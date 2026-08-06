Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L
Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L so zásuvkou na zariadenia a automatickým vypínačom, čistenie Ap filtra a veľkým množstvom sacích trysiek. Ohyby a sacia hadica sú elektricky vodivé.
Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L od spoločnosti Kärcher je perfektne navrhnutý pre požiadavky remeselníkov, ale je vhodný aj na čistenie budov, čistenie interiérov vozidiel a mnohé ďalšie komerčné aplikácie. Vysávač zvláda prach a hrubé nečistoty s vysokým a konštantným sacím výkonom. Bez problémov si poradí aj s tekutinami vďaka patrónovému filtru PES, ktorý je necitlivý na vlhkosť. Dômyselná konštrukcia s prípojkou sacej hadice integrovanou do hlavy zariadenia umožňuje plne využiť kapacitu kontajnera a nízka hmotnosť umožňuje ľahkú prepravu. Viacúčelový vysávač sa ľahko ovláda a ponúka účinné, poloautomatické čistenie AP filtra, ako aj zásuvku zariadenia s automatickým zapínaním a vypínaním elektrického náradia. Ohyby a sacia hadica sú tiež elektricky vodivé na ochranu pred elektrostatickými výbojmi. Čistiaca hubica do auta, hubica na čalúnenie, štrbinová hubica, sacia kefa a viacúčelová kefa tiež tvoria rozsiahly balík príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmeryStroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.
Poloautomatické čistenie filtra ApEfektívny a komfortný oklep filtra pre konštantne vysoký sací výkon.
Vrátane rozsiahlej súpravy príslušenstvaSacia hadica a ohyby sú elektricky vodivé pre spoľahlivú ochranu proti elektrostatickým výbojom. S automobilovou hubicou a hubicou na čalúnenie na čistenie interiéru vozidla. So sacou kefou, štrbinovou hubicou a viacúčelovou kefou na čistenie tvrdých povrchov.
Prístrojová zásuvka pre elektronáradie (s automatickým nábehom)
- Strojová zásuvka funguje ako „diaľkové ovládanie“ vysávača.
- Vysávač sa automaticky zapne, ako náhle sa uvedie do prevádzky elektronáradie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|72
|Vysávanie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádoby (l)
|22
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 1300
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|6
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|72
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 370 x 480
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Koleno: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Sacia kefa
- Sacia hubica na vysávanie auta.
- Patrónový filter: PES
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
Výbava
- Prachová trieda: L
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
Oblasti využitia
- Ideálny stroj na ľahké až stredne ťažké čistiace práce v mnohých profesionálnych oblastiach
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L náhradný diel
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