Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack

Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack je riešením pre malé priestory, poskytuje mimoriadnu všestrannosť a manévrovateľnosť. Zabudovaná nabíjačka batérií zaisťuje pohodlné dobíjanie.

Vďaka kompaktným rozmerom a vynikajúcim funkciám BD 35/15 C Classic Bp Pack ponúka tento stroj výnimočnú flexibilitu, jednoduché použitie a efektívne možnosti čistenia. Podlahový automat je vybavený 35 cm kefovou hlavou, poskytuje vynikajúcu účinnosť čistenia a manévrovateľnosť. BD 35/15 C, navrhnutý špeciálne pre menšie priestory, je ideálny na pohyb v úzkych kútoch a preplnených zariadených priestoroch. S výškou 68 cm sa zmestí pod väčšinu stolov a nábytku. Ďalšou praktickou vlastnosťou BD 35/15 C je jeho zabudovaná nabíjačka batérií. To umožňuje operátorovi nabíjať stroj na akomkoľvek mieste. Kompaktný podlahový automat BD 35/15 C je navrhnutý pre odolnosť a spoľahlivosť. Robustná konštrukcia a kvalitné komponenty zaručujú dlhú životnosť aj v náročnom prostredí. Ľahko prístupný dizajn uľahčuje aj bežnú údržbu a čistenie, takže je možné ich vykonávať rýchlo a jednoducho.

Vlastnosti a výhody
Zabudovaná nabíjačka
  • Nabíjačka so širokým napätím pre pohodlné nabíjanie kdekoľvek
  • Kompatibilné so širokým rozsahom napätia
Kompaktné rozmery
  • Dobrá manévrovateľnosť
  • Jednoduchá obsluha bez poškodenia steny
  • Jednoduchá manipulácia
Optimálne odsávanie
  • Stierka tiež spoľahlivo stiahne vodu aj z úzkych miest.
  • Okamžite vysuší podlahu
Sklopné a nastaviteľné riadidlá
  • Kompaktný dizajn, šetrí viac miesta pri skladovaní
  • Jednoduchá preprava, zmestí sa do väčšiny áut
  • Ergonomicky nastaviteľné pre rôzne výšky operátora.
Nastaviteľný prietok vody
  • Maximálny prietok vody 1 l/min
  • Nastaviteľné v závislosti od typu podlahy a znečistenia
Ľahko prístupná hlavica kefy
  • Na odstránenie kefy nie sú potrebné žiadne nástroje
  • Jednoduchá údržba po práci
Odnímateľná nádrž na špinavú vodu
  • Jednoduchá údržba
eco!efficiency mode
  • Nižšia spotreba energie
  • Nižšia hladina hluku
  • Predĺži pracovný čas až o 25%
Zlepšené dávkovanie vody
  • Vyhovuje norme EU
  • Rovnomernejšie dávkovanie vody zlepšuje čistiaci výkon
Displej
  • Zobrazenie chybových kódov a stavu, uľahčuje servis
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pracovná šírka kief (mm) 350
Pracovná šírka vysávania (mm) 470
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) max. 15 / max. 15
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 1400
Reálny plošný výkon (m²/h) 700
Typ batérie Bezúdržbová
Batéria (V/Ah) 12 / 38
Životnosť batérie (h) max. 2
Doba nabíjania batérie (h) nominálny 10
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 25
Spotreba vody (l/min) max. 0,95
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 54
Rozmery (d x š x v) (mm) 830 x 500 x 680

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Batéria
  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
  • Prepravné kolesá

Výbava

  • Typ sacích stierok: Linatex®
Sušič Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack
Sušič Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack
Sušič Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack

Video

Oblasti využitia
  • BSC
  • Retail
  • Služby
  • ReCa
  • Verejné služby
  • Zdravotníctvo
  • Kancelárie
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher