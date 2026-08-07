Komunálny zametací stroj MCM 600
S komunálnym zametačom s odsávaním MCM 600 disponujú obce a priemysel systémom na všetky požiadavky v oblasti zametania – hlavne, ak sa vyžaduje vysoký zametací výkon bez vírenia prachu.
Či na komunálne využitie v centrách miest alebo na predmestí, alebo v priemyselných prevádzkach s vysokou potrebou čistenia, ako sú zlievárne, cementárne, bane: Náš komunálny zametač s odsávaním MCM 600 je najlepšou alternatívou pre najnáročnejšie požiadavky v oblasti zametania. Tento kombinovaný systém s mechanickým zbieraním veľkých nečistôt, odsávaním pre ľahšie materiály a filtračným systémom z viacerých polyesterových filtrov, ktoré za všetkých podmienok účinne odfiltrujú jemný prach do PM1, zaručuje vysoký čistiaci výkon bez vírenia prachu. O to sa stará aj synchronizované riadenie obidvoch náprav, ktoré zabezpečuje jednoduchú manévrovateľnosť a dokonca aj pri odbočovaní alebo otáčaní maximálnu presnosť zametania. K presnosti zametania prispieva rovnako aj patentovaný hydraulický systém (CDS – Clever Detective System) na automatickú reguláciu prítlaku centrálnej kefy. Pritom sa stroj vďaka ovládaciemu panelu s farebným displejom a funkčnými tlačidlami vedľa volantu veľmi jednoducho obsluhuje, zatiaľ čo kabína dimenzovaná pre 3 osoby poskytuje používateľom maximálne bezpečnostné a ergonomické štandardy.
Vlastnosti a výhody
Synchronizovaný pohon na všetky kolesá
- Vysoká presnosť zametania aj pri jazde do zákrut a otáčaní vďaka vynikajúcej manévrovateľnosti.
Ergonomická a komfortná kabína
- Úplná kontrola vo všetkých pracovných fázach a excelentné podmienky jazdy.
- S 3 schválenými sedadlami bez stredového tunela pre jednoduché nastupovanie.
- Spĺňa najvyššie štandardy v oblasti ergonómie, bezpečnosti a komfortu.
Patentovaný hydraulický systém
- Na automatickú reguláciu tlaku centrálnej kefy na podlahu.
- Postará sa na všetkých podkladoch o konštantný tlak metly na podlahu.
- Pre maximálnu presnosť zametania a minimálne opotrebenie metly.
Najjednoduchšia obsluha všetkých jazdných a pracovných funkcií
- Pohodlný ovládací panel s farebným displejom a funkčnými tlačidlami vedľa volantu.
- Intuitívna grafika a jednoduché ovládanie umožňujúce krátke zaškolenie.
Hydrostatický, elektronicky riadený pohon so systémom Load-Sensing
- Optimalizuje pomer výkonu a spotreby za všetkých podmienok.
- Režim Eco umožňuje ušetriť navyše až 25 percent paliva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Pohon pojazdu
|Pohon dvoch kolies
|Výrobca motora
|VM
|Zdvihový objem (cm³)
|4500
|Valec
|6
|Objem palivovej nádrže (l)
|220
|Emisná norma
|Euro 6c
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|40
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|2400
|Pracovná šírka s 3 bočnými kefami ( )
|3550
|Nádoba na nečistoty (l)
|6000
|Nádrž na čistú vodu (l)
|500
|Rázvor kolies ( )
|3230
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|13000
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
Výbava
- Časticový filter
- Servoriadenie
- Komfortné sedadlo
- Klimatizácia
- Vykurovanie
- Otáčky bočnej kefy, nastaviteľné
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