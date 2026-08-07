Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further

NT 22/1 Ap L Go!Further je limitovaná edícia čierneho mokro-suchého vysávača vyrobeného z 50 % recyklovaného plastu¹⁾, dodávaného s exkluzívnym príslušenstvom: 10 filtračnými vreckami.

Limitovaná edícia čierneho mokro-suchého vysávača NT 22/1 Ap L Go!Further, vyrobeného z 50 percent recyklovaného plastu¹⁾, sa dodáva s exkluzívnym príslušenstvom a 10 flísovými filtračnými vreckami. Malý, výkonný, spoľahlivý, s extrémnou všestrannosťou a ľahký ako pierko. Vďaka tomu je ideálny na ľahké až stredne náročné upratovacie úlohy v rôznych komerčných oblastiach použitia. Prach, hrubé nečistoty a kvapaliny sa dajú ľahko vysávať vďaka poloautomatickomu čisteniu filtra v kombinácii s vlhkosťou odolným PES patrónovým filtrom. Keďže je prípojka sacej hadice integrovaná priamo v hlave stroja, objem zásobníka sa optimálne využíva. Jeho veľmi kompaktné rozmery a nízka hmotnosť umožňujú pohodlnú a jednoduchú prepravu tohto stroja, ktorý sa tiež veľmi ľahko ovláda.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further: Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery﻿﻿
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery﻿﻿
Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.﻿
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further: Poloautomatické čistenie filtra Ap
Poloautomatické čistenie filtra Ap
Optimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla. Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon. Vedie k úspore času a dlhšej životnosti filtra.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further: Prvky udržateľnosti
Prvky udržateľnosti
Vyhotovenie z 50 % recyklovaného plastu¹⁾. Vlhkosti odolný PES patrónový filter: umývateľný a umožňuje vysávanie bez filtračného vrecka. Poloautomatické čistenie filtra Ap pre dlhšiu životnosť filtra.
PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť﻿
  • Jednoduché prepínanie medzi mokrou a suchou prevádzkou vysávača.
  • Patrónový filter PES nie je potrebné pred použitím sušiť.
  • Umývateľný PES patrónový filter.
Prípojka sacej hadice na hlave stroja
  • Umožňuje využitie celého objemu nádoby.
  • Úspora času vďaka predĺženým intervalom vyprázdňovania.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 72
Vysávanie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Objem nádoby (l) 22
Materiál nádoby Plast s recyklovaným materiálom
Príkon (W) max. 1300
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 6
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 71
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 370 x 480

¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Počet filtračných vreciek: 10 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: PES

Výbava

  • Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
  • Trieda krytia: II
  • Otočné koliesko s aretáciou
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further
Oblasti využitia
  • Ideálny stroj na ľahké až stredne ťažké čistiace práce v mnohých profesionálnych oblastiach
  • Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further náhradný diel

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