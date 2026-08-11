Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
BR 35/12 C Bp Pack Go!Further je čierny umývací stroj s batériovým pohonom v limitovanej edícii vyrobený z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a má exkluzívne príslušenstvo.
Limitovaná edícia čierneho umývacieho stroja na batérie BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, vyrobeného z 38 percent recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom, je ideálnym riešením pre efektívne čistenie malých a husto zariadených priestorov. Čistí dopredu aj dozadu a vďaka nízkej hmotnosti sa ľahko prepravuje a je vhodný na použitie na schodoch. Jeho otočná valcová kefa s technológiou KART (Kärcher Advanced Response Technology) umožňuje prácu v úzkych zákrutách, čím zaisťuje maximálnu manévrovateľnosť a obratnosť. Výkonná lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou umožňuje dlhú dobu prevádzky, je bezúdržbová, rýchlo sa nabíja a až trikrát odolnejšia ako bežné olovené batérie. Pre ešte väčšiu účinnosť je možné stlačením tlačidla aktivovať režim eco!efficiency. To znižuje spotrebu energie, predlžuje výdrž batérie a znižuje prevádzkovú hlučnosť približne o 40 percent, čo umožňuje pracovať aj v oblastiach citlivých na hluk.
Vlastnosti a výhody
Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie
- Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti oproti bežným batériám.
- V prípade potreby je možné dobitie alebo čiastočné nabitie.
- Rýchle nabíjanie (do plna za 3 hodiny, do polovice za 1 hodinu).
Mimoriadne obratný a efektívny – ideálny do husto zariadených priestorov
- Kefová otočná hlava o +/– 200° s technológiou KART umožňuje so strojom zatáčať. Pre pohodlnú jazdu do zákrut
- Kefa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozbiera vodu v každej zákrute.
- V prípade potreby je možné čistiť aj odsávať smerom dozadu.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 38 % recyklovaného plastu¹⁾
- O 40 % znížená hlučnosť.
- Až o 50 % dlhšia doba prevádzky a znížené emisie CO₂ vďaka režimu eco!Mode.
Kompaktný stroj
- Možnosť odsunutia od steny v 90° uhle.
- Žiadne prečnievajúce časti; jednoduchá obsluha.
Veľmi malá hmotnosť stroja
- O 35% ľahší ako porovnateľné stroje.
- Ľahšie prechádzanie cez stupne, prahy a po schodoch.
- Jednoduchšia preprava v aute.
Vrátane zberu hrubých nečistôt
- Efektívne zametanie, umývanie a odsávanie v jednom pracovnom kroku.
- Zbiera kamienky, úlomky dreva a iné malé diely.
- Zabezpečuje optimálne fungovanie sacej lišty.
Vodiaca tyč sa dá sklopiť
- Kompaktné skladovanie.
- Preprava možná aj v malých autách.
Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč
- Nastavenie je možné pre osoby s akoukoľvek výškou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|350
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|450
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|12 / 12
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|1400
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1050
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|25,2 / 21
|Životnosť batérie (h)
|max. 1,5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 2,7
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|220 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|700 - 1500
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1050
|Spotreba vody (l/min)
|1
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|max. 65
|Príkon (W)
|500
|Farba
|Antracitová
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|48
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|36
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 1 Kus(y)
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Prepravné kolesá
- Sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Variabilný prítlak
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further náhradný diel
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