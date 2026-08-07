Komunálny zametací stroj MCM 600

S komunálnym zametačom s odsávaním MCM 600 disponujú obce a priemysel systémom na všetky požiadavky v oblasti zametania – hlavne, ak sa vyžaduje vysoký zametací výkon bez vírenia prachu.

Či na komunálne využitie v centrách miest alebo na predmestí, alebo v priemyselných prevádzkach s vysokou potrebou čistenia, ako sú zlievárne, cementárne, bane: Náš komunálny zametač s odsávaním MCM 600 je najlepšou alternatívou pre najnáročnejšie požiadavky v oblasti zametania. Tento kombinovaný systém s mechanickým zbieraním veľkých nečistôt, odsávaním pre ľahšie materiály a filtračným systémom z viacerých polyesterových filtrov, ktoré za všetkých podmienok účinne odfiltrujú jemný prach do PM1, zaručuje vysoký čistiaci výkon bez vírenia prachu. O to sa stará aj synchronizované riadenie obidvoch náprav, ktoré zabezpečuje jednoduchú manévrovateľnosť a dokonca aj pri odbočovaní alebo otáčaní maximálnu presnosť zametania. K presnosti zametania prispieva rovnako aj patentovaný hydraulický systém (CDS – Clever Detective System) na automatickú reguláciu prítlaku centrálnej kefy. Pritom sa stroj vďaka ovládaciemu panelu s farebným displejom a funkčnými tlačidlami vedľa volantu veľmi jednoducho obsluhuje, zatiaľ čo kabína dimenzovaná pre 3 osoby poskytuje používateľom maximálne bezpečnostné a ergonomické štandardy.

Vlastnosti a výhody
Synchronizovaný pohon na všetky kolesá
  • Vysoká presnosť zametania aj pri jazde do zákrut a otáčaní vďaka vynikajúcej manévrovateľnosti.
Ergonomická a komfortná kabína
  • Úplná kontrola vo všetkých pracovných fázach a excelentné podmienky jazdy.
  • S 3 schválenými sedadlami bez stredového tunela pre jednoduché nastupovanie.
  • Spĺňa najvyššie štandardy v oblasti ergonómie, bezpečnosti a komfortu.
Patentovaný hydraulický systém
  • Na automatickú reguláciu tlaku centrálnej kefy na podlahu.
  • Postará sa na všetkých podkladoch o konštantný tlak metly na podlahu.
  • Pre maximálnu presnosť zametania a minimálne opotrebenie metly.
Najjednoduchšia obsluha všetkých jazdných a pracovných funkcií
  • Pohodlný ovládací panel s farebným displejom a funkčnými tlačidlami vedľa volantu.
  • Intuitívna grafika a jednoduché ovládanie umožňujúce krátke zaškolenie.
Hydrostatický, elektronicky riadený pohon so systémom Load-Sensing
  • Optimalizuje pomer výkonu a spotreby za všetkých podmienok.
  • Režim Eco umožňuje ušetriť navyše až 25 percent paliva.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Pohon pojazdu Pohon dvoch kolies
Výrobca motora VM
Zdvihový objem (cm³) 4500
Valec 6
Objem palivovej nádrže (l) 220
Emisná norma Euro 6c
Rýchlosť jazdy (km/h) 40
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 2400
Pracovná šírka s 3 bočnými kefami ( ) 3550
Nádoba na nečistoty (l) 6000
Nádrž na čistú vodu (l) 500
Rázvor kolies ( ) 3230
Celková povolená hmotnosť (kg) 13000
Rozmery (d x š x v) (mm) 5450 x 2155 x 2920

Výbava

  • Časticový filter
  • Servoriadenie
  • Komfortné sedadlo
  • Klimatizácia
  • Vykurovanie
  • Otáčky bočnej kefy, nastaviteľné
Zametač ciest Komunálny zametací stroj MCM 600
Zametač ciest Komunálny zametací stroj MCM 600

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