Mokro-suchý vysávač NT 70/2 Me Classic Edition

NT 70/2 Me Classic je robustný, výkonný a ľahko ovládateľný dvojmotorový vysávač na mokré a suché vysávanie so 70-litrovou nádobou na hrubé nečistoty, prach a tekutiny.

Dvojmotorový mokro-suchý vysávač NT 70/2 Me Classic so svojou 70-litrovou nádobou povysáva veľké množstvo mokrých a hrubých nečistôt. Vďaka vysokému saciemu výkonu a vysoko účinnému patrónovému filtru zvládne vysávač prácu so všetkými druhmi prachu, tekutín a hrubých nečistôt. Robustný vysávač je navyše vybavený praktickou vypúšťacou hadicou. Vysávač ponúka vynikajúcu mobilitu vďaka rukoväti a extrémne robustnému podvozku s kovovými kolieskami.

Vlastnosti a výhody
Robustný, jednoduchá manipulácia
  • Extrémne mobilný na všetkých povrchoch vďaka robustnému podvozku, veľkým kolesám a kovovým kolieskam.
  • Štandardné držadlo zaisťuje pohodlnú prepravu.
Vynikajúca sacia sila
  • 2 výkonné turbíny zaisťujú vynikajúci sací výkon.
  • Silný sací výkon zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia a maximálnu účinnosť.
Pohodlná obsluha
  • Koncept Easy Service umožňuje odstránenie turbíny za 44 sekúnd.
  • Rýchla výmena turbíny šetrí nielen obrovské množstvo času, ale aj náklady.
Vysávanie bez filtračných vreciek
  • Dvojmotorové vysávače NT Classic sú vybavené osvedčeným kartušovým filtrom Kärcher.
  • Patronový filter umožňuje trvalé odsávanie bez filtračného vrecka.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 2 x 53
Vysávanie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádoby (l) 70
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Príkon (W) max. 2300
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 76
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 18,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 26
Rozmery (d x š x v) (mm) 580 x 510 x 850

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Suchá podlahová hubica: 360 mm
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: Papier
  • Vypúšťacia hadica
  • Antikorová nádoba
  • Posuvné držadlo
Oblasti využitia
  • Na vysávanie kvapalín, hrubých nečistôt a prachu na všetkých tvrdých povrchoch, ako aj na čistenie interiéru vozidla.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 70/2 Me Classic Edition náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher