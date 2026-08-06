Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te M
Bezpečnostný vysávač NT 30/1 Ap Te M certifikovaný pre triedu prachu M. Elektricky vodivé príslušenstvo ho predurčuje na vysávanie jemného prachu na stavbách a v dielňach.
NT 30/1 Ap Te M spoľahlivo a bezpečne odstraňuje všetky druhy jemného prachu vznikajúceho na stavbách a v dielňach. Kompaktný vysávač s poloautomatickým čistením filtra má plochý skladaný filter „Wet & Dry“ odolný voči vlhkosti z materiálu PES vlákna na vysávanie jemného prachu, tekutín a hrubých nečistôt prachovej triedy M a zaručuje účinnosť filtrácie 99,9 percent. Integrovaná zásuvka na prístroj s automatickým štartom a kompletný antistatický systém (s vodivým príslušenstvom) robia vysávač ideálnym na vysávanie priamo z elektrického náradia, ktoré vytvára prach. Obsluha stroja je mimoriadne jednoduchá, pretože najdôležitejšie nastavenia sa nastavujú pomocou centrálneho otočného spínača. Prvotriedny sací výkon umožňuje široké použitie: brúsne práce, montážne a inštalačné práce, odstraňovanie kvapalín alebo odsávanie zo strojov a systémov.
Vlastnosti a výhody
Bezpečnostný vysávač triedy prachu MÚčinnosť filtrácie 99,9 %. Elektronické monitorovanie prietoku. Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Poloautomatické čistenie filtra ApOptimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla. Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon. Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvomZvýšená bezpečnosť používateľov. Disipácia elektrostatického náboja. Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
- Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
- Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
- Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Wet & Dry plochý skladaný filter
- Certifikované pre triedu prachu M. Stupeň separácie prachu: 99,9 %.
- Materiál PES vlákna: odolný voči hnilobe a odolný voči opotrebovaniu.
- Ideálny pre tekutiny, jemný prach a hrubé nečistoty.
Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla
- Napájací kábel a hadica sú pri preprave bezpečne pripevnené.
- Pre sacie hadice rôznych dĺžok a priemerov.
- Úspora času a dlhšia životnosť napájacieho kábla.
Odnímateľné puzdro filtra
- Plochý skladaný filter: rýchlejšie a jednoduchšie sa čistí.
- Pravidelné čistenie: dlhšia životnosť filtra.
- Zabraňuje nesprávnemu vloženiu plochého skladaného filtra.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Praktické odkladanie, aby sa predišlo strate.
- Dizajn šetriaci čas: príslušenstvo je rýchlo po ruke.
- Dizajn šetriaci priestor: nie je potrebný žiadny ďalší úložný priestor.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|30
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Materiál kábla
|Guma
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|525 x 370 x 560
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Koleno: elektricky vodivé
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
Výbava
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatický systém
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Prachová trieda: M
- Materiál nádoby: Plast
Video
Oblasti využitia
- Bezpečnostný vysávač triedy prachu M: všetky aplikácie na jemný prach
- Na vysávanie prachu z menšieho elektrického náradia
- Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
- Na vysávanie tekutín a mokrých nečistôt
- Pre montážne a inštalačné práce
- Na odsávanie zo strojov a systémov
- Použitie na staveniskách a v dielňach
- Na odsávanie všetkých druhov kamenného prachu, dreveného prachu, keramického prachu atď.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te M náhradný diel
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