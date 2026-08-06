Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L

Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L so zásuvkou na zariadenia a automatickým vypínačom, čistenie Ap filtra a veľkým množstvom sacích trysiek. Ohyby a sacia hadica sú elektricky vodivé.

Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L od spoločnosti Kärcher je perfektne navrhnutý pre požiadavky remeselníkov, ale je vhodný aj na čistenie budov, čistenie interiérov vozidiel a mnohé ďalšie komerčné aplikácie. Vysávač zvláda prach a hrubé nečistoty s vysokým a konštantným sacím výkonom. Bez problémov si poradí aj s tekutinami vďaka patrónovému filtru PES, ktorý je necitlivý na vlhkosť. Dômyselná konštrukcia s prípojkou sacej hadice integrovanou do hlavy zariadenia umožňuje plne využiť kapacitu kontajnera a nízka hmotnosť umožňuje ľahkú prepravu. Viacúčelový vysávač sa ľahko ovláda a ponúka účinné, poloautomatické čistenie AP filtra, ako aj zásuvku zariadenia s automatickým zapínaním a vypínaním elektrického náradia. Ohyby a sacia hadica sú tiež elektricky vodivé na ochranu pred elektrostatickými výbojmi. Čistiaca hubica do auta, hubica na čalúnenie, štrbinová hubica, sacia kefa a viacúčelová kefa tiež tvoria rozsiahly balík príslušenstva.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L: Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery﻿﻿
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery﻿﻿
Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.﻿
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L: Poloautomatické čistenie filtra Ap
Poloautomatické čistenie filtra Ap
Efektívny a komfortný oklep filtra pre konštantne vysoký sací výkon.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L: Vrátane rozsiahlej súpravy príslušenstva
Vrátane rozsiahlej súpravy príslušenstva
Sacia hadica a ohyby sú elektricky vodivé pre spoľahlivú ochranu proti elektrostatickým výbojom. S automobilovou hubicou a hubicou na čalúnenie na čistenie interiéru vozidla. So sacou kefou, štrbinovou hubicou a viacúčelovou kefou na čistenie tvrdých povrchov.
Prístrojová zásuvka pre elektronáradie (s automatickým nábehom)﻿﻿
  • Strojová zásuvka funguje ako „diaľkové ovládanie“ vysávača.
  • Vysávač sa automaticky zapne, ako náhle sa uvedie do prevádzky elektronáradie.﻿
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 72
Vysávanie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Objem nádoby (l) 22
Materiál nádoby Plast
Príkon (W) max. 1300
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 6
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 72
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 370 x 480

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Sacia kefa
  • Sacia hubica na vysávanie auta.
  • Patrónový filter: PES
  • Pripojovacia objímka pre elektronáradie

Výbava

  • Prachová trieda: L
  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
  • Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L
Oblasti využitia
  • Ideálny stroj na ľahké až stredne ťažké čistiace práce v mnohých profesionálnych oblastiach
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L náhradný diel

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