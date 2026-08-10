Komunálny zametací stroj MC 250
To najlepšie zo všetkého: Náš komunálny zametací stroj s odsávaním MC 250 je priateľský k životnému prostrediu, ohromuje nadpriemerným zametacím výkonom, maximálnym jazdným komfortom a jednoduchou obsluhou vo všetkých mestských oblastiach.
Kärcher kladie veľký dôraz na komunálnu techniku. To je dôvod, prečo sme do komunálneho zametacieho stroja MC 250 investovali celé naše know-how a odborné znalosti, ako aj naše rozsiahle skúsenosti. Atraktívny dizajn MC 250 ponúka bezkonkurenčný čistiaci výkon s nízkymi otáčkami motora, veľkorysým objemom odpadovej nádoby 2,5 m³, vysokou prepravnou rýchlosťou 60 km/h a maximálnym komfortom jazdy vďaka hydropneumatickému odpruženiu a odpruženiu jedného kolesa. Na želanie dodávaná klimatizovaná veľká kabína s pohodlnými sedadlami a ergonomická koncepcia ovládania s prehľadným multifunkčným displejom na volante zaisťujú príjemné pracovné prostredie a vysokú úroveň užívateľskej prívetivosti. Náš MC 250 má tiež riadenie všetkých kolies pre vynikajúcu manévrovateľnosť a účinný systém cirkulácie vody so samostatnou nádržou na špinavú vodu. Stroj je vhodný pre mestá a obce všetkých veľkostí, je veľmi nenáročný na údržbu a zaujme aj veľmi nízkymi emisiami výfukových plynov a pevných častíc.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický koncept ovládania s ovládacím panelom integrovaným v lakťovej opierke
- Intuitívny 2-joystickový systém na ovládanie ramena kefky.
- Prehľadne usporiadaný multifunkčný displej vo venci volantu.
- Tlačidlo Eco pre štart zametania.
Najväčšia nádoba na nečistoty vo svojej triede
- Nádoba na nečistoty z nehrdzavejúcej ocele s optimalizovaným prietokom vyšším ako 2 m³.
- Umožňuje dlhý pracovný čas.
Vysoká rýchlosť a manévrovateľnosť
- Krátke prepravné časy vďaka maximálnej rýchlosť 60 km/h.
- Pohodlný pohon všetkých kolies pre maximálnu obratnosť.
- Vhodné aj do mestskej zástavby.
Bezpečnostný podvozok s maximálnym pohodlím
- Hydropneumatické odpruženie pre vysoké pohodlie počas jazdy.
- Nezávislé odpruženie minimalizuje vplyv nerovného povrchu vozovky na riadenie.
Konštrukcia nenáročná na údržbu
- Všetky komponenty, ktoré sú relevantné pre čistenie a údržbu, sú rýchlo dostupné.
- S bočnými servisnými klapkami a otočnou nádržou na čerstvú vodu.
Štandardný systém recyklácie vody so samostatnou nádržou na vodu
- Umožňuje dlhý pracovný čas.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Pohon pojazdu
|Pohon dvoch kolies
|Výrobca motora
|VM
|Výkon motora (kW)
|54,5
|Zdvihový objem (cm³)
|2970
|Valec
|4
|Objem palivovej nádrže (l)
|70
|Emisná norma
|STAGE V
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|60
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|2625
|Pracovná šírka s 3 bočnými kefami (mm)
|2710
|Nádoba na nečistoty (l)
|2500
|Nádrž na vodu (l)
|120 - 400
|Nádrž na čistú vodu (l)
|200
|Nádrž na čerstvú vodu (voliteľné) (l)
|390
|Rázvor kolies (mm)
|1980
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|6000
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Výbava
- Časticový filter
- Komfortné sedadlo
- Klimatizácia
- Vykurovanie
- Rádio
- Maják
- Celoročné využitie
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie ulíc a mokré čistenie, pre ľahkú údržbu v zime a prepravu