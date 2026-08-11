Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further

BR 35/12 C Bp Pack Go!Further je čierny umývací stroj s batériovým pohonom v limitovanej edícii vyrobený z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a má exkluzívne príslušenstvo.

Limitovaná edícia čierneho umývacieho stroja na batérie BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, vyrobeného z 38 percent recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom, je ideálnym riešením pre efektívne čistenie malých a husto zariadených priestorov. Čistí dopredu aj dozadu a vďaka nízkej hmotnosti sa ľahko prepravuje a je vhodný na použitie na schodoch. Jeho otočná valcová kefa s technológiou KART (Kärcher Advanced Response Technology) umožňuje prácu v úzkych zákrutách, čím zaisťuje maximálnu manévrovateľnosť a obratnosť. Výkonná lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou umožňuje dlhú dobu prevádzky, je bezúdržbová, rýchlo sa nabíja a až trikrát odolnejšia ako bežné olovené batérie. Pre ešte väčšiu účinnosť je možné stlačením tlačidla aktivovať režim eco!efficiency. To znižuje spotrebu energie, predlžuje výdrž batérie a znižuje prevádzkovú hlučnosť približne o 40 percent, čo umožňuje pracovať aj v oblastiach citlivých na hluk.

Vlastnosti a výhody
Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie
  • Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti oproti bežným batériám.
  • V prípade potreby je možné dobitie alebo čiastočné nabitie.
  • Rýchle nabíjanie (do plna za 3 hodiny, do polovice za 1 hodinu).
Mimoriadne obratný a efektívny – ideálny do husto zariadených priestorov
  • Kefová otočná hlava o +/– 200° s technológiou KART umožňuje so strojom zatáčať. Pre pohodlnú jazdu do zákrut
  • Kefa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozbiera vodu v každej zákrute.
  • V prípade potreby je možné čistiť aj odsávať smerom dozadu.
Prvky udržateľnosti
  • Dizajn s 38 % recyklovaného plastu¹⁾
  • O 40 % znížená hlučnosť.
  • Až o 50 % dlhšia doba prevádzky a znížené emisie CO₂ vďaka režimu eco!Mode.
Kompaktný stroj
  • Možnosť odsunutia od steny v 90° uhle.
  • Žiadne prečnievajúce časti; jednoduchá obsluha.
Veľmi malá hmotnosť stroja
  • O 35% ľahší ako porovnateľné stroje.
  • Ľahšie prechádzanie cez stupne, prahy a po schodoch.
  • Jednoduchšia preprava v aute.
Vrátane zberu hrubých nečistôt
  • Efektívne zametanie, umývanie a odsávanie v jednom pracovnom kroku.
  • Zbiera kamienky, úlomky dreva a iné malé diely.
  • Zabezpečuje optimálne fungovanie sacej lišty.
Vodiaca tyč sa dá sklopiť
  • Kompaktné skladovanie.
  • Preprava možná aj v malých autách.
Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč
  • Nastavenie je možné pre osoby s akoukoľvek výškou.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 350
Pracovná šírka vysávania (mm) 450
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 12 / 12
Teoretický plošný výkon (m²/h) 1400
Reálny plošný výkon (m²/h) 1050
Typ batérie Li-Ion
Batéria (V/Ah) 25,2 / 21
Životnosť batérie (h) max. 1,5
Doba nabíjania batérie (h) Približne 2,7
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 220 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Otáčky kief (rpm) 700 - 1500
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Šírka otáčania v uličke (mm) 1050
Spotreba vody (l/min) 1
Hladina akustického tlaku (dB(A)) max. 65
Príkon (W) 500
Farba Antracitová
Celková povolená hmotnosť (kg) 48
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 36
Rozmery (d x š x v) (mm) 930 x 420 x 1100

¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 1 Kus(y)
  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
  • Prepravné kolesá
  • Sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Variabilný prítlak
Sušič Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
Sušič Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further náhradný diel

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