Podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition
Veľmi kompaktný a ľahký umývací automat BR 30/4 C Anniversary Edition v čiernej farbe je inovatívnou a výkonnou alternatívou k ručnému čisteniu plôch do 200 m².
90. výročie Kärcher: podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition v čiernej farbe sa ovláda rovnako ľahko ako tyčový vysávač. V porovnaní s konvenčným mopovaním má stroj výhodu desaťkrát väčšieho prítlaku pre výrazne vyšší čistiaci výkon. Pridajte k tomu ešte rýchlosť valca okolo 1500 otáčok a odsávanie. V prípade odolných nečistôt je možné stierky zdvihnúť, tým sa zvyšuje čas kontaktu čistiacej vody s nečistotami. Podlaha je po vyčistení ihneď suchá, čím sa znižuje riziko pošmyknutia. Ideálne na čistenie menších obchodov, reštaurácií, čerpacích staníc, supermarketov, sociálnych zariadení, hotelových samoobslužných priestorov alebo sa dá použiť spolu s existujúcimi umývacími automatmi. Súčasťou dodávky Anniversary Edition je aj valec z mikrovlákna navyše.
Vlastnosti a výhody
Rýchlo rotujúca valcová kefa
- Pre 10-násobne vyšší prítlak ako pri ručnom čistení.
- Valcová kefa vyčistí aj štruktúrované povrchy alebo škáry.
- Valec automaticky zabezpečuje posun, takže stroj nie je potrebné tlačiť.
Okamžite suché
- Mäkké sacie stierky vysajú podlahu dosucha – dopredu i dozadu.
- Po podlahe sa dá ihneď chodiť.
- Na zintenzívnenie sa odsávanie dá vypnúť pomocou nožného pedálu.
Odsávanie vypínateľné
- Odsávanie sa dá vypnúť pomocou nožného pedálu.
- Na dôkladné čistenie môže byť v prvom kroku nanesený čistiaci roztok a v druhom odsatý.
Vyberateľné nádrže
- Šikovná nádrž na čistú vodu sa dá zvlášť vybrať a dá sa naplniť aj v malom umývadle.
- Nádrž na špinavú vodu sa dá zvlášť vybrať a môže sa vyprázdniť napríklad do umývadla.
- Nádrže sa dajú vybrať súčasne alebo každá zvlášť. Vrátane úchytky pre jednoduchú prepravu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|300
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|300
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|4 / 4
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|200
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|130
|Otáčky kief (rpm)
|1450
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|100
|Spotreba vody (l/min)
|0,3
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|max. 72
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Príkon (W)
|820
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|507 x 343 x 1145
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 1 Kus(y)
- Mikrofázové valce: 1 Kus(y)
- Prepravné kolesá
- 2 sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Napájanie zo siete
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition náhradný diel
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