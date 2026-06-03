Mokro-suchý vysávač NT 50/1 Tact Te H ACD
Schválený na sanáciu azbestu a certifikovaný na ACD: Mokro-suchý vysávač s 50 litrovou nádobou na vysávanie zdraviu škodlivého prachu prachovej triedy H.
Veľká 50 litrová nádoba s prestaviteľnou rukoväťou a vypúšťacou hadicou robí z nášho mokro-suchého vysávaču NT 50/1 Tact Te H ACD ideálne riešenie na bezpečné odstraňovanie nebezpečného a karcinogénneho prachu – najmä v priemyselnom prostredí. Tento stroj je testovaný a certifikovaný pre každý druh prachu prachovej triedy H – vrátane azbestového prachu, čím spoľahlivo chráni používateľov a životné prostredie. Je tiež certifikovaný podľa IEC 60335-2-69:2021 v súlade s normou ACD pre zachytávanie horľavého prachu. Pomocou novej dvojitej filtrácie je možné vysávať nebezpečné látky do bezpečnostného filtračného vrecka, alebo väčšie množstvá menej nebezpečného prachu priamo do nádoby. Senzorom riadený systém čistenia filtra Tact zaisťuje trvalo vysoký výkon a spoľahlivé filtračné vlastnosti. NT 50/1 Tact Te H ACD má okrem toho strojovú zásuvku s automatickým zapínaním a kompletný antistatický systém vrátane vodivého príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Filtračný systém s filtrom H a systémom oklepu filtra TactPriame nasávanie menej nebezpečného prachu priamo do nádoby. Efektívnosť filtrácie: 99,995 percent. Maximálna možná ochrana zdravia bez ovplyvnenia sacieho výkonu alebo životnosti filtra.
Spĺňa požiadavky na testovanie prachovej triedy H s doplnkovou skúškou “Azbest“ podľa TRGS 519Na prach s obsahom azbestu sa v Nemecku môžu používať iba vysávače s touto certifikáciou.
Certifikácia ACDSchválené na vysávanie horľavého prachu. Certifikované podľa IEC 60335-2-69:2021. Zvýšená bezpečnosť používateľov.
Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzorom
- Zaručuje maximálny sací výkon a kapacitu filtra.
- Optimálna frekvencia čistenia filtra podľa potrieb.
- Minimalizované emisie hluku.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
- Zvýšená bezpečnosť používateľov.
- Disipácia elektrostatického náboja.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
- Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
- Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
- Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Bezpečnostný vysávač triedy prachu H
- Účinnosť filtrácie 99,995 %.
- Elektronické monitorovanie prietoku.
- Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Bezpečnostný/HEPA plochý skladaný filter
- Certifikované pre triedu prachu H. Stupeň separácie prachu: 99,995 %.
- PES vláknový materiál s dvojitým PTFE povlakom: odolný voči hnilobe a vlhkosti.
- Ideálne na vysávanie tekutín, jemného prachu a hrubých nečistôt.
Adaptér na náradie pre elektrické náradie
- Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
- Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
- Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Veľká 50-litrová nádoba
- S praktickou nastaviteľnou rukoväťou pre ľahkú prepravu.
- Integrovaná vypúšťacia hadica pre jednoduchú likvidáciu veľkého množstva tekutín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|50
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Materiál kábla
|Guma
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|19,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|25,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|640 x 370 x 1045
Balenie obsahuje
- Bezpečnostné filtračné vrecko: 1 Kus(y)
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Koleno: elektricky vodivé
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Vypúšťacia hadica
- Plochý skladaný filter: PTFE HEPA
- Posuvné držadlo
- PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu: 1 Kus(y)
Výbava
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatický systém
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
- Oklep filtra: Čistenie filtra Tact riadené senzormi a orientované na potreby
- Prachová trieda: H
- Materiál nádoby: Plast
Video
Oblasti využitia
- Bezpečnostný vysávač prachovej triedy H na odstraňovanie zdraviu škodlivého a rakovinotvorného prachu
- Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
- Schválenie na odstraňovanie azbestu v súlade s nemeckým predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci TRGS 519
- Vhodné na vysávanie horľavého prachu v súlade s normou ACD IEC 60335-2-69:2021 (zariadenie na zber horľavého prachu)
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 50/1 Tact Te H ACD náhradný diel
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