Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L
Vďaka integrovanej strojovej zásuvke s automatickým vypínaním a zapínaním sa ideálne hodí na prácu s elektronáradím: Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L. Kompaktný vysávač strednej triedy.
Okrem vysoko efektívneho poloautomatického oklepu filtra patrí integrovaná strojová zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním na prácu s elektronáradí k vynikajúcej výbave nášho kompaktného mokro-suchého vysávača NT 30/1 Ap Te L. Jeho excelentný sací výkon umožňuje rôznorodé využitie, či už pri menšom brúsení, pri čistení interiéru áut, odstraňovaní kvapalín alebo pri odsávaní strojov a zariadení. Dokonca aj stredné množstvá jemného prachu je možné bez problémov odsávať aj bez filtračného vrecka. Všetky základné nastavenia tohto jednoducho obsluhovaného stroja sa vykonávajú pomocou centrálneho prepínača a pre kompletne novo vyvinuté príslušenstvo sú integrované premyslené možnosti odkladania. Na extra plochú hlavu mokro-suchého vysávača je možné položiť kufor na náradie a upevniť ho.
Vlastnosti a výhody
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínanímElektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču. Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia. Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Poloautomatické čistenie filtra ApOptimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla. Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon. Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.
Flexibilné odkladanie hadice a sieťového káblaNapájací kábel a hadica sú pri preprave bezpečne pripevnené. Pre sacie hadice rôznych dĺžok a priemerov. Úspora času a dlhšia životnosť napájacieho kábla.
Adaptér na náradie pre elektrické náradie
- Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
- Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
- Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Suchý plochý skladaný filter
- Certifikované pre triedu prachu M a L. Stupeň separácie prachu: 99,9 %
- Materiál z celulózových vlákien: udržateľný, vyrobený z obnoviteľných surovín.
- Ideálne na suchý jemný prach a hrubé nečistoty.
Odnímateľné puzdro filtra
- Plochý skladaný filter: rýchlejšie a jednoduchšie sa čistí.
- Pravidelné čistenie: dlhšia životnosť filtra.
- Zabraňuje nesprávnemu vloženiu plochého skladaného filtra.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Praktické odkladanie, aby sa predišlo strate.
- Dizajn šetriaci čas: príslušenstvo je rýchlo po ruke.
- Dizajn šetriaci priestor: nie je potrebný žiadny ďalší úložný priestor.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|30
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|11,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|525 x 370 x 560
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Plochý skladaný filter: Celulóza
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatická príprava
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Oblasti využitia
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
- Na odsávanie pri použití elektrického náradia
- Čistenie interiéru vozidla
- Na odsávanie zo strojov a systémov
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher