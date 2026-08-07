Parný vysávač SGV 8/5

Užívateľsky prívetivý parný čistič a vysávač na mokré vysávanie v jednom, to je SGV 8/5. Obsahuje sedem prevádzkových režimov, informatívny displej a množstvo príslušenstva.

Jednoducho ovládateľný parný vysávač SGV 8/5 prináša pôsobivé výsledky čistenia vďaka vysokému tlaku pary (8 bar), teplote horúcej vody cca. 70 °C a trojstupňovej regulácii prietoku pary. Čistenie je ekologické a úplne bez chemikálií. Praktická samočistiaca funkcia SGV 8/5 zaručuje trvalú hygienickú čistotu. Ďalšou výnimočnou výhodou stroja je, aká jednoduchá a pohodlná je jeho obsluha, napríklad prostredníctvom displeja zobrazujúceho prevádzkový stav a prípadné servisné/chybové hlásenia. Sedem rôznych prevádzkových režimov pary/vysávania je možné rýchlo a jednoducho zvoliť pomocou otočného spínača EASY Operation, zatiaľ čo ergonomická parná/nasávacia pištoľ umožňuje priamo a flexibilne ovládať prúd pary, režim preplachovania a funkciu vysávania počas prevádzky. Energeticky účinný režim eco!efficiency so zníženou hlučnosťou ho predurčuje aj na prácu v oblastiach citlivých na hluk. Rozsiahly sortiment príslušenstva je uložený na samotnom stroji a je chránený pred nečistotami, čo znamená, že je vždy po ruke bez toho, aby ste ho museli hľadať.

Vlastnosti a výhody
Parný vysávač Parný vysávač SGV 8/5: Udržateľný a vynikajúci čistiaci výkon
Udržateľný a vynikajúci čistiaci výkon
Mimoriadne vysoký tlak pary (8 bar), teplota horúcej vody cca. 70 °C a vynikajúci sací výkon. Ľahko, rýchlo, efektívne a bez použitia chemikálií odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty. Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti.
Parný vysávač Parný vysávač SGV 8/5: Otočný spínač EASY Operation so siedmimi prevádzkovými režimami
Otočný spínač EASY Operation so siedmimi prevádzkovými režimami
Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia. Naparuje/vysáva s/bez režimu eco!efficiency, má funkciu samočistenia. Vypínač, studená voda, použitie s čistiacim prostriedkom, opláchnutie.
Parný vysávač Parný vysávač SGV 8/5: Parná / sacia hadica s parnou / sacou pištoľou
Parná / sacia hadica s parnou / sacou pištoľou
Obzvlášť užívateľsky príjemný otočný a tlakový spínač na ovládanie rôznych funkcií. Ponúka trojstupňovú reguláciu prietoku pary, prevádzku studenej a horúcej vody a súčasné vysávanie. Úspora času: Režim je možné nastaviť počas prevádzky. Nie je potrebné prerušovať proces čistenia.
Pohodlný displej
  • Prevádzkový stav sa zobrazuje na displeji buď ako text alebo ako stĺpcový graf.
  • Servisné informácie o uvedených intervaloch údržby, ako napríklad „Odvápnenie“.
  • Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
Režim eco!efficiency
  • Vysoký čistiaci účinok so zníženým sacím výkonom.
  • Vhodné na použitie v priestoroch citlivých na hluk vďaka nízkej prevádzkovej hlučnosti.
  • To znamená, že ani nočné čistenie nie je problém.
Trojstupňová regulácia prietoku pary
  • Ľahká para (stupeň I) pre slabé znečistenie.
  • Stredná para (stupeň II) pre stredné znečistenie.
  • Silná para (stupeň III) na odolné znečistenie.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Príslušenstvo ako trysky alebo okrúhle kefky máte vždy po ruke.
  • Všetko príslušenstvo je počas prepravy udržiavané čisté a zabezpečené.
  • Napájací kábel je bezpečne uložený na zadnej strane stroja.
Široký sortiment príslušenstva je súčasťou dodania
  • 300 mm podlahová hubica s kefovými pásikmi a stierkou.
  • 150 mm ručná hubica s kefovými pásikmi a stierkou.
  • Štrbinová hubica, hubica s bodovým prúdom, trojuholníková hubica a tri rôzne okrúhle kefy.
Ergonomický a ľahko sa prenáša
  • Presúvanie stroja je možné prostredníctvom vstavaných rukovätí alebo tlačiacej rukoväte.
  • Pri preprave na väčšie vzdialenosti ťahajte stroj za sebou prostredníctvom tlačiacej rukoväte.
  • Veľké transportné kolieska uľahčujú prepravu aj po schodoch.
Špecifikácie

Technické údaje

Tlak pary (bar) max. 8
Vykurovací výkon (W) 3000
Doba zahrievania (min) 7
Teplota kotla (°C) max. 173
Teplota horúcej vody (°C) 70 - 173
Nádrž na čistú vodu (l) 5,6
Nádrž na odpadovú vodu (l) 5
Dĺžka kábla (m) 7,5
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 40
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 48
Rozmery (d x š x v) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ Vypínač, režim studenej vody/odsávania, režim eco!efficiency, režim pary/horúcej vody/studenej vody/odsávania, funkcia studeného oplachu zariadenia, režim pracieho prostriedku/odsávania, funkcia samočistenia zariadenia.

Balenie obsahuje

  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Trubice na odsávanie pary: 2 Kus(y), 505 mm
  • Podlahová hubica: 300 mm
  • Parná / sacia hadica s parnou / sacou pištoľou: 4 m
  • Gumový pás na ručnej hubici: 150 mm
  • Gumový pás na podlahovej hubici: 300 mm
  • Ručná hubica: 150 mm
  • Hubica/adaptér pre štrbinovú hubicu: 185 mm
  • Predĺženie pre trysku s bodovým prúdom: 140 mm
  • Trojuholníková hubica na ručné čistenie rohov/podláh
  • Okrúhla kefka, nehrdzavejúca oceľ: 1 Kus(y)
  • Okrúhla kefka, mosadz: 1 Kus(y)
  • Malá okrúhla kefa, Pekalon (čierna): 1 Kus(y)
  • Posuvné držadlo
  • Úložný priestor príslušenstva (odnímateľný)

Výbava

  • Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
  • Bývanie: nehrdzavejúca oceľ
  • Integrovaný držiak sieťového kábla
  • Displej
  • EASY Operation otočný spínač: So siedmimi prevádzkovými režimami
  • Regulácia pary: na rukoväti (trojstupňový)
  • Bezpečnostný zámok na parnej pištoli
Parný vysávač Parný vysávač SGV 8/5
Parný vysávač Parný vysávač SGV 8/5

Video

Oblasti využitia
  • Odolná špina, škvrny a mastnota
  • Obklady, keramické podlahy a iné tvrdé povrchy
  • Kovanie, pracovné plochy a nerezové plochy
  • Okenné tabule, sklenené dvere, sklenené plochy a zrkadlá
  • Látky a čalúnený nábytok
  • Čistenie interiéru vozidla
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Parný vysávač SGV 8/5 náhradný diel

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