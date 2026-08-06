Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Adv
NT 27/1 Advanced je výkonovo silný mokro-suchý vysávač s plastovou nádobou a veľkoplošným patrónovým filtrom na profesionálne používanie. Je obzvlášť kompaktný.
NT 27/1 Advanced Tact je kompaktný, obratný a obzvlášť jednoducho ovládateľný mokro-suchý vysávač na univerzálne profesionálne používanie. Za enormný sací výkon vďačí NT 27/1 Advanced svojej výkonnej sacej turbíne. Vybavený je patrónovým filtrom. Mechanické vypínanie pomocou plaváku pri dosiahnutí maximálnej výšky naplnenia sa stará o dlhšiu životnosť a šetrnejšiu prácu. Praktický klipový systém na rýchlu výmenu príp. pripojenie príslušenstva umožňuje nekomplikovanú manipuláciu. Päť otočných koliesok sa stará o ľahký chod, obratnosť a stabilitu. Okrem toho má NT 27/1 Advanced praktickú odkladaciu plochu na hlave dúchadla, ako aj kryt z nárazuvzdorného plastu. Ďalším plusom NT 27/1 Advanced je držiak príslušenstva a hák na kábel na stroji. Ergonomická rúčka s držiakom sacej trubice zaručuje jednoduchú a pohodlnú prepravu stroja spolu s príslušenstvom. NT 27/1 Advanced má po celom obvode chránič, ktorý chráni nie len stroj, ale aj steny, stroje a zariadenie miestnosti pred poškodením.
Vlastnosti a výhody
Integrované odkladanie príslušenstvaPohodlné odkladanie príslušenstva na zadnej strane stroja. Nasávací mechanizmus a príslušenstvo sú bezpečne a pohodlne prenášané na stroji, čo znamená, že sú vždy pripravené.
PES patrónový filter necitlivý na vlhkosťJednoduché prepínanie medzi mokrou a suchou prevádzkou vysávača. Patrónový filter PES nie je potrebné pred použitím sušiť. Udržateľnosť: PES patrónový filter je umývateľný.
Stabilné uzávery z kovuObzvlášť robustné kovové uzávery zatvárajú teraz ešte spoľahlivejšie.
Robustný nárazník
- Nasávací mechanizmus a príslušenstvo sú bezpečne a pohodlne prenášané na stroji, čo znamená, že sú vždy pripravené.
Mechanické vypínanie pomocou plaváka
- Sací výkon ostáva na konštantne vysokej úrovni.
- Mechanické vypínanie pomocou plaváka spoľahlivo preruší prúd vzduchu pri dosiahnutí maximálneho stavu naplnenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|67
|Vysávanie (mbar/kPa)
|200 / 20
|Objem nádoby (l)
|27
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|72
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|420 x 420 x 525
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Papier
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: PES
Výbava
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Oblasti využitia
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Adv náhradný diel
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