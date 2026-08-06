Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood

Špecialista na veľké množstvá drevného prachu: vysávač 40/1 Tact Te M ACD s filtrom na drevo, systémom čistenia filtra riadeným senzorom, 40 l nádobou, rukoväťou a certifikáciou ACD.

Veľké množstvo dreveného prachu a prachu z vlákien rýchlo vedie k upchatiu konvenčných filtračných systémov – s NT 40/1 Tact Te M ACD to už nie je žiadny problém. Kompaktný vysávač na mokré a suché vysávanie bol špeciálne vyvinutý pre drevospracujúce firmy a vďaka filtru Wood cartridge a systému čistenia filtra ovládaného senzorom Tact zvládne viac dreveného prachu ako kedykoľvek predtým so zaručenou účinnosťou filtrácie 99,9 percent. Stroj je certifikovaný podľa novej normy ACD v súlade s IEC 60335-2-69:2021 a je schválený na vysávanie horľavého prachu. Pre priame odsávanie na elektrickom náradí má integrovanú prístrojovú zásuvku s funkciou automatického spustenia a kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom. Vďaka ergonomickej rukoväti a robustnej 40-litrovej nádobe je NT 40/1 Tact Te M ACD ideálny pre použitie v dielňach, stolárňach a priemyselných podnikoch.

Vlastnosti a výhody
Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzorom
  • Zaručuje maximálny sací výkon a kapacitu filtra.
  • Optimálna frekvencia čistenia filtra podľa potrieb.
  • Minimalizované emisie hluku.
Sviečkový filter certifikovaný pre prachovú triedu M
  • Sviečkový filter spoľahlivo zabráni zablokovaniu filtra.
  • Stupeň odlučovania 99,9 percenta pri vysávaní veľkých množstiev vláknitého a drevného prachu.
Certifikácia ACD
  • Schválené na vysávanie horľavého prachu.
  • Certifikované podľa IEC 60335-2-69:2021.
  • Zvýšená bezpečnosť používateľov.
Testovaná 99,9-percentná efektivita filtrovania﻿﻿
  • Chráni zdravie pred dýchateľnými časticami.
  • Testované v súlade s triedou prachu M.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
  • Zvýšená bezpečnosť používateľov.
  • Disipácia elektrostatického náboja.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
  • Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
  • Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
  • Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Bezpečnostný vysávač triedy prachu M
  • Účinnosť filtrácie 99,9 %.
  • Elektronické monitorovanie prietoku.
  • Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Filtrácia chladiaceho vzduchu
  • Predlžuje životnosť turbíny.
Adaptér na náradie pre elektrické náradie
  • Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
  • Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
  • Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Ergonomické držadlo na posúvanie
  • Ergonomický dizajn umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádoby (l) 40
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Materiál kábla Guma
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 69
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 17,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 650 x 370 x 1100

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 500 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Pripojovacia objímka pre elektronáradie
  • Sviečkový filter - na drevo
  • Posuvné držadlo
  • PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu: 1 Kus(y)

Výbava

  • Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
  • Antistatický systém
  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
  • Oklep filtra: Čistenie filtra Tact riadené senzormi a orientované na potreby
  • Prachová trieda: M
  • Materiál nádoby: Plast
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood

Video

Oblasti využitia
  • Bezpečnostný vysávač prachovej triedy M na každý druh jemného prachu
  • Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
  • V dielňach, napríklad pri práci s kameňom alebo drevom, poprípade v drevospracujúcom priemysle.
  • Na odsávanie všetkých druhov kamenného prachu, dreveného prachu, keramického prachu atď.
  • Vhodné na vysávanie horľavého prachu v súlade s normou ACD IEC 60335-2-69:2021 (zariadenie na zber horľavého prachu)
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood náhradný diel

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