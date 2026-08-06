Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Kompaktný a robustný B 50 W Bp s hliníkovými komponentmi a 80 Ah lítium-iónovou batériou. Dodáva sa so systémom DOSE, čistením nádrže, automatickým plnením a hlavicou orbitálnej kefy O51.
Kompaktný dizajn tohto umývacieho automatu ponúka lepšiu viditeľnosť a manévrovateľnosť. Zaujme robustným dizajnom s odolnou kovovou hlavou kefy a hliníkovou stierkou, ktorá umožňuje vynikajúce sanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych rohoch. Pokročilé možnosti nastavení a informácií ľahko spravovateľné zo smartfónu. Prívod čerstvej vody možno jednoducho doplniť z akéhokoľvek kohútika pomocou univerzálnej plniacej hadice. Hlavica orbitálnej kefy O51 má nízke vibrácie a zaručuje tie najlepšie výsledky pri údržbovom čistení a hĺbkovom čistení. Vďaka až o 25 % nižšej spotrebe vody v porovnaní s bežnými hlavami kotúčovej kefy alebo možnosti čistenia bez použitia chemikálií je stroj lídrom v oblasti šetrenia zdrojov. Lítium-iónová batéria s kapacitou 80 Ah zaisťuje dlhú dobu prevádzky. S novým systémom DOSE možno čistiaci prostriedok presne dávkovať, funkcia automatického oplachovania umožňuje bezdotykové čistenie nádržky na špinavú vodu a systém automatického dopĺňania uľahčuje plnenie nádržky na čerstvú vodu s funkciou automatického zastavenia.
Vlastnosti a výhody
Extrémne kompaktný stroj
- Dobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť.
- Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.
Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón
- Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
- Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.
Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka
- Robustné a odolné komponenty.
Parabolická stierka s odsávacími perami Linatex
- Dokonalé nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách.
- Znížené riziko pošmyknutia a menej manuálneho prepracovania.
Jednokotúčová hlava orbitálnej kefy O51
- Vynikajúci mechanický čistiaci výkon.
- Až o 40 % skrátenie času čistenia/o 25 % nižšia spotreba vody v porovnaní s hlavicami kotúčovej kefy.
- Čistenie bez chemikálií.
Eco!Flow systém
- Umožňuje dávkovanie vody závislé od rýchlosti.
- Trvalo dobré výsledky čistenia, dokonca aj v záhyboch.
Nový integrovaný systém dávkovania čistiacich prostriedkov "DOSE"
- Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku.
- Trvalo dobré výsledky čistenia a efektívna úspora nákladov.
- Bezkontaktná výmena čistiacich prostriedkov vďaka systému uzavretej slučky.
Systém automatického preplachovania nádrže
- Bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Žiadne striekanie.
Systém automatického plnenia čistej vody
- Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čistú vodu.
- Úspora času počas procesu čistenia, žiadne pretekanie vďaka automatickému zastaveniu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|850
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|50 / 50
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 3060
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1840
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|25,6 / 90
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|max. 6
|Otáčky kief (rpm)
|20
|Prítlačný tlak kief (kg)
|36
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1400
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|245
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|179
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Balenie obsahuje
- Batéria
- Nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- DOSE
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Orbitálna kefová hlava
- Obsluha pomocou aplikácie
- Auto-Fill
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Perfektné na čistenie budov, v maloobchode alebo vo verejných budovách
- Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
- Na údržbu a priebežné čistenie, napr. vo verejných budovách