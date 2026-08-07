Podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition

Veľmi kompaktný a ľahký umývací automat BR 30/4 C Anniversary Edition v čiernej farbe je inovatívnou a výkonnou alternatívou k ručnému čisteniu plôch do 200 m².

90. výročie Kärcher: podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition v čiernej farbe sa ovláda rovnako ľahko ako tyčový vysávač. V porovnaní s konvenčným mopovaním má stroj výhodu desaťkrát väčšieho prítlaku pre výrazne vyšší čistiaci výkon. Pridajte k tomu ešte rýchlosť valca okolo 1500 otáčok a odsávanie. V prípade odolných nečistôt je možné stierky zdvihnúť, tým sa zvyšuje čas kontaktu čistiacej vody s nečistotami. Podlaha je po vyčistení ihneď suchá, čím sa znižuje riziko pošmyknutia. Ideálne na čistenie menších obchodov, reštaurácií, čerpacích staníc, supermarketov, sociálnych zariadení, hotelových samoobslužných priestorov alebo sa dá použiť spolu s existujúcimi umývacími automatmi. Súčasťou dodávky Anniversary Edition je aj valec z mikrovlákna navyše.

Vlastnosti a výhody
Rýchlo rotujúca valcová kefa
  • Pre 10-násobne vyšší prítlak ako pri ručnom čistení.
  • Valcová kefa vyčistí aj štruktúrované povrchy alebo škáry.
  • Valec automaticky zabezpečuje posun, takže stroj nie je potrebné tlačiť.
Okamžite suché
  • Mäkké sacie stierky vysajú podlahu dosucha – dopredu i dozadu.
  • Po podlahe sa dá ihneď chodiť.
  • Na zintenzívnenie sa odsávanie dá vypnúť pomocou nožného pedálu.
Odsávanie vypínateľné
  • Odsávanie sa dá vypnúť pomocou nožného pedálu.
  • Na dôkladné čistenie môže byť v prvom kroku nanesený čistiaci roztok a v druhom odsatý.
Vyberateľné nádrže
  • Šikovná nádrž na čistú vodu sa dá zvlášť vybrať a dá sa naplniť aj v malom umývadle.
  • Nádrž na špinavú vodu sa dá zvlášť vybrať a môže sa vyprázdniť napríklad do umývadla.
  • Nádrže sa dajú vybrať súčasne alebo každá zvlášť. Vrátane úchytky pre jednoduchú prepravu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 300
Pracovná šírka vysávania (mm) 300
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 4 / 4
Teoretický plošný výkon (m²/h) 200
Reálny plošný výkon (m²/h) 130
Otáčky kief (rpm) 1450
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 100
Spotreba vody (l/min) 0,3
Hladina akustického tlaku (dB(A)) max. 72
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Príkon (W) 820
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 12
Rozmery (d x š x v) (mm) 507 x 343 x 1145

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 1 Kus(y)
  • Mikrofázové valce: 1 Kus(y)
  • Prepravné kolesá
  • 2 sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Napájanie zo siete
Sušič Podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition náhradný diel

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