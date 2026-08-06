Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
B 50 W Bp kompaktný umývací automat na mokré čistenie podláh s odolnými hliníkovými komponentmi, čistením nádrže, kotúčovou kefovou hlavou D 60 a funkciou automatického plnenia/oplachovania.
Kompaktný umývací automat B 50 W Bp je ideálny na efektívne čistenie podláh a môže sa pochváliť obzvlášť robustným dizajnom. Hlava kefy a stierka sú vyrobené z liateho hliníka s dlhou životnosťou – pre vynikajúce sanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách. Kotúčová kefová hlava D 60 s integrovanou funkciou zametania spoľahlivo zaistí optimálne výsledky čistenia a čisté podlahy. Kompaktná konštrukcia pojazdného stroja poskytuje lepší prehľad a manévrovateľnosť aj v obzvlášť úzkych priestoroch. Pohon kolies uľahčuje obsluhu a znižuje fyzickú námahu užívateľa. Funkcia automatického oplachovania umožňuje bezdotykové čistenie nádržky na špinavú vodu, systém automatického plnenia jednoduché plnenie nádržky na čerstvú vodu s funkciou automatického zastavenia vody. Čerstvá voda sa ľahko dopĺňa z akéhokoľvek kohútika pomocou univerzálnej plniacej hadice. Pokročilé nastavenia a informácie možno navyše jednoducho ovládať zo smartfónu pomocou aplikácie „Machine connect“.
Vlastnosti a výhody
Extrémne kompaktný strojDobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť. Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.
Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfónRozšírená škála funkcií a informácií. Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov. Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.
Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníkaRobustné a odolné komponenty. Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.
Parabolická stierka s odsávacími perami Linatex
- Dokonalé nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách.
- Znížené riziko pošmyknutia a menej manuálneho prepracovania.
D 60 dvojkotúčová kefová hlava
- Veľká a efektívna pracovná šírka.
- Zvýšená produktivita a rýchlejšie čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|600
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|850
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|50 / 50
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 3600
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2160
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|max. 6
|Otáčky kief (rpm)
|150
|Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1400
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,6
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|241
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|99
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Balenie obsahuje
- Nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Obsluha pomocou aplikácie
- Auto-Fill
- Typ sacích stierok: Linatex®
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Perfektné na čistenie budov, v maloobchode alebo vo verejných budovách
- Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
- Na údržbu a priebežné čistenie, napr. vo verejných budovách