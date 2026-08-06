Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack
Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack je riešením pre malé priestory, poskytuje mimoriadnu všestrannosť a manévrovateľnosť. Zabudovaná nabíjačka batérií zaisťuje pohodlné dobíjanie.
Vďaka kompaktným rozmerom a vynikajúcim funkciám BD 35/15 C Classic Bp Pack ponúka tento stroj výnimočnú flexibilitu, jednoduché použitie a efektívne možnosti čistenia. Podlahový automat je vybavený 35 cm kefovou hlavou, poskytuje vynikajúcu účinnosť čistenia a manévrovateľnosť. BD 35/15 C, navrhnutý špeciálne pre menšie priestory, je ideálny na pohyb v úzkych kútoch a preplnených zariadených priestoroch. S výškou 68 cm sa zmestí pod väčšinu stolov a nábytku. Ďalšou praktickou vlastnosťou BD 35/15 C je jeho zabudovaná nabíjačka batérií. To umožňuje operátorovi nabíjať stroj na akomkoľvek mieste. Kompaktný podlahový automat BD 35/15 C je navrhnutý pre odolnosť a spoľahlivosť. Robustná konštrukcia a kvalitné komponenty zaručujú dlhú životnosť aj v náročnom prostredí. Ľahko prístupný dizajn uľahčuje aj bežnú údržbu a čistenie, takže je možné ich vykonávať rýchlo a jednoducho.
Vlastnosti a výhody
Zabudovaná nabíjačka
- Nabíjačka so širokým napätím pre pohodlné nabíjanie kdekoľvek
- Kompatibilné so širokým rozsahom napätia
Kompaktné rozmery
- Dobrá manévrovateľnosť
- Jednoduchá obsluha bez poškodenia steny
- Jednoduchá manipulácia
Optimálne odsávanie
- Stierka tiež spoľahlivo stiahne vodu aj z úzkych miest.
- Okamžite vysuší podlahu
Sklopné a nastaviteľné riadidlá
- Kompaktný dizajn, šetrí viac miesta pri skladovaní
- Jednoduchá preprava, zmestí sa do väčšiny áut
- Ergonomicky nastaviteľné pre rôzne výšky operátora.
Nastaviteľný prietok vody
- Maximálny prietok vody 1 l/min
- Nastaviteľné v závislosti od typu podlahy a znečistenia
Ľahko prístupná hlavica kefy
- Na odstránenie kefy nie sú potrebné žiadne nástroje
- Jednoduchá údržba po práci
Odnímateľná nádrž na špinavú vodu
- Jednoduchá údržba
eco!efficiency mode
- Nižšia spotreba energie
- Nižšia hladina hluku
- Predĺži pracovný čas až o 25%
Zlepšené dávkovanie vody
- Vyhovuje norme EU
- Rovnomernejšie dávkovanie vody zlepšuje čistiaci výkon
Displej
- Zobrazenie chybových kódov a stavu, uľahčuje servis
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pracovná šírka kief (mm)
|350
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|470
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|max. 15 / max. 15
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 1400
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|700
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|12 / 38
|Životnosť batérie (h)
|max. 2
|Doba nabíjania batérie (h)
|nominálny 10
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|25
|Spotreba vody (l/min)
|max. 0,95
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|54
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|830 x 500 x 680
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Batéria
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Prepravné kolesá
Výbava
- Typ sacích stierok: Linatex®
Video
Oblasti využitia
- BSC
- Retail
- Služby
- ReCa
- Verejné služby
- Zdravotníctvo
- Kancelárie
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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