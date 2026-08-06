Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack
Vysoko výkonný batériový umývací podlahový stroj s odsávaním BR 45/22 C Bp Pack. S rotačnou valcovou kefou a technológiou KART pre maximálnu manévrovateľnosť a vysoký plošný výkon.
Aj vo veľkých priestoroch sa často vyskytujú úzke miesta, ktoré je náročné z hľadiska manévrovateľnosti ťažšie vyčistiť. Vtedy sa náš umývací stroj s odsávaním BR 45/22 C Bp Pack skutočne prejaví. Vďaka valcovej kefe s technológiou KART (Kärcher Advanced Response Technology), ktorú je možné otočiť o 200° v oboch smeroch, a veľkej pracovnej šírke je mimoriadne obratný – vďaka čomu je ideálnou voľbou aj pre preplnené priestory. Zároveň sú kefa a stierka vždy umiestnené naprieč smeru jazdy – pre vyšší plošný výkon a rovnomernejší výsledok čistenia. V porovnaní s bežnými olovenými batériami ponúkajú vstavané vysokovýkonné lítium-iónové batérie až trikrát dlhšiu životnosť. Navyše sú úplne bezúdržbové. Prevádzkovú dobu je možné ešte predĺžiť použitím inovatívneho režimu eco!efficiency – ktorý tiež znižuje prevádzkový hluk približne o 40 percent. HEPA filter, ktorý je k dispozícii ako voliteľný doplnok, čistí odpadový vzduch, vďaka čomu je vhodný na použitie aj v priestoroch s prísnymi hygienickými požiadavkami.
Vlastnosti a výhody
Kefová hlava otočná o +/– 200° s technológiou KART pre pohodlnú jazdu do zákrut
- Extrémne obratný a efektívny – ideálny na plochy husto zastavané nábytkom.
- Kefa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozbiera vodu v každej zákrute.
- V prípade potreby je možné čistiť aj odsávať smerom dozadu.
Vrátane výkonnej zabudovanej nabíjačky
- Nabíjačka je vždy poruke; nabíjanie je možné kedykoľvek.
- Stroj sa sám vypne. Žiadna spotreba energie v režime Stand-by.
Vrátane funkcie zametania
- Efektívne zametanie, umývanie a odsávanie v jednom pracovnom kroku.
- Zbiera kamienky, úlomky dreva a iné malé diely.
- Zabezpečuje optimálne fungovanie sacej lišty.
Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie
- Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti ako bežné batérie.
- V prípade potreby je možné dobitie alebo čiastočné nabitie.
- Vhodný aj pre viaczmennú prevádzku.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Šetrí zdroje a predlžuje výdrž až o 50 %.
- O 40 % znížená hlučnosť.
- Znížené emisie CO2.
Kompaktný stroj
- Možnosť odsunutia od steny v 90° uhle.
- Žiadne prestoje.
- Jednoduchá obsluha.
Veľmi malá hmotnosť stroja
- Jednoduchá preprava aj na dlhších trasách.
- Jednoduchšia preprava v aute.
Vodiaca tyč sa dá sklopiť
- Kompaktné skladovanie.
- Preprava možná aj v malých autách.
Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč
- Nastavenie je možné pre osoby s akoukoľvek výškou.
Technológia valcov
- Vysoký prítlak na odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
- Ideálny na čistenie škár a štruktúrovaných povrchov.
- Rovnomerný výsledok čistenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|450
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|500
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|22 / 22
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|1800
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1260
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|25,2 / 30
|Životnosť batérie (h)
|max. 2
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 3,5
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|220 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|750 - 1050
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|100 - 150
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1118
|Spotreba vody (l/min)
|1
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|63
|Napätie (V)
|25,2
|Príkon (W)
|až do 550
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|43
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|866 x 530 x 1061
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Valcová kefa: 1 Kus(y)
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Prepravné kolesá
- Sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Variabilný prítlak
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