Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF

Vlastnosti a výhody
Extrémne kompaktný stroj
  • Dobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť.
  • Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.
Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón
  • Rozšírená škála funkcií a informácií.
  • Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
  • Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.
Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka
  • Robustné a odolné komponenty.
  • Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.
Parabolická stierka s odsávacími perami Linatex
  • Dokonalé nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách.
  • Znížené riziko pošmyknutia a menej manuálneho prepracovania.
Systém automatického plnenia čistej vody
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čistú vodu.
  • Úspora času počas procesu čistenia, žiadne pretekanie vďaka automatickému zastaveniu.
Systém automatického preplachovania nádrže
  • Bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu.
  • Žiadne striekanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 50 / 50
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 3060
Reálny plošný výkon (m²/h) 1840
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 6
Otáčky kief (rpm) 20
Prítlačný tlak kief (kg) 36
Šírka otáčania v uličke (mm) 1400
Spotreba vody (l/min) max. 2,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65
Celková povolená hmotnosť (kg) 245
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 109
Rozmery (d x š x v) (mm) 1380 x 610 x 1082

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Orbitálna kefová hlava
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Auto-Fill
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF

Video

Oblasti využitia
  • Perfektné na čistenie budov, v maloobchode alebo vo verejných budovách
  • Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
  • Na údržbu a priebežné čistenie, napr. vo verejných budovách
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky