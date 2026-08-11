Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further

BR 45/22 C Bp Pack Go!Further je čierny umývací stroj s batériovým pohonom v limitovanej edícii vyrobený z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a má exkluzívne príslušenstvo.

Aj vo veľkých priestoroch sa často vyskytujú úzke miesta, v ktorých je potrebné sa pohybovať kvôli hustej zastavanosti. V takýchto prípadoch je ideálnym riešením náš umývací stroj na batérie BR 45/22 C Bp Pack Go!Further v limitovanej edícii, vyrobený z 38 percent recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom. Je vybavený valcovou kefou, ktorú je možné otočiť o 200° v oboch smeroch s technológiou KART (Kärcher Advanced Response Technology) a veľkou pracovnou šírkou. Vďaka tomu je mimoriadne obratný a ideálny pre husto zariadené priestory. Trvalá priečna poloha kefy a stierky vzhľadom na smer jazdy zaisťuje vyšší plošný výkon a konzistentné výsledky čistenia. Použité vysokovýkonné lítium-iónové batérie sú bezúdržbové a až trikrát odolnejšie ako bežné olovené batérie. Prepínateľný režim eco!efficiency ďalej zvyšuje dobu prevádzky a znižuje prevádzkovú hlučnosť približne o 40 percent. Integrovaný filter EPA čistí odpadový vzduch od znečistenej vody a umožňuje jeho použitie aj v hygienicky citlivých priestoroch.

Vlastnosti a výhody
Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie
  • Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti oproti bežným batériám.
  • V prípade potreby je možné dobitie alebo čiastočné nabitie.
  • Rýchle nabíjanie (do plna za 3 hodiny, do polovice za 1 hodinu).
Extrémne obratný a efektívny – ideálny pre husto zariadené priestory
  • Hlava kefy otočná o +/-200° s technológiou KART, ktorá umožňuje riadenie stroja. Pre pohodlné zvládnutie zákrut.
  • Kefa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozbiera vodu v každej zákrute.
  • V prípade potreby je možné čistiť aj odsávať smerom dozadu.
Prvky udržateľnosti
  • Dizajn s 38 % recyklovaného plastu¹⁾
  • O 40 % znížená hlučnosť.
  • Až o 50 % dlhšia doba prevádzky a znížené emisie CO₂ vďaka režimu eco!Mode.
Kompaktný stroj
  • Možnosť odsunutia od steny v 90° uhle.
  • Žiadne prečnievajúce časti; jednoduchá obsluha.
Veľmi malá hmotnosť stroja
  • O 35% ľahší ako porovnateľné stroje.
  • Ľahšie prechádzanie cez stupne, prahy a po schodoch.
  • Jednoduchšia preprava v aute.
Technológia valcov
  • Vysoký prítlak na odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
  • Veľmi dobre sa hodí pri drsných podlahových krytinách alebo na čistenie škár.
  • Rovnomerný výsledok čistenia.
Vrátane zberu hrubých nečistôt
  • Efektívne zametanie, umývanie a odsávanie v jednom pracovnom kroku.
  • Zbiera kamienky, úlomky dreva a iné malé diely.
  • Zabezpečuje optimálne fungovanie sacej lišty.
Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč
  • Nastavenie je možné pre osoby s akoukoľvek výškou.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 450
Pracovná šírka vysávania (mm) 500
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 22 / 22
Teoretický plošný výkon (m²/h) 1800
Reálny plošný výkon (m²/h) 1260
Typ batérie Li-Ion
Batéria (V/Ah) 25,2 / 30
Životnosť batérie (h) max. 2
Doba nabíjania batérie (h) Približne 3,5
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 220 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Otáčky kief (rpm) 750 - 1050
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 100 - 150
Šírka otáčania v uličke (mm) 1118
Spotreba vody (l/min) 1
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 63
Napätie (V) 25,2
Príkon (W) až do 550
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 43
Rozmery (d x š x v) (mm) 866 x 530 x 1061

¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Valcová kefa: 1 Kus(y)
  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
  • Prepravné kolesá
  • Sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Variabilný prítlak
Sušič Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
Sušič Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
Sušič Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
Sušič Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
Sušič Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher