Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Vlastnosti a výhody
Extrémne kompaktný stroj
- Dobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť.
- Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.
Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón
- Rozšírená škála funkcií a informácií.
- Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
- Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.
Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka
- Robustné a odolné komponenty.
- Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.
Parabolická stierka s odsávacími perami Linatex
- Dokonalé nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách.
- Znížené riziko pošmyknutia a menej manuálneho prepracovania.
Systém automatického plnenia čistej vody
- Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čistú vodu.
- Úspora času počas procesu čistenia, žiadne pretekanie vďaka automatickému zastaveniu.
Systém automatického preplachovania nádrže
- Bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Žiadne striekanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|850
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|50 / 50
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 3060
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1840
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|max. 6
|Otáčky kief (rpm)
|20
|Prítlačný tlak kief (kg)
|36
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1400
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|245
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|109
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Balenie obsahuje
- Nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Orbitálna kefová hlava
- Obsluha pomocou aplikácie
- Auto-Fill
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Perfektné na čistenie budov, v maloobchode alebo vo verejných budovách
- Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
- Na údržbu a priebežné čistenie, napr. vo verejných budovách