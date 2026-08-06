Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF

Kompaktný a robustný B 50 W Bp s hliníkovými komponentmi a 80 Ah lítium-iónovou batériou. Dodáva sa so systémom DOSE, čistením nádrže, automatickým plnením a hlavicou orbitálnej kefy O51.

Kompaktný dizajn tohto umývacieho automatu ponúka lepšiu viditeľnosť a manévrovateľnosť. Zaujme robustným dizajnom s odolnou kovovou hlavou kefy a hliníkovou stierkou, ktorá umožňuje vynikajúce sanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych rohoch. Pokročilé možnosti nastavení a informácií ľahko spravovateľné zo smartfónu. Prívod čerstvej vody možno jednoducho doplniť z akéhokoľvek kohútika pomocou univerzálnej plniacej hadice. Hlavica orbitálnej kefy O51 má nízke vibrácie a zaručuje tie najlepšie výsledky pri údržbovom čistení a hĺbkovom čistení. Vďaka až o 25 % nižšej spotrebe vody v porovnaní s bežnými hlavami kotúčovej kefy alebo možnosti čistenia bez použitia chemikálií je stroj lídrom v oblasti šetrenia zdrojov. Lítium-iónová batéria s kapacitou 80 Ah zaisťuje dlhú dobu prevádzky. S novým systémom DOSE možno čistiaci prostriedok presne dávkovať, funkcia automatického oplachovania umožňuje bezdotykové čistenie nádržky na špinavú vodu a systém automatického dopĺňania uľahčuje plnenie nádržky na čerstvú vodu s funkciou automatického zastavenia.

Vlastnosti a výhody
Extrémne kompaktný stroj
  • Dobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť.
  • Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.
Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón
  • Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
  • Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.
Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka
  • Robustné a odolné komponenty.
Parabolická stierka s odsávacími perami Linatex
  • Dokonalé nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách.
  • Znížené riziko pošmyknutia a menej manuálneho prepracovania.
Jednokotúčová hlava orbitálnej kefy O51
  • Vynikajúci mechanický čistiaci výkon.
  • Až o 40 % skrátenie času čistenia/o 25 % nižšia spotreba vody v porovnaní s hlavicami kotúčovej kefy.
  • Čistenie bez chemikálií.
Eco!Flow systém
  • Umožňuje dávkovanie vody závislé od rýchlosti.
  • Trvalo dobré výsledky čistenia, dokonca aj v záhyboch.
Nový integrovaný systém dávkovania čistiacich prostriedkov "DOSE"
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku.
  • Trvalo dobré výsledky čistenia a efektívna úspora nákladov.
  • Bezkontaktná výmena čistiacich prostriedkov vďaka systému uzavretej slučky.
Systém automatického preplachovania nádrže
  • Bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu.
  • Žiadne striekanie.
Systém automatického plnenia čistej vody
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čistú vodu.
  • Úspora času počas procesu čistenia, žiadne pretekanie vďaka automatickému zastaveniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 50 / 50
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 3060
Reálny plošný výkon (m²/h) 1840
Typ batérie Li-Ion
Batéria (V/Ah) 25,6 / 90
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 6
Otáčky kief (rpm) 20
Prítlačný tlak kief (kg) 36
Šírka otáčania v uličke (mm) 1400
Spotreba vody (l/min) max. 2,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65
Celková povolená hmotnosť (kg) 245
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 179
Rozmery (d x š x v) (mm) 1380 x 610 x 1082

Balenie obsahuje

  • Batéria
  • Nabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
  • Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

  • DOSE
  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Orbitálna kefová hlava
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Auto-Fill
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF

Video

Oblasti využitia
  • Perfektné na čistenie budov, v maloobchode alebo vo verejných budovách
  • Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
  • Na údržbu a priebežné čistenie, napr. vo verejných budovách
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky