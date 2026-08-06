Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Adv

NT 27/1 Advanced je výkonovo silný mokro-suchý vysávač s plastovou nádobou a veľkoplošným patrónovým filtrom na profesionálne používanie. Je obzvlášť kompaktný.

NT 27/1 Advanced Tact je kompaktný, obratný a obzvlášť jednoducho ovládateľný mokro-suchý vysávač na univerzálne profesionálne používanie. Za enormný sací výkon vďačí NT 27/1 Advanced svojej výkonnej sacej turbíne. Vybavený je patrónovým filtrom. Mechanické vypínanie pomocou plaváku pri dosiahnutí maximálnej výšky naplnenia sa stará o dlhšiu životnosť a šetrnejšiu prácu. Praktický klipový systém na rýchlu výmenu príp. pripojenie príslušenstva umožňuje nekomplikovanú manipuláciu. Päť otočných koliesok sa stará o ľahký chod, obratnosť a stabilitu. Okrem toho má NT 27/1 Advanced praktickú odkladaciu plochu na hlave dúchadla, ako aj kryt z nárazuvzdorného plastu. Ďalším plusom NT 27/1 Advanced je držiak príslušenstva a hák na kábel na stroji. Ergonomická rúčka s držiakom sacej trubice zaručuje jednoduchú a pohodlnú prepravu stroja spolu s príslušenstvom. NT 27/1 Advanced má po celom obvode chránič, ktorý chráni nie len stroj, ale aj steny, stroje a zariadenie miestnosti pred poškodením.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Adv: Integrované odkladanie príslušenstva
Integrované odkladanie príslušenstva
Pohodlné odkladanie príslušenstva na zadnej strane stroja. Nasávací mechanizmus a príslušenstvo sú bezpečne a pohodlne prenášané na stroji, čo znamená, že sú vždy pripravené.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Adv: PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť﻿
PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť﻿
Jednoduché prepínanie medzi mokrou a suchou prevádzkou vysávača. Patrónový filter PES nie je potrebné pred použitím sušiť. Udržateľnosť: PES patrónový filter je umývateľný.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Adv: Stabilné uzávery z kovu
Stabilné uzávery z kovu
Obzvlášť robustné kovové uzávery zatvárajú teraz ešte spoľahlivejšie.
Robustný nárazník
  • Nasávací mechanizmus a príslušenstvo sú bezpečne a pohodlne prenášané na stroji, čo znamená, že sú vždy pripravené.
Mechanické vypínanie pomocou plaváka
  • Sací výkon ostáva na konštantne vysokej úrovni.
  • Mechanické vypínanie pomocou plaváka spoľahlivo preruší prúd vzduchu pri dosiahnutí maximálneho stavu naplnenia.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 67
Vysávanie (mbar/kPa) 200 / 20
Objem nádoby (l) 27
Materiál nádoby Plast
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 72
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 420 x 420 x 525

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Papier
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: PES

Výbava

  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: II
  • Otočné koliesko s aretáciou
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Adv

Video

Oblasti využitia
  • Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Adv náhradný diel

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