Batériový mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Bp L
Kompaktný a všestranný batériový mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Bp L na náročné mokro-suché použitie bez externého prívodu prúdu. S plochým skladaným filtrom šetriacim miesto.
Náš batériový mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Bp bol vyvinutý na vysávanie kvapalín, hrubej špiny a jemného prachu, presviedča vysokým sacím výkonom všade tam, kde nie je k dispozícii prívod prúdu. Tento stroj je dimenzovaný na prevádzku s výkonnými batériami Battery Power+, ktoré rovnako ako príslušná nabíjačka nepatria do štandardnej výbavy, ale sa musia dokúpiť zvlášť. Batérie umožňujú extra dlhé intervaly používania vysávača a v stroji sú účinne chránené klapkou pred vonkajšími vplyvmi. Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť NT 22/1 Ap Bp L uľahčujú prepravu a odkladanie, a súčasne umožňujú aj použitie v stiesnených podmienkach a v intenzívne frekventovaných priestoroch. Na to je tento všestranný stroj vybavený plochým skladaným filtrom nenáročným na miesto a elektronickým vypínaním vody. Špeciálny plochý dizajn hlavy stroja umožňuje odkladanie náradia alebo kufríkov na náradie.
Vlastnosti a výhody
Výkonná 36 V batéria Kärcher Battery Power+ s kapacitou 7,5 Ah
- Zabezpečuje výdrž 31 minút pri plnom sacom výkone.
Efektívna ochranná klapka pre priečinok na batérie
- Chráni batériu pred znečistením a vlhkosťou. S priezorom.
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery
- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Objem nádoby (l)
|22
|Materiál nádoby
|Plast
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Prietok vzduchu (l/s)
|57
|Vysávanie (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Príkon (W)
|max. 575
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 150 (7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Nabíjací prúd (A)
|6
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|401 x 372 x 499
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
- Typ sacej hadice: s kolenom
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Plochý skladaný filter: Celulóza
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Trieda krytia: III
Oblasti využitia
- Na čistenie na miestach bez elektrickej prípojky.
- Čistenie značne frekventovaných priestorov.
