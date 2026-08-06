Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te H
Bezpečnostný vysávač NT 30/1 Ap Te H s garantovanou účinnosťou filtrácie 99,995 %. Ideálne sa hodí na vysávanie vysoko nebezpečného a karcinogénneho prachu (trieda prachu H).
Bezpečnostný vysávač NT 30/1 Ap Te H od Kärcher zaujme plochým skladaným filtrom HEPA-H 13 zo sklolaminátu. To umožňuje jeho použitie na odsávanie vysoko nebezpečných a karcinogénnych druhov prachu v triede prachu H, ako je azbest, olovo a plesne, ktoré vznikajú v dielňach a ešte viac na stavbách pri renovačných prácach. Vysávač zaručuje filtračnú účinnosť 99,995 % a s odstraňovaním jemného prachu pomocou výkonnej turbíny si dá ľahkú prácu. Vďaka integrovanej zásuvke prístroja s automatickým štartom a antistatickým systémom (s vodivým príslušenstvom) je ideálny na odsávanie priamo z elektrického náradia, ktoré vytvára prach. Vysávač je vďaka vysokému saciemu výkonu použiteľný pre široké spektrum aplikácií: brúsne a renovačné práce, montážne alebo inštalačné práce, odstraňovanie kvapalín alebo odsávanie zo strojov a systémov. Keďže má vysávač odolný pogumovaný napájací kábel, je ideálny na použitie pri stavebných prácach a na renováciách.
Vlastnosti a výhody
Bezpečnostný vysávač triedy prachu HÚčinnosť filtrácie 99,995 %. Elektronické monitorovanie prietoku. Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Licencované na odstraňovanie azbestuBezpečnostný vysávač triedy prachu H. Úspešne prešiel dodatočným testom na azbest. Testované podľa TRGS 519 (Technické pravidlo pre nebezpečné látky) pre Nemecko.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvomZvýšená bezpečnosť používateľov. Disipácia elektrostatického náboja. Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Plochý skladaný filter HEPA-13 vyrobený z materiálu zo sklenených vlákien
- Odstraňuje nebezpečný prach, hrubé nečistoty a tekutiny.
- Filter je testovaný v súlade s EN 60335-2-69 a EN 1822.
- Druhy prachu v triede prachu H: použite sadu bezpečnostných filtrov.
Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Optimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla.
- Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon.
- Vedie k úspore času a dlhšej životnosti filtra.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
- Elektrické náradie sa jednoducho pripája k vysávaču.
- Bezproblémová prevádzka vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
- Úspora energie: automatické vypnutie vysávača.
Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla
- Napájací kábel a hadica sú pri preprave bezpečne pripevnené.
- Pre sacie hadice rôznych dĺžok a priemerov.
- Časovo nenáročný dizajn a predĺžená životnosť napájacieho kábla.
Odnímateľné puzdro filtra
- Plochý skladaný filter: rýchlejšie a jednoduchšie čistenie.
- Pravidelné čistenie: predĺžená životnosť filtra.
- Zabraňuje nesprávnemu vloženiu plochého skladaného filtra.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Praktické odkladanie, aby sa predišlo strate.
- Dizajn šetriaci čas: príslušenstvo je rýchlo po ruke.
- Dizajn šetriaci priestor: nie je potrebný žiadny ďalší úložný priestor.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|30
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Materiál kábla
|Guma
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|525 x 370 x 560
Balenie obsahuje
- Bezpečnostné filtračné vrecko: 1 Kus(y)
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Koleno: elektricky vodivé
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Plochý skladaný filter: HEPA-13 (H13)
Výbava
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatický systém
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Prachová trieda: H
- Materiál nádoby: Plast
Video
Oblasti využitia
- Bezpečnostný vysávač prachovej triedy H na odstraňovanie zdraviu škodlivého a rakovinotvorného prachu
- Na vysávanie prachu z menšieho elektrického náradia
- Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
- Na vysávanie tekutín a mokrých nečistôt
- Pre montážne a inštalačné práce
- Na odsávanie zo strojov a systémov
- Použitie na staveniskách a v dielňach
- Na odstraňovanie azbestu, olova, plesní, baktérií atď.
- Pre aplikácie v stavebníctve, zdravotníctve, laboratóriách alebo priemysle
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te H náhradný diel
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