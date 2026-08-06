Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah

Nový umývací podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp má výdrž 2 hodiny s AGM batériou a zaujme 51 cm pracovnou šírkou a 55 l nádržou na čistú vodu.

Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack sa pohodlne používa vďaka veľmi jednoduchému konceptu ovládania. Hlava kefy a stierka sa zdvíhajú a spúšťajú ručne, súčasne sa spúšťa turbína. Motor kefy sa spustí automaticky, voda sa spustí hneď po sklopení hlavice a stlačení ovládacej páky. Medzi ďalšie prednosti tohto stroja patrí tichá hlava kotúčovej kefy, ktorá je ideálna na denné čistenie. Oceníte jeho ľahkú manévrovateľnosť, ako aj bezúdržbovú batériu AGM s výdržou až 2 hodiny.

Vlastnosti a výhody
Kompaktná a pevná konštrukcia
  • Vysoko všestranný, ľahko ovládateľný stroj, ktorý poskytuje dobrý výhľad.
  • Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Zdvíhateľná hliníková kefová hlava
  • Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.
  • Extrémne robustná konštrukcia.
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
  • Všetky funkcie stroja je možné ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a gombíkov.
  • Jednoduché zaškolenie obsluhy stroja.
Batéria a nabíjačka batérie sú súčasťou balenia
  • Bezúdržbový a bezpečný: Veľká kapacita 80 Ah pre mimoriadne dlhú dobu prevádzky.
Pohodlný štvorkolesový systém
  • Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.
  • Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu.
Robustný štandardný podvozok
  • Znižuje náročnosť údržby a náklady.
  • Zvyšuje spoľahlivosť.
Unikátny dizajn sacieho systému
  • Zvyšuje užívateľskú prívetivosť.
  • Znižuje pracovnú hlučnosť.
Samostatný systém nádrží na špinavú vodu
  • Veľmi jednoduché čistenie.
  • Zvyšuje hygienu.
Uzáver na čerstvú vodu s dávkovaním čistiaceho prostriedku
  • Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
  • Znižuje spotrebu a náklady na čistiaci prostriedok.
Praktická domáca základňa
  • Na prenášanie rôznych doplnkových dielov.
  • Nástroje na manuálne čistenie sú vždy na dosah.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Uhlíkový motor
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 900
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 55 / 55
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 2550
Reálny plošný výkon (m²/h) 1530
Typ batérie Bezúdržbová
Batéria (V/Ah) 24 / 76
Životnosť batérie (h) max. 2
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (kg) 27
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65,2
Celková povolená hmotnosť (kg) 240
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 137
Rozmery (d x š x v) (mm) 1328 x 610 x 1073

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Vrátane batérie a nabíjačky
  • Sacia lišta, v tvare V

Výbava

  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah

Video

Oblasti využitia
  • Odporúča sa hlavne na použitie v upratovacích službách a hoteliérstve.
  • Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
  • Hodí sa aj na čistenie v maloobchode, v podnikových jedálňach alebo kanceláriách
  • Na použitie v hoteloch a v gastronómii, maloobchode a predajniach automobilov
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky