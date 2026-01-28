Mokro-suchý vysávač NT 70/2 Me Classic Edition
NT 70/2 Me Classic je robustný, výkonný a ľahko ovládateľný dvojmotorový vysávač na mokré a suché vysávanie so 70-litrovou nádobou na hrubé nečistoty, prach a tekutiny.
Dvojmotorový mokro-suchý vysávač NT 70/2 Me Classic so svojou 70-litrovou nádobou povysáva veľké množstvo mokrých a hrubých nečistôt. Vďaka vysokému saciemu výkonu a vysoko účinnému patrónovému filtru zvládne vysávač prácu so všetkými druhmi prachu, tekutín a hrubých nečistôt. Robustný vysávač je navyše vybavený praktickou vypúšťacou hadicou. Vysávač ponúka vynikajúcu mobilitu vďaka rukoväti a extrémne robustnému podvozku s kovovými kolieskami.
Vlastnosti a výhody
Robustný, jednoduchá manipulácia
- Extrémne mobilný na všetkých povrchoch vďaka robustnému podvozku, veľkým kolesám a kovovým kolieskam.
- Štandardné držadlo zaisťuje pohodlnú prepravu.
Vynikajúca sacia sila
- 2 výkonné turbíny zaisťujú vynikajúci sací výkon.
- Silný sací výkon zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia a maximálnu účinnosť.
Pohodlná obsluha
- Koncept Easy Service umožňuje odstránenie turbíny za 44 sekúnd.
- Rýchla výmena turbíny šetrí nielen obrovské množstvo času, ale aj náklady.
Vysávanie bez filtračných vreciek
- Dvojmotorové vysávače NT Classic sú vybavené osvedčeným kartušovým filtrom Kärcher.
- Patronový filter umožňuje trvalé odsávanie bez filtračného vrecka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|2 x 53
|Vysávanie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádoby (l)
|70
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Príkon (W)
|max. 2300
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|76
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|18,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|26
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|580 x 510 x 850
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Suchá podlahová hubica: 360 mm
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: Papier
- Vypúšťacia hadica
- Antikorová nádoba
- Posuvné držadlo
Oblasti využitia
- Na vysávanie kvapalín, hrubých nečistôt a prachu na všetkých tvrdých povrchoch, ako aj na čistenie interiéru vozidla.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 70/2 Me Classic Edition náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher