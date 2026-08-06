Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill

B 50 W Bp kompaktný umývací automat na mokré čistenie podláh s odolnými hliníkovými komponentmi, čistením nádrže, kotúčovou kefovou hlavou D 60 a funkciou automatického plnenia/oplachovania.

Kompaktný umývací automat B 50 W Bp je ideálny na efektívne čistenie podláh a môže sa pochváliť obzvlášť robustným dizajnom. Hlava kefy a stierka sú vyrobené z liateho hliníka s dlhou životnosťou – pre vynikajúce sanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách. Kotúčová kefová hlava D 60 s integrovanou funkciou zametania spoľahlivo zaistí optimálne výsledky čistenia a čisté podlahy. Kompaktná konštrukcia pojazdného stroja poskytuje lepší prehľad a manévrovateľnosť aj v obzvlášť úzkych priestoroch. Pohon kolies uľahčuje obsluhu a znižuje fyzickú námahu užívateľa. Funkcia automatického oplachovania umožňuje bezdotykové čistenie nádržky na špinavú vodu, systém automatického plnenia jednoduché plnenie nádržky na čerstvú vodu s funkciou automatického zastavenia vody. Čerstvá voda sa ľahko dopĺňa z akéhokoľvek kohútika pomocou univerzálnej plniacej hadice. Pokročilé nastavenia a informácie možno navyše jednoducho ovládať zo smartfónu pomocou aplikácie „Machine connect“.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill: Extrémne kompaktný stroj
Extrémne kompaktný stroj
Dobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť. Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill: Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón
Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón
Rozšírená škála funkcií a informácií. Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov. Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill: Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka
Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka
Robustné a odolné komponenty. Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.
Parabolická stierka s odsávacími perami Linatex
  • Dokonalé nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách.
  • Znížené riziko pošmyknutia a menej manuálneho prepracovania.
D 60 dvojkotúčová kefová hlava
  • Veľká a efektívna pracovná šírka.
  • Zvýšená produktivita a rýchlejšie čistenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 600
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 50 / 50
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 3600
Reálny plošný výkon (m²/h) 2160
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 6
Otáčky kief (rpm) 150
Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²) 25 / 25
Šírka otáčania v uličke (mm) 1400
Spotreba vody (l/min) max. 2,6
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65
Celková povolená hmotnosť (kg) 241
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 99
Rozmery (d x š x v) (mm) 1280 x 636 x 1082

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Auto-Fill
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill

Video

Oblasti využitia
  • Perfektné na čistenie budov, v maloobchode alebo vo verejných budovách
  • Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
  • Na údržbu a priebežné čistenie, napr. vo verejných budovách
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky