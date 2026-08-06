Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te H

Bezpečnostný vysávač NT 30/1 Ap Te H s garantovanou účinnosťou filtrácie 99,995 %. Ideálne sa hodí na vysávanie vysoko nebezpečného a karcinogénneho prachu (trieda prachu H).

Bezpečnostný vysávač NT 30/1 Ap Te H od Kärcher zaujme plochým skladaným filtrom HEPA-H 13 zo sklolaminátu. To umožňuje jeho použitie na odsávanie vysoko nebezpečných a karcinogénnych druhov prachu v triede prachu H, ako je azbest, olovo a plesne, ktoré vznikajú v dielňach a ešte viac na stavbách pri renovačných prácach. Vysávač zaručuje filtračnú účinnosť 99,995 % a s odstraňovaním jemného prachu pomocou výkonnej turbíny si dá ľahkú prácu. Vďaka integrovanej zásuvke prístroja s automatickým štartom a antistatickým systémom (s vodivým príslušenstvom) je ideálny na odsávanie priamo z elektrického náradia, ktoré vytvára prach. Vysávač je vďaka vysokému saciemu výkonu použiteľný pre široké spektrum aplikácií: brúsne a renovačné práce, montážne alebo inštalačné práce, odstraňovanie kvapalín alebo odsávanie zo strojov a systémov. Keďže má vysávač odolný pogumovaný napájací kábel, je ideálny na použitie pri stavebných prácach a na renováciách.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te H: Bezpečnostný vysávač triedy prachu H
Bezpečnostný vysávač triedy prachu H
Účinnosť filtrácie 99,995 %. Elektronické monitorovanie prietoku. Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te H: Licencované na odstraňovanie azbestu
Licencované na odstraňovanie azbestu
Bezpečnostný vysávač triedy prachu H. Úspešne prešiel dodatočným testom na azbest. Testované podľa TRGS 519 (Technické pravidlo pre nebezpečné látky) pre Nemecko.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te H: Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
Zvýšená bezpečnosť používateľov. Disipácia elektrostatického náboja. Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Plochý skladaný filter HEPA-13 vyrobený z materiálu zo sklenených vlákien
  • Odstraňuje nebezpečný prach, hrubé nečistoty a tekutiny.
  • Filter je testovaný v súlade s EN 60335-2-69 a EN 1822.
  • Druhy prachu v triede prachu H: použite sadu bezpečnostných filtrov.
Poloautomatické čistenie filtra Ap
  • Optimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla.
  • Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon.
  • Vedie k úspore času a dlhšej životnosti filtra.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
  • Elektrické náradie sa jednoducho pripája k vysávaču.
  • Bezproblémová prevádzka vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
  • Úspora energie: automatické vypnutie vysávača.
Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla
  • Napájací kábel a hadica sú pri preprave bezpečne pripevnené.
  • Pre sacie hadice rôznych dĺžok a priemerov.
  • Časovo nenáročný dizajn a predĺžená životnosť napájacieho kábla.
Odnímateľné puzdro filtra
  • Plochý skladaný filter: rýchlejšie a jednoduchšie čistenie.
  • Pravidelné čistenie: predĺžená životnosť filtra.
  • Zabraňuje nesprávnemu vloženiu plochého skladaného filtra.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Praktické odkladanie, aby sa predišlo strate.
  • Dizajn šetriaci čas: príslušenstvo je rýchlo po ruke.
  • Dizajn šetriaci priestor: nie je potrebný žiadny ďalší úložný priestor.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádoby (l) 30
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Materiál kábla Guma
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 12,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 17
Rozmery (d x š x v) (mm) 525 x 370 x 560

Balenie obsahuje

  • Bezpečnostné filtračné vrecko: 1 Kus(y)
  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
  • Štrbinová hubica
  • Pripojovacia objímka pre elektronáradie
  • Plochý skladaný filter: HEPA-13 (H13)

Výbava

  • Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
  • Antistatický systém
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
  • Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
  • Prachová trieda: H
  • Materiál nádoby: Plast
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te H
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te H

Video

Oblasti využitia
  • Bezpečnostný vysávač prachovej triedy H na odstraňovanie zdraviu škodlivého a rakovinotvorného prachu
  • Na vysávanie prachu z menšieho elektrického náradia
  • Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
  • Na vysávanie tekutín a mokrých nečistôt
  • Pre montážne a inštalačné práce
  • Na odsávanie zo strojov a systémov
  • Použitie na staveniskách a v dielňach
  • Na odstraňovanie azbestu, olova, plesní, baktérií atď.
  • Pre aplikácie v stavebníctve, zdravotníctve, laboratóriách alebo priemysle
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te H náhradný diel

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