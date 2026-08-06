Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack 36/75
K-Mop 46 zaujme svojou intuitívnou obsluhou, ľahkou manipuláciou s pohodlným pohonom a silným sacím výkonom. Pre prvotriedne výsledky čistenia na všetkých tvrdých podlahách.
K-Mop 46 je perfektným riešením pre profesionálov, ktorí nechcú robiť kompromisy v oblasti ergonómie, odolnosti a výkonu. Jeho extrémne robustná konštrukcia v kombinácii s jednoduchým ovládaním zvládne každú výzvu – od stiesnených priestorov až po veľké plochy. Vysoká manévrovateľnosť a pracovná šírka 46 centimetrov zabezpečujú maximálnu efektivitu. Vďaka silnému saniu sú podlahy okamžite suché a pochôdzne. Intuitívne ovládanie vyžaduje len málo zaškolenia a umožňuje priame, profesionálne použitie. Ergonómia, vyvinutá v spolupráci s odborníkmi, zaručuje prácu šetrnú k chrbtici. So 4-litrovou nádržou na čistú a špinavú vodu K-Mop 46 zaujme svojou odolnosťou a udržateľnosťou: 28-percentný podiel recyklovaného materiálu, režim eco!Mode a nízke hodnoty spotreby šetria cenné zdroje. Ako súčasť systému Kärcher sa stroj bezproblémovo integruje do platformy Battery Power+ a systému Kärcher Equipment Management. Prevezmite kontrolu – s K-Mop 46, vaším spoľahlivým partnerom pre profesionálne čistenie.
Vlastnosti a výhody
Najjednoduchšia manipulácia
- Príjemný pohyb vďaka protibežným kefám
- Čistenie okrajov pomocou nárazníkových valčekov bez poškodenia zariadení či nábytku
- 360° čistenie nakláňaním stroja do všetkých smerov.
Najintuitívnejšie ovládanie
- Bezhlasové ovládanie HMI pre nastavenie najdôležitejších funkcií.
- Známe farebné kódovanie Kärcher (žlté ovládacie prvky).
- Nízke náklady na zaškolenie vďaka intuitívnemu dizajnu.
Ergonómia
- Vyvinuté v spolupráci s odborníkmi na ergonómiu.
- Výškovo nastaviteľná rukoväť pre dokonalé prispôsobenie akejkoľvek výške obsluhy.
- Znížená hmotnosť zaťaženia ruky počas prevádzky vďaka premyslenému rozloženiu komponentov.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 28 % recyklovaného plastu¹⁾.
Najlepšie výsledky čistenia
- 4-litrové nádrže na čistú a špinavú vodu pre dostatočný čistiaci výkon
- Efektívne čistenie aj tých najmenších, silne zastavaných priestorov, ako aj veľkých plôch.
- 2-stupňové intenzívne čistenie so zdvíhacou stierkou.
Perfektné sanie
- Sacie stierky Linatex® sú súčasťou štandardnej výbavy.
- Výškovo nastaviteľná, moderná hliníková stierka.
- Suché podlahy aj na silne textúrovaných tvrdých podlahových krytinách.
Pripojiteľnosť
- Voliteľný pripojovací modul Plug-in Connect.
- Zaznamenávanie skutočných pracovných hodín a polohy.
- Zobrazenie údajov v reálnom čase na portáli Kärcher Equipment Management Portal.
Batériová platforma
- 36 V Battery Power+ vymeniteľné batérie.
- Spoľahlivá ochrana pre aplikácie s vodou.
- Lítium-iónová batéria zaručuje konzistentný výkon a zabraňuje samovybíjaniu a pamäťovému efektu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|460
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|4 / 4
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 1840
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1200
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|7,5
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie
|(7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/h)
|Režim eco!efficiency: / Približne 1 (7,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Nabíjací prúd (A)
|6
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|350
|Spotreba vody (ml/min)
|max. 440
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|24,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|446 x 551 x 1154
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Prepravné kolesá
Výbava
- Batéria: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ batéria (1 kus)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka - 36 V Battery Power+ (1 kus)
- Systém s 2 nádržami
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí pre upratovacie firmy, v maloobchode alebo vo verejných budovách.
- Ideálne riešenie pre dodávateľov stavebných služieb, hotelov a reštaurácií
- Zdravotníctvo
- Ideálne sa hodí na udržiavacie a základné čistenie, napr. vo verejných budovách
- Hodí sa aj na čistenie v maloobchode, v podnikových jedálňach alebo kanceláriách
Príslušenstvo
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