Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further
NT 22/1 Ap L Go!Further je limitovaná edícia čierneho mokro-suchého vysávača vyrobeného z 50 % recyklovaného plastu¹⁾, dodávaného s exkluzívnym príslušenstvom: 10 filtračnými vreckami.
Limitovaná edícia čierneho mokro-suchého vysávača NT 22/1 Ap L Go!Further, vyrobeného z 50 percent recyklovaného plastu¹⁾, sa dodáva s exkluzívnym príslušenstvom a 10 flísovými filtračnými vreckami. Malý, výkonný, spoľahlivý, s extrémnou všestrannosťou a ľahký ako pierko. Vďaka tomu je ideálny na ľahké až stredne náročné upratovacie úlohy v rôznych komerčných oblastiach použitia. Prach, hrubé nečistoty a kvapaliny sa dajú ľahko vysávať vďaka poloautomatickomu čisteniu filtra v kombinácii s vlhkosťou odolným PES patrónovým filtrom. Keďže je prípojka sacej hadice integrovaná priamo v hlave stroja, objem zásobníka sa optimálne využíva. Jeho veľmi kompaktné rozmery a nízka hmotnosť umožňujú pohodlnú a jednoduchú prepravu tohto stroja, ktorý sa tiež veľmi ľahko ovláda.
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmeryStroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.
Poloautomatické čistenie filtra ApOptimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla. Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon. Vedie k úspore času a dlhšej životnosti filtra.
Prvky udržateľnostiVyhotovenie z 50 % recyklovaného plastu¹⁾. Vlhkosti odolný PES patrónový filter: umývateľný a umožňuje vysávanie bez filtračného vrecka. Poloautomatické čistenie filtra Ap pre dlhšiu životnosť filtra.
PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť
- Jednoduché prepínanie medzi mokrou a suchou prevádzkou vysávača.
- Patrónový filter PES nie je potrebné pred použitím sušiť.
- Umývateľný PES patrónový filter.
Prípojka sacej hadice na hlave stroja
- Umožňuje využitie celého objemu nádoby.
- Úspora času vďaka predĺženým intervalom vyprázdňovania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|72
|Vysávanie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádoby (l)
|22
|Materiál nádoby
|Plast s recyklovaným materiálom
|Príkon (W)
|max. 1300
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|6
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|71
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Počet filtračných vreciek: 10 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: PES
Výbava
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
Oblasti využitia
- Ideálny stroj na ľahké až stredne ťažké čistiace práce v mnohých profesionálnych oblastiach
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further náhradný diel
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