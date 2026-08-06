Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF

Robustný a kompaktný stroj s odolnými kovovými/hliníkovými komponentmi. Doplnková výbava: AGM batéria, DOSE systém, automatické plnenie, automatické oplachovanie a hlava orbitálnej kefy O51.

Umývací podlahový automat B 50 W Bp Pack zaujme svojim kompaktným dizajnom pre optimálnu viditeľnosť a manévrovateľnosť. Kovová hlava kefy a tlakovo liata hliníková stierka zaisťujú odolnosť a vynikajúce sanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych rohoch. Aplikácia „Machine Connect“ poskytuje pokročilé nastavenia a možnosti informácií prostredníctvom smartfónu. Batéria AGM s kapacitou 115 Ah umožňuje dlhú dobu prevádzky. Nízkovibračná hlava orbitálnej kefy O51 zaisťuje najlepšie výsledky čistenia pri údržbe a hĺbkovom čistení. Prívod čerstvej vody možno jednoducho doplniť z akéhokoľvek kohútika pomocou univerzálnej plniacej hadice. S až o 25 % nižšou spotrebou vody ako bežné hlavy kotúčovej kefy a možnosťou čistenia bez použitia chemikálií nastavuje štandard z hľadiska udržateľnosti. Nový systém DOSE zaisťuje presné dávkovanie čistiacich prostriedkov. Funkcia automatického oplachovania umožňuje vyčistiť nádrž na špinavú vodu bez toho, aby sa dostala do kontaktu s nečistotami, a nádrž na čerstvú vodu možno jednoducho naplniť pomocou funkcie automatického plnenia, ktorá zahŕňa automatické zastavenie.

Vlastnosti a výhody
Extrémne kompaktný stroj
  • Dobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť.
  • Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.
Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón
  • Rozšírená škála funkcií a informácií.
  • Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
  • Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.
Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka
  • Robustné a odolné komponenty.
  • Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.
Parabolická stierka s odsávacími perami Linatex
  • Dokonalé nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách.
  • Znížené riziko pošmyknutia a menej manuálneho prepracovania.
Jednokotúčová hlava orbitálnej kefy O51
  • Prvotriedny mechanický čistiaci výkon.
  • Až o 40 % kratší čas čistenia/o 25 % nižšia spotreba vody ako s bežnou kotúčovou hlavou kefy.
  • Čistenie bez chemikálií.
Eco!Flow systém
  • Umožňuje dávkovanie vody závislé od rýchlosti.
  • Trvalo dobré výsledky čistenia, dokonca aj v záhyboch.
Nový integrovaný systém dávkovania čistiacich prostriedkov "DOSE"
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku.
  • Trvalo dobré výsledky čistenia a efektívna úspora nákladov.
  • Bezkontaktná výmena čistiacich prostriedkov vďaka systému uzavretej slučky.
Systém automatického preplachovania nádrže
  • Bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu.
  • Žiadne striekanie.
Systém automatického plnenia čistej vody
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čistú vodu.
  • Úspora času počas procesu čistenia, žiadne pretekanie vďaka automatickému zastaveniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 50 / 50
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 3060
Reálny plošný výkon (m²/h) 1840
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 6
Otáčky kief (rpm) 20
Prítlačný tlak kief (kg) 36
Šírka otáčania v uličke (mm) 1400
Spotreba vody (l/min) max. 2,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65
Celková povolená hmotnosť (kg) 245
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 181
Rozmery (d x š x v) (mm) 1380 x 610 x 1082

Balenie obsahuje

  • Batéria
  • Nabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
  • Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

  • DOSE
  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Orbitálna kefová hlava
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Auto-Fill
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Perfektné na čistenie budov, v maloobchode alebo vo verejných budovách
  • Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
  • Ideálne sa hodí na udržiavacie a základné čistenie, napr. vo verejných budovách
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky