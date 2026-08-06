Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
Nový umývací podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp má výdrž 2 hodiny s AGM batériou a zaujme 51 cm pracovnou šírkou a 55 l nádržou na čistú vodu.
Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack sa pohodlne používa vďaka veľmi jednoduchému konceptu ovládania. Hlava kefy a stierka sa zdvíhajú a spúšťajú ručne, súčasne sa spúšťa turbína. Motor kefy sa spustí automaticky, voda sa spustí hneď po sklopení hlavice a stlačení ovládacej páky. Medzi ďalšie prednosti tohto stroja patrí tichá hlava kotúčovej kefy, ktorá je ideálna na denné čistenie. Oceníte jeho ľahkú manévrovateľnosť, ako aj bezúdržbovú batériu AGM s výdržou až 2 hodiny.
Vlastnosti a výhody
Kompaktná a pevná konštrukcia
- Vysoko všestranný, ľahko ovládateľný stroj, ktorý poskytuje dobrý výhľad.
- Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Zdvíhateľná hliníková kefová hlava
- Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.
- Extrémne robustná konštrukcia.
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
- Všetky funkcie stroja je možné ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a gombíkov.
- Jednoduché zaškolenie obsluhy stroja.
Batéria a nabíjačka batérie sú súčasťou balenia
- Bezúdržbový a bezpečný: Veľká kapacita 80 Ah pre mimoriadne dlhú dobu prevádzky.
Pohodlný štvorkolesový systém
- Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.
- Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu.
Robustný štandardný podvozok
- Znižuje náročnosť údržby a náklady.
- Zvyšuje spoľahlivosť.
Unikátny dizajn sacieho systému
- Zvyšuje užívateľskú prívetivosť.
- Znižuje pracovnú hlučnosť.
Samostatný systém nádrží na špinavú vodu
- Veľmi jednoduché čistenie.
- Zvyšuje hygienu.
Uzáver na čerstvú vodu s dávkovaním čistiaceho prostriedku
- Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
- Znižuje spotrebu a náklady na čistiaci prostriedok.
Praktická domáca základňa
- Na prenášanie rôznych doplnkových dielov.
- Nástroje na manuálne čistenie sú vždy na dosah.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Uhlíkový motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|900
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|55 / 55
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 2550
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1530
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|24 / 76
|Životnosť batérie (h)
|max. 2
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (kg)
|27
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65,2
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|240
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|137
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Vrátane batérie a nabíjačky
- Sacia lišta, v tvare V
Výbava
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Odporúča sa hlavne na použitie v upratovacích službách a hoteliérstve.
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
- Hodí sa aj na čistenie v maloobchode, v podnikových jedálňach alebo kanceláriách
- Na použitie v hoteloch a v gastronómii, maloobchode a predajniach automobilov