a údržbu, sú rýchlo dostupné.
  • S bočnými servisnými klapkami a otočnou nádržou na čerstvú vodu.
Štandardný systém recyklácie vody so samostatnou nádržou na vodu
  • Umožňuje dlhý pracovný čas.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Pohon pojazdu Pohon dvoch kolies
Výrobca motora VM
Výkon motora (kW) 54,5
Zdvihový objem (cm³) 2970
Valec 4
Objem palivovej nádrže (l) 70
Emisná norma STAGE V
Rýchlosť jazdy (km/h) 60
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 2625
Pracovná šírka s 3 bočnými kefami (mm) 2710
Nádoba na nečistoty (l) 2500
Nádrž na vodu (l) 120 - 400
Nádrž na čistú vodu (l) 200
Nádrž na čerstvú vodu (voliteľné) (l) 390
Rázvor kolies (mm) 1980
Celková povolená hmotnosť (kg) 6000
Rozmery (d x š x v) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Výbava

  • Časticový filter
  • Komfortné sedadlo
  • Klimatizácia
  • Vykurovanie
  • Rádio
  • Maják
  • Celoročné využitie
Zametač ciest Komunálny zametací stroj MC 250
Zametač ciest Komunálny zametací stroj MC 250
Zametač ciest Komunálny zametací stroj MC 250

Video

Oblasti využitia
  • Na čistenie ulíc a mokré čistenie, pre ľahkú údržbu v zime a prepravu
Príslušenstvo