Parný vysávač SGV 8/5
Užívateľsky prívetivý parný čistič a vysávač na mokré vysávanie v jednom, to je SGV 8/5. Obsahuje sedem prevádzkových režimov, informatívny displej a množstvo príslušenstva.
Jednoducho ovládateľný parný vysávač SGV 8/5 prináša pôsobivé výsledky čistenia vďaka vysokému tlaku pary (8 bar), teplote horúcej vody cca. 70 °C a trojstupňovej regulácii prietoku pary. Čistenie je ekologické a úplne bez chemikálií. Praktická samočistiaca funkcia SGV 8/5 zaručuje trvalú hygienickú čistotu. Ďalšou výnimočnou výhodou stroja je, aká jednoduchá a pohodlná je jeho obsluha, napríklad prostredníctvom displeja zobrazujúceho prevádzkový stav a prípadné servisné/chybové hlásenia. Sedem rôznych prevádzkových režimov pary/vysávania je možné rýchlo a jednoducho zvoliť pomocou otočného spínača EASY Operation, zatiaľ čo ergonomická parná/nasávacia pištoľ umožňuje priamo a flexibilne ovládať prúd pary, režim preplachovania a funkciu vysávania počas prevádzky. Energeticky účinný režim eco!efficiency so zníženou hlučnosťou ho predurčuje aj na prácu v oblastiach citlivých na hluk. Rozsiahly sortiment príslušenstva je uložený na samotnom stroji a je chránený pred nečistotami, čo znamená, že je vždy po ruke bez toho, aby ste ho museli hľadať.
Vlastnosti a výhody
Udržateľný a vynikajúci čistiaci výkonMimoriadne vysoký tlak pary (8 bar), teplota horúcej vody cca. 70 °C a vynikajúci sací výkon. Ľahko, rýchlo, efektívne a bez použitia chemikálií odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty. Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti.
Otočný spínač EASY Operation so siedmimi prevádzkovými režimamiObzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia. Naparuje/vysáva s/bez režimu eco!efficiency, má funkciu samočistenia. Vypínač, studená voda, použitie s čistiacim prostriedkom, opláchnutie.
Parná / sacia hadica s parnou / sacou pištoľouObzvlášť užívateľsky príjemný otočný a tlakový spínač na ovládanie rôznych funkcií. Ponúka trojstupňovú reguláciu prietoku pary, prevádzku studenej a horúcej vody a súčasné vysávanie. Úspora času: Režim je možné nastaviť počas prevádzky. Nie je potrebné prerušovať proces čistenia.
Pohodlný displej
- Prevádzkový stav sa zobrazuje na displeji buď ako text alebo ako stĺpcový graf.
- Servisné informácie o uvedených intervaloch údržby, ako napríklad „Odvápnenie“.
- Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
Režim eco!efficiency
- Vysoký čistiaci účinok so zníženým sacím výkonom.
- Vhodné na použitie v priestoroch citlivých na hluk vďaka nízkej prevádzkovej hlučnosti.
- To znamená, že ani nočné čistenie nie je problém.
Trojstupňová regulácia prietoku pary
- Ľahká para (stupeň I) pre slabé znečistenie.
- Stredná para (stupeň II) pre stredné znečistenie.
- Silná para (stupeň III) na odolné znečistenie.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Príslušenstvo ako trysky alebo okrúhle kefky máte vždy po ruke.
- Všetko príslušenstvo je počas prepravy udržiavané čisté a zabezpečené.
- Napájací kábel je bezpečne uložený na zadnej strane stroja.
Široký sortiment príslušenstva je súčasťou dodania
- 300 mm podlahová hubica s kefovými pásikmi a stierkou.
- 150 mm ručná hubica s kefovými pásikmi a stierkou.
- Štrbinová hubica, hubica s bodovým prúdom, trojuholníková hubica a tri rôzne okrúhle kefy.
Ergonomický a ľahko sa prenáša
- Presúvanie stroja je možné prostredníctvom vstavaných rukovätí alebo tlačiacej rukoväte.
- Pri preprave na väčšie vzdialenosti ťahajte stroj za sebou prostredníctvom tlačiacej rukoväte.
- Veľké transportné kolieska uľahčujú prepravu aj po schodoch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak pary (bar)
|max. 8
|Vykurovací výkon (W)
|3000
|Doba zahrievania (min)
|7
|Teplota kotla (°C)
|max. 173
|Teplota horúcej vody (°C)
|70 - 173
|Nádrž na čistú vodu (l)
|5,6
|Nádrž na odpadovú vodu (l)
|5
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 50
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|40
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|48
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Vypínač, režim studenej vody/odsávania, režim eco!efficiency, režim pary/horúcej vody/studenej vody/odsávania, funkcia studeného oplachu zariadenia, režim pracieho prostriedku/odsávania, funkcia samočistenia zariadenia.
Balenie obsahuje
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Trubice na odsávanie pary: 2 Kus(y), 505 mm
- Podlahová hubica: 300 mm
- Parná / sacia hadica s parnou / sacou pištoľou: 4 m
- Gumový pás na ručnej hubici: 150 mm
- Gumový pás na podlahovej hubici: 300 mm
- Ručná hubica: 150 mm
- Hubica/adaptér pre štrbinovú hubicu: 185 mm
- Predĺženie pre trysku s bodovým prúdom: 140 mm
- Trojuholníková hubica na ručné čistenie rohov/podláh
- Okrúhla kefka, nehrdzavejúca oceľ: 1 Kus(y)
- Okrúhla kefka, mosadz: 1 Kus(y)
- Malá okrúhla kefa, Pekalon (čierna): 1 Kus(y)
- Posuvné držadlo
- Úložný priestor príslušenstva (odnímateľný)
Výbava
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
- Bývanie: nehrdzavejúca oceľ
- Integrovaný držiak sieťového kábla
- Displej
- EASY Operation otočný spínač: So siedmimi prevádzkovými režimami
- Regulácia pary: na rukoväti (trojstupňový)
- Bezpečnostný zámok na parnej pištoli
Video
Oblasti využitia
- Odolná špina, škvrny a mastnota
- Obklady, keramické podlahy a iné tvrdé povrchy
- Kovanie, pracovné plochy a nerezové plochy
- Okenné tabule, sklenené dvere, sklenené plochy a zrkadlá
- Látky a čalúnený nábytok
- Čistenie interiéru vozidla
Príslušenstvo
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