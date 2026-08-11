Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
BR 45/22 C Bp Pack Go!Further je čierny umývací stroj s batériovým pohonom v limitovanej edícii vyrobený z 38 % recyklovaného plastu¹⁾ a má exkluzívne príslušenstvo.
Aj vo veľkých priestoroch sa často vyskytujú úzke miesta, v ktorých je potrebné sa pohybovať kvôli hustej zastavanosti. V takýchto prípadoch je ideálnym riešením náš umývací stroj na batérie BR 45/22 C Bp Pack Go!Further v limitovanej edícii, vyrobený z 38 percent recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom. Je vybavený valcovou kefou, ktorú je možné otočiť o 200° v oboch smeroch s technológiou KART (Kärcher Advanced Response Technology) a veľkou pracovnou šírkou. Vďaka tomu je mimoriadne obratný a ideálny pre husto zariadené priestory. Trvalá priečna poloha kefy a stierky vzhľadom na smer jazdy zaisťuje vyšší plošný výkon a konzistentné výsledky čistenia. Použité vysokovýkonné lítium-iónové batérie sú bezúdržbové a až trikrát odolnejšie ako bežné olovené batérie. Prepínateľný režim eco!efficiency ďalej zvyšuje dobu prevádzky a znižuje prevádzkovú hlučnosť približne o 40 percent. Integrovaný filter EPA čistí odpadový vzduch od znečistenej vody a umožňuje jeho použitie aj v hygienicky citlivých priestoroch.
Vlastnosti a výhody
Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie
- Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti oproti bežným batériám.
- V prípade potreby je možné dobitie alebo čiastočné nabitie.
- Rýchle nabíjanie (do plna za 3 hodiny, do polovice za 1 hodinu).
Extrémne obratný a efektívny – ideálny pre husto zariadené priestory
- Hlava kefy otočná o +/-200° s technológiou KART, ktorá umožňuje riadenie stroja. Pre pohodlné zvládnutie zákrut.
- Kefa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozbiera vodu v každej zákrute.
- V prípade potreby je možné čistiť aj odsávať smerom dozadu.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 38 % recyklovaného plastu¹⁾
- O 40 % znížená hlučnosť.
- Až o 50 % dlhšia doba prevádzky a znížené emisie CO₂ vďaka režimu eco!Mode.
Kompaktný stroj
- Možnosť odsunutia od steny v 90° uhle.
- Žiadne prečnievajúce časti; jednoduchá obsluha.
Veľmi malá hmotnosť stroja
- O 35% ľahší ako porovnateľné stroje.
- Ľahšie prechádzanie cez stupne, prahy a po schodoch.
- Jednoduchšia preprava v aute.
Technológia valcov
- Vysoký prítlak na odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
- Veľmi dobre sa hodí pri drsných podlahových krytinách alebo na čistenie škár.
- Rovnomerný výsledok čistenia.
Vrátane zberu hrubých nečistôt
- Efektívne zametanie, umývanie a odsávanie v jednom pracovnom kroku.
- Zbiera kamienky, úlomky dreva a iné malé diely.
- Zabezpečuje optimálne fungovanie sacej lišty.
Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč
- Nastavenie je možné pre osoby s akoukoľvek výškou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|450
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|500
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|22 / 22
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|1800
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1260
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|25,2 / 30
|Životnosť batérie (h)
|max. 2
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 3,5
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|220 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|750 - 1050
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|100 - 150
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1118
|Spotreba vody (l/min)
|1
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|63
|Napätie (V)
|25,2
|Príkon (W)
|až do 550
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|43
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|866 x 530 x 1061
¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Valcová kefa: 1 Kus(y)
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Prepravné kolesá
- Sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Variabilný prítlak
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further náhradný diel
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