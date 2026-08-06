Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD
Vďaka garantovanej efektívnosti filtrácie 99,995 % a ACD certifikácii je mokro-suchý vysávač 30/1 Tact Te H ACD prvou voľbou pri odstraňovaní zdraviu škodlivého prachu prachovej triedy H.
Pri rekonštrukciách starých budov sa často uvoľňuje azbest a iné nebezpečné a karcinogénne látky, ktoré je potrebné okamžite odstrániť. NT 30/1 Tact Te H ACD je na tento účel ideálny vysávač na mokré a suché vysávanie. Je testovaný a schválený podľa nového štandardu ACD v súlade s IEC 60335-2-69:2021 pre zachytávanie horľavého prachu a pre všetky druhy prachu triedy H. Vďaka kompaktnému a mobilnému dizajnu je ideálny pre práce, kde je potrebný na rôznych miestach. Čistiteľný bezpečnostný/HEPA plochý skladaný filter zaisťuje bezpečné vysávanie nebezpečného prachu do vrecka s bezpečnostným filtrom, ako aj väčšie množstvo menej nebezpečného prachu vysať priamo do 30-litrovej nádoby. Senzorom riadený systém čistenia filtra Tact zaisťuje konzistentný výkon a garantovanú účinnosť filtrácie 99,995 %. Praktická zásuvka pre prístroj s automatickým štartom, ako aj antistatický systém s vodivým príslušenstvom završujú dômyselnú koncepciu nášho NT 30/1 Tact Te H ACD.
Vlastnosti a výhody
Filtračný systém s filtrom H a systémom oklepu filtra TactPriame nasávanie menej nebezpečného prachu priamo do nádoby. Efektívnosť filtrácie: 99,995 percent. Maximálna možná ochrana zdravia bez ovplyvnenia sacieho výkonu alebo životnosti filtra.
Spĺňa požiadavky na testovanie prachovej triedy H s doplnkovou skúškou “Azbest“ podľa TRGS 519Na prach s obsahom azbestu sa v Nemecku môžu používať iba vysávače s touto certifikáciou.
Certifikácia ACDSchválené na vysávanie horľavého prachu. Certifikované podľa IEC 60335-2-69:2021. Zvýšená bezpečnosť používateľov.
Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzorom
- Zaručuje maximálny sací výkon a kapacitu filtra.
- Optimálna frekvencia čistenia filtra podľa potrieb.
- Minimalizované emisie hluku.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
- Zvýšená bezpečnosť používateľov.
- Disipácia elektrostatického náboja.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
- Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
- Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
- Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Bezpečnostný vysávač triedy prachu H
- Účinnosť filtrácie 99,995 %.
- Elektronické monitorovanie prietoku.
- Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Bezpečnostný/HEPA plochý skladaný filter
- Certifikované pre triedu prachu H. Stupeň separácie prachu: 99,995 %.
- PES vláknový materiál s dvojitým PTFE povlakom: odolný voči hnilobe a vlhkosti.
- Ideálne na vysávanie tekutín, jemného prachu a hrubých nečistôt.
Adaptér na náradie pre elektrické náradie
- Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
- Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
- Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|30
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Materiál kábla
|Guma
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|19,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|560 x 370 x 580
Balenie obsahuje
- Bezpečnostné filtračné vrecko: 1 Kus(y)
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Koleno: elektricky vodivé
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Plochý skladaný filter: PTFE HEPA
- PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu: 1 Kus(y)
Výbava
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatický systém
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
- Oklep filtra: Čistenie filtra Tact riadené senzormi a orientované na potreby
- Materiál nádoby: Plast
Video
Oblasti využitia
- Bezpečnostný vysávač prachovej triedy H na odstraňovanie zdraviu škodlivého a rakovinotvorného prachu
- Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
- Schválenie na odstraňovanie azbestu v súlade s nemeckým predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci TRGS 519
- Vhodné na vysávanie horľavého prachu v súlade s normou ACD IEC 60335-2-69:2021 (zariadenie na zber horľavého prachu)
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher