Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack

Vysoko výkonný batériový umývací podlahový stroj s odsávaním BR 45/22 C Bp Pack. S rotačnou valcovou kefou a technológiou KART pre maximálnu manévrovateľnosť a vysoký plošný výkon.

Aj vo veľkých priestoroch sa často vyskytujú úzke miesta, ktoré je náročné z hľadiska manévrovateľnosti ťažšie vyčistiť. Vtedy sa náš umývací stroj s odsávaním BR 45/22 C Bp Pack skutočne prejaví. Vďaka valcovej kefe s technológiou KART (Kärcher Advanced Response Technology), ktorú je možné otočiť o 200° v oboch smeroch, a veľkej pracovnej šírke je mimoriadne obratný – vďaka čomu je ideálnou voľbou aj pre preplnené priestory. Zároveň sú kefa a stierka vždy umiestnené naprieč smeru jazdy – pre vyšší plošný výkon a rovnomernejší výsledok čistenia. V porovnaní s bežnými olovenými batériami ponúkajú vstavané vysokovýkonné lítium-iónové batérie až trikrát dlhšiu životnosť. Navyše sú úplne bezúdržbové. Prevádzkovú dobu je možné ešte predĺžiť použitím inovatívneho režimu eco!efficiency – ktorý tiež znižuje prevádzkový hluk približne o 40 percent. HEPA filter, ktorý je k dispozícii ako voliteľný doplnok, čistí odpadový vzduch, vďaka čomu je vhodný na použitie aj v priestoroch s prísnymi hygienickými požiadavkami.

Vlastnosti a výhody
Kefová hlava otočná o +/– 200° s technológiou KART pre pohodlnú jazdu do zákrut
  • Extrémne obratný a efektívny – ideálny na plochy husto zastavané nábytkom.
  • Kefa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozbiera vodu v každej zákrute.
  • V prípade potreby je možné čistiť aj odsávať smerom dozadu.
Vrátane výkonnej zabudovanej nabíjačky
  • Nabíjačka je vždy poruke; nabíjanie je možné kedykoľvek.
  • Stroj sa sám vypne. Žiadna spotreba energie v režime Stand-by.
Vrátane funkcie zametania
  • Efektívne zametanie, umývanie a odsávanie v jednom pracovnom kroku.
  • Zbiera kamienky, úlomky dreva a iné malé diely.
  • Zabezpečuje optimálne fungovanie sacej lišty.
Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie
  • Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti ako bežné batérie.
  • V prípade potreby je možné dobitie alebo čiastočné nabitie.
  • Vhodný aj pre viaczmennú prevádzku.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
  • Šetrí zdroje a predlžuje výdrž až o 50 %.
  • O 40 % znížená hlučnosť.
  • Znížené emisie CO2.
Kompaktný stroj
  • Možnosť odsunutia od steny v 90° uhle.
  • Žiadne prestoje.
  • Jednoduchá obsluha.
Veľmi malá hmotnosť stroja
  • Jednoduchá preprava aj na dlhších trasách.
  • Jednoduchšia preprava v aute.
Vodiaca tyč sa dá sklopiť
  • Kompaktné skladovanie.
  • Preprava možná aj v malých autách.
Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč
  • Nastavenie je možné pre osoby s akoukoľvek výškou.
Technológia valcov
  • Vysoký prítlak na odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
  • Ideálny na čistenie škár a štruktúrovaných povrchov.
  • Rovnomerný výsledok čistenia.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 450
Pracovná šírka vysávania (mm) 500
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 22 / 22
Teoretický plošný výkon (m²/h) 1800
Reálny plošný výkon (m²/h) 1260
Typ batérie Li-Ion
Batéria (V/Ah) 25,2 / 30
Životnosť batérie (h) max. 2
Doba nabíjania batérie (h) Približne 3,5
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 220 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Otáčky kief (rpm) 750 - 1050
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 100 - 150
Šírka otáčania v uličke (mm) 1118
Spotreba vody (l/min) 1
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 63
Napätie (V) 25,2
Príkon (W) až do 550
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 43
Rozmery (d x š x v) (mm) 866 x 530 x 1061

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Valcová kefa: 1 Kus(y)
  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
  • Prepravné kolesá
  • Sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Variabilný prítlak
Sušič Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack
Sušič Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack
Sušič Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack
Sušič Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack
Sušič Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack

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