Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood
Špecialista na veľké množstvá drevného prachu: vysávač 40/1 Tact Te M ACD s filtrom na drevo, systémom čistenia filtra riadeným senzorom, 40 l nádobou, rukoväťou a certifikáciou ACD.
Veľké množstvo dreveného prachu a prachu z vlákien rýchlo vedie k upchatiu konvenčných filtračných systémov – s NT 40/1 Tact Te M ACD to už nie je žiadny problém. Kompaktný vysávač na mokré a suché vysávanie bol špeciálne vyvinutý pre drevospracujúce firmy a vďaka filtru Wood cartridge a systému čistenia filtra ovládaného senzorom Tact zvládne viac dreveného prachu ako kedykoľvek predtým so zaručenou účinnosťou filtrácie 99,9 percent. Stroj je certifikovaný podľa novej normy ACD v súlade s IEC 60335-2-69:2021 a je schválený na vysávanie horľavého prachu. Pre priame odsávanie na elektrickom náradí má integrovanú prístrojovú zásuvku s funkciou automatického spustenia a kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom. Vďaka ergonomickej rukoväti a robustnej 40-litrovej nádobe je NT 40/1 Tact Te M ACD ideálny pre použitie v dielňach, stolárňach a priemyselných podnikoch.
Vlastnosti a výhody
Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzorom
- Zaručuje maximálny sací výkon a kapacitu filtra.
- Optimálna frekvencia čistenia filtra podľa potrieb.
- Minimalizované emisie hluku.
Sviečkový filter certifikovaný pre prachovú triedu M
- Sviečkový filter spoľahlivo zabráni zablokovaniu filtra.
- Stupeň odlučovania 99,9 percenta pri vysávaní veľkých množstiev vláknitého a drevného prachu.
Certifikácia ACD
- Schválené na vysávanie horľavého prachu.
- Certifikované podľa IEC 60335-2-69:2021.
- Zvýšená bezpečnosť používateľov.
Testovaná 99,9-percentná efektivita filtrovania
- Chráni zdravie pred dýchateľnými časticami.
- Testované v súlade s triedou prachu M.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
- Zvýšená bezpečnosť používateľov.
- Disipácia elektrostatického náboja.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
- Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
- Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
- Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Bezpečnostný vysávač triedy prachu M
- Účinnosť filtrácie 99,9 %.
- Elektronické monitorovanie prietoku.
- Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Filtrácia chladiaceho vzduchu
- Predlžuje životnosť turbíny.
Adaptér na náradie pre elektrické náradie
- Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
- Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
- Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Ergonomické držadlo na posúvanie
- Ergonomický dizajn umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|40
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Materiál kábla
|Guma
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|650 x 370 x 1100
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 500 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Koleno: elektricky vodivé
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Sviečkový filter - na drevo
- Posuvné držadlo
- PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu: 1 Kus(y)
Výbava
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatický systém
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
- Oklep filtra: Čistenie filtra Tact riadené senzormi a orientované na potreby
- Prachová trieda: M
- Materiál nádoby: Plast
Video
Oblasti využitia
- Bezpečnostný vysávač prachovej triedy M na každý druh jemného prachu
- Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
- V dielňach, napríklad pri práci s kameňom alebo drevom, poprípade v drevospracujúcom priemysle.
- Na odsávanie všetkých druhov kamenného prachu, dreveného prachu, keramického prachu atď.
- Vhodné na vysávanie horľavého prachu v súlade s normou ACD IEC 60335-2-69:2021 (zariadenie na zber horľavého prachu)
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood náhradný diel
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