Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD

Vďaka garantovanej efektívnosti filtrácie 99,995 % a ACD certifikácii je mokro-suchý vysávač 30/1 Tact Te H ACD prvou voľbou pri odstraňovaní zdraviu škodlivého prachu prachovej triedy H.

Pri rekonštrukciách starých budov sa často uvoľňuje azbest a iné nebezpečné a karcinogénne látky, ktoré je potrebné okamžite odstrániť. NT 30/1 Tact Te H ACD je na tento účel ideálny vysávač na mokré a suché vysávanie. Je testovaný a schválený podľa nového štandardu ACD v súlade s IEC 60335-2-69:2021 pre zachytávanie horľavého prachu a pre všetky druhy prachu triedy H. Vďaka kompaktnému a mobilnému dizajnu je ideálny pre práce, kde je potrebný na rôznych miestach. Čistiteľný bezpečnostný/HEPA plochý skladaný filter zaisťuje bezpečné vysávanie nebezpečného prachu do vrecka s bezpečnostným filtrom, ako aj väčšie množstvo menej nebezpečného prachu vysať priamo do 30-litrovej nádoby. Senzorom riadený systém čistenia filtra Tact zaisťuje konzistentný výkon a garantovanú účinnosť filtrácie 99,995 %. Praktická zásuvka pre prístroj s automatickým štartom, ako aj antistatický systém s vodivým príslušenstvom završujú dômyselnú koncepciu nášho NT 30/1 Tact Te H ACD.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD: Filtračný systém s filtrom H a systémom oklepu filtra Tact
Filtračný systém s filtrom H a systémom oklepu filtra Tact
Priame nasávanie menej nebezpečného prachu priamo do nádoby. Efektívnosť filtrácie: 99,995 percent. Maximálna možná ochrana zdravia bez ovplyvnenia sacieho výkonu alebo životnosti filtra.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD: Spĺňa požiadavky na testovanie prachovej triedy H s doplnkovou skúškou “Azbest“ podľa TRGS 519
Spĺňa požiadavky na testovanie prachovej triedy H s doplnkovou skúškou “Azbest“ podľa TRGS 519
Na prach s obsahom azbestu sa v Nemecku môžu používať iba vysávače s touto certifikáciou.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD: Certifikácia ACD
Certifikácia ACD
Schválené na vysávanie horľavého prachu. Certifikované podľa IEC 60335-2-69:2021. Zvýšená bezpečnosť používateľov.
Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzorom
  • Zaručuje maximálny sací výkon a kapacitu filtra.
  • Optimálna frekvencia čistenia filtra podľa potrieb.
  • Minimalizované emisie hluku.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
  • Zvýšená bezpečnosť používateľov.
  • Disipácia elektrostatického náboja.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
  • Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
  • Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
  • Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Bezpečnostný vysávač triedy prachu H
  • Účinnosť filtrácie 99,995 %.
  • Elektronické monitorovanie prietoku.
  • Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Bezpečnostný/HEPA plochý skladaný filter
  • Certifikované pre triedu prachu H. Stupeň separácie prachu: 99,995 %.
  • PES vláknový materiál s dvojitým PTFE povlakom: odolný voči hnilobe a vlhkosti.
  • Ideálne na vysávanie tekutín, jemného prachu a hrubých nečistôt.
Adaptér na náradie pre elektrické náradie
  • Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
  • Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
  • Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádoby (l) 30
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Materiál kábla Guma
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 69
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 14,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 19,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 560 x 370 x 580

Balenie obsahuje

  • Bezpečnostné filtračné vrecko: 1 Kus(y)
  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Pripojovacia objímka pre elektronáradie
  • Plochý skladaný filter: PTFE HEPA
  • PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu: 1 Kus(y)

Výbava

  • Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
  • Antistatický systém
  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
  • Oklep filtra: Čistenie filtra Tact riadené senzormi a orientované na potreby
  • Materiál nádoby: Plast
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD

Video

Oblasti využitia
  • Bezpečnostný vysávač prachovej triedy H na odstraňovanie zdraviu škodlivého a rakovinotvorného prachu
  • Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
  • Schválenie na odstraňovanie azbestu v súlade s nemeckým predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci TRGS 519
  • Vhodné na vysávanie horľavého prachu v súlade s normou ACD IEC 60335-2-69:2021 (zariadenie na zber horľavého prachu)
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD náhradný diel

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