Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L

Vďaka integrovanej strojovej zásuvke s automatickým vypínaním a zapínaním sa ideálne hodí na prácu s elektronáradím: Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L. Kompaktný vysávač strednej triedy.

Okrem vysoko efektívneho poloautomatického oklepu filtra patrí integrovaná strojová zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním na prácu s elektronáradí k vynikajúcej výbave nášho kompaktného mokro-suchého vysávača NT 30/1 Ap Te L. Jeho excelentný sací výkon umožňuje rôznorodé využitie, či už pri menšom brúsení, pri čistení interiéru áut, odstraňovaní kvapalín alebo pri odsávaní strojov a zariadení. Dokonca aj stredné množstvá jemného prachu je možné bez problémov odsávať aj bez filtračného vrecka. Všetky základné nastavenia tohto jednoducho obsluhovaného stroja sa vykonávajú pomocou centrálneho prepínača a pre kompletne novo vyvinuté príslušenstvo sú integrované premyslené možnosti odkladania. Na extra plochú hlavu mokro-suchého vysávača je možné položiť kufor na náradie a upevniť ho.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L: Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču. Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia. Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L: Poloautomatické čistenie filtra Ap
Poloautomatické čistenie filtra Ap
Optimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla. Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon. Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L: Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla
Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla
Napájací kábel a hadica sú pri preprave bezpečne pripevnené. Pre sacie hadice rôznych dĺžok a priemerov. Úspora času a dlhšia životnosť napájacieho kábla.
Adaptér na náradie pre elektrické náradie
  • Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
  • Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
  • Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Suchý plochý skladaný filter
  • Certifikované pre triedu prachu M a L. Stupeň separácie prachu: 99,9 %
  • Materiál z celulózových vlákien: udržateľný, vyrobený z obnoviteľných surovín.
  • Ideálne na suchý jemný prach a hrubé nečistoty.
Odnímateľné puzdro filtra
  • Plochý skladaný filter: rýchlejšie a jednoduchšie sa čistí.
  • Pravidelné čistenie: dlhšia životnosť filtra.
  • Zabraňuje nesprávnemu vloženiu plochého skladaného filtra.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Praktické odkladanie, aby sa predišlo strate.
  • Dizajn šetriaci čas: príslušenstvo je rýchlo po ruke.
  • Dizajn šetriaci priestor: nie je potrebný žiadny ďalší úložný priestor.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádoby (l) 30
Materiál nádoby Plast
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 11,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 16,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 525 x 370 x 560

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
  • Štrbinová hubica
  • Pripojovacia objímka pre elektronáradie
  • Plochý skladaný filter: Celulóza

Výbava

  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
  • Antistatická príprava
  • Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L

Video

Oblasti využitia
  • Vhodný na mokré a suché vysávanie
  • Na odsávanie pri použití elektrického náradia
  • Čistenie interiéru vozidla
  • Na odsávanie zo strojov a systémov
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L náhradný diel

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