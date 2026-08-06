Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te M

Bezpečnostný vysávač NT 30/1 Ap Te M certifikovaný pre triedu prachu M. Elektricky vodivé príslušenstvo ho predurčuje na vysávanie jemného prachu na stavbách a v dielňach.

NT 30/1 Ap Te M spoľahlivo a bezpečne odstraňuje všetky druhy jemného prachu vznikajúceho na stavbách a v dielňach. Kompaktný vysávač s poloautomatickým čistením filtra má plochý skladaný filter „Wet & Dry“ odolný voči vlhkosti z materiálu PES vlákna na vysávanie jemného prachu, tekutín a hrubých nečistôt prachovej triedy M a zaručuje účinnosť filtrácie 99,9 percent. Integrovaná zásuvka na prístroj s automatickým štartom a kompletný antistatický systém (s vodivým príslušenstvom) robia vysávač ideálnym na vysávanie priamo z elektrického náradia, ktoré vytvára prach. Obsluha stroja je mimoriadne jednoduchá, pretože najdôležitejšie nastavenia sa nastavujú pomocou centrálneho otočného spínača. Prvotriedny sací výkon umožňuje široké použitie: brúsne práce, montážne a inštalačné práce, odstraňovanie kvapalín alebo odsávanie zo strojov a systémov.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te M: Bezpečnostný vysávač triedy prachu M
Bezpečnostný vysávač triedy prachu M
Účinnosť filtrácie 99,9 %. Elektronické monitorovanie prietoku. Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te M: Poloautomatické čistenie filtra Ap
Poloautomatické čistenie filtra Ap
Optimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla. Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon. Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te M: Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
Zvýšená bezpečnosť používateľov. Disipácia elektrostatického náboja. Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
  • Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
  • Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
  • Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Wet & Dry plochý skladaný filter
  • Certifikované pre triedu prachu M. Stupeň separácie prachu: 99,9 %.
  • Materiál PES vlákna: odolný voči hnilobe a odolný voči opotrebovaniu.
  • Ideálny pre tekutiny, jemný prach a hrubé nečistoty.
Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla
  • Napájací kábel a hadica sú pri preprave bezpečne pripevnené.
  • Pre sacie hadice rôznych dĺžok a priemerov.
  • Úspora času a dlhšia životnosť napájacieho kábla.
Odnímateľné puzdro filtra
  • Plochý skladaný filter: rýchlejšie a jednoduchšie sa čistí.
  • Pravidelné čistenie: dlhšia životnosť filtra.
  • Zabraňuje nesprávnemu vloženiu plochého skladaného filtra.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Praktické odkladanie, aby sa predišlo strate.
  • Dizajn šetriaci čas: príslušenstvo je rýchlo po ruke.
  • Dizajn šetriaci priestor: nie je potrebný žiadny ďalší úložný priestor.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádoby (l) 30
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Materiál kábla Guma
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 12,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 16,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 525 x 370 x 560

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
  • Štrbinová hubica
  • Pripojovacia objímka pre elektronáradie
  • Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom

Výbava

  • Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
  • Antistatický systém
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
  • Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
  • Prachová trieda: M
  • Materiál nádoby: Plast
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te M
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te M

Video

Oblasti využitia
  • Bezpečnostný vysávač triedy prachu M: všetky aplikácie na jemný prach
  • Na vysávanie prachu z menšieho elektrického náradia
  • Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
  • Na vysávanie tekutín a mokrých nečistôt
  • Pre montážne a inštalačné práce
  • Na odsávanie zo strojov a systémov
  • Použitie na staveniskách a v dielňach
  • Na odsávanie všetkých druhov kamenného prachu, dreveného prachu, keramického prachu atď.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te M náhradný diel

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