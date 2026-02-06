Batériový mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Bp L

Kompaktný a všestranný batériový mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Bp L na náročné mokro-suché použitie bez externého prívodu prúdu. S plochým skladaným filtrom šetriacim miesto.

Náš batériový mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Bp bol vyvinutý na vysávanie kvapalín, hrubej špiny a jemného prachu, presviedča vysokým sacím výkonom všade tam, kde nie je k dispozícii prívod prúdu. Tento stroj je dimenzovaný na prevádzku s výkonnými batériami Battery Power+, ktoré rovnako ako príslušná nabíjačka nepatria do štandardnej výbavy, ale sa musia dokúpiť zvlášť. Batérie umožňujú extra dlhé intervaly používania vysávača a v stroji sú účinne chránené klapkou pred vonkajšími vplyvmi. Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť NT 22/1 Ap Bp L uľahčujú prepravu a odkladanie, a súčasne umožňujú aj použitie v stiesnených podmienkach a v intenzívne frekventovaných priestoroch. Na to je tento všestranný stroj vybavený plochým skladaným filtrom nenáročným na miesto a elektronickým vypínaním vody. Špeciálny plochý dizajn hlavy stroja umožňuje odkladanie náradia alebo kufríkov na náradie.

Vlastnosti a výhody
Výkonná 36 V batéria Kärcher Battery Power+ s kapacitou 7,5 Ah
  • Zabezpečuje výdrž 31 minút pri plnom sacom výkone.
Efektívna ochranná klapka pre priečinok na batérie
  • Chráni batériu pred znečistením a vlhkosťou. S priezorom.
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery﻿﻿
  • Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.﻿
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Objem nádoby (l) 22
Materiál nádoby Plast
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Prietok vzduchu (l/s) 57
Vysávanie (mbar/kPa) 152 / 15,2
Príkon (W) max. 575
Štandardný priemer ( ) ID 35
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 150 (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Nabíjací prúd (A) 6
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 401 x 372 x 499

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
  • Typ sacej hadice: s kolenom
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
  • Štrbinová hubica
  • Plochý skladaný filter: Celulóza

Výbava

  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
  • Trieda krytia: III
Video

Oblasti využitia
  • Na čistenie na miestach bez elektrickej prípojky.
  • Čistenie značne frekventovaných priestorov.
Príslušenstvo
Batériový mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Bp L náhradný diel

