Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75

K-Mop 46 zaujme svojou intuitívnou obsluhou, ľahkou manipuláciou s pohodlným pohonom a silným sacím výkonom. Pre prvotriedne výsledky čistenia na všetkých tvrdých podlahách.

K-Mop 46 je perfektným riešením pre profesionálov, ktorí nechcú robiť kompromisy v oblasti ergonómie, odolnosti a výkonu. Jeho extrémne robustná konštrukcia v kombinácii s jednoduchým ovládaním zvládne každú výzvu – od stiesnených priestorov až po veľké plochy. Vysoká manévrovateľnosť a pracovná šírka 46 centimetrov zabezpečujú maximálnu efektivitu. Vďaka silnému saniu sú podlahy okamžite suché a pochôdzne. Intuitívne ovládanie vyžaduje len málo zaškolenia a umožňuje priame, profesionálne použitie. Ergonómia, vyvinutá v spolupráci s odborníkmi, zaručuje prácu šetrnú k chrbtici. So 4-litrovou nádržou na čistú a špinavú vodu K-Mop 46 zaujme svojou odolnosťou a udržateľnosťou: 28-percentný podiel recyklovaného materiálu, režim eco!Mode a nízke hodnoty spotreby šetria cenné zdroje. Ako súčasť systému Kärcher sa stroj bezproblémovo integruje do platformy Battery Power+ a systému Kärcher Equipment Management. Prevezmite kontrolu – s K-Mop 46, vaším spoľahlivým partnerom pre profesionálne čistenie.

Vlastnosti a výhody
Najjednoduchšia manipulácia
  • Príjemný pohyb vďaka protibežným kefám
  • Čistenie okrajov pomocou nárazníkových valčekov bez poškodenia zariadení či nábytku
  • 360° čistenie nakláňaním stroja do všetkých smerov.
Najintuitívnejšie ovládanie
  • Bezhlasové ovládanie HMI pre nastavenie najdôležitejších funkcií.
  • Známe farebné kódovanie Kärcher (žlté ovládacie prvky).
  • Nízke náklady na zaškolenie vďaka intuitívnemu dizajnu.
Ergonómia
  • Vyvinuté v spolupráci s odborníkmi na ergonómiu.
  • Výškovo nastaviteľná rukoväť pre dokonalé prispôsobenie akejkoľvek výške obsluhy.
  • Znížená hmotnosť zaťaženia ruky počas prevádzky vďaka premyslenému rozloženiu komponentov.
Prvky udržateľnosti
  • Dizajn s 28 % recyklovaného plastu¹⁾.
Najlepšie výsledky čistenia
  • 4-litrové nádrže na čistú a špinavú vodu pre dostatočný čistiaci výkon
  • Efektívne čistenie aj tých najmenších, silne zastavaných priestorov, ako aj veľkých plôch.
  • 2-stupňové intenzívne čistenie so zdvíhacou stierkou.
Perfektné sanie
  • Sacie stierky Linatex® sú súčasťou štandardnej výbavy.
  • Výškovo nastaviteľná, moderná hliníková stierka.
  • Suché podlahy aj na silne textúrovaných tvrdých podlahových krytinách.
Pripojiteľnosť
  • Voliteľný pripojovací modul Plug-in Connect.
  • Zaznamenávanie skutočných pracovných hodín a polohy.
  • Zobrazenie údajov v reálnom čase na portáli Kärcher Equipment Management Portal.
Batériová platforma
  • 36 V Battery Power+ vymeniteľné batérie.
  • Spoľahlivá ochrana pre aplikácie s vodou.
  • Lítium-iónová batéria zaručuje konzistentný výkon a zabraňuje samovybíjaniu a pamäťovému efektu.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 460
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 4 / 4
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 1840
Reálny plošný výkon (m²/h) 1200
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 7,5
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora Režim eco!efficiency: (7,5 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Nabíjací prúd (A) 6
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Otáčky kief (rpm) 350
Spotreba vody (ml/min) max. 440
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 67
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 24,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 446 x 551 x 1154

Balenie obsahuje

  • Variant: Batérie a nabíjačka sú súčasťou balenia
  • Prepravné kolesá

Výbava

  • Batéria: 36 V / 7,5 Ah batéria Power + batéria (2 ks)
  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka - 36 V Battery Power+ (1 kus)
  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
Sušič Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
Sušič Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
Sušič Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
Sušič Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
Sušič Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
Sušič Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
Sušič Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
Sušič Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
Sušič Podlahový automat K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí pre upratovacie firmy, v maloobchode alebo vo verejných budovách.
  • Ideálne riešenie pre dodávateľov stavebných služieb, hotelov a reštaurácií
  • Zdravotníctvo
  • Ideálne sa hodí na udržiavacie a základné čistenie, napr. vo verejných budovách
  • Hodí sa aj na čistenie v maloobchode, v podnikových jedálňach alebo kanceláriách
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