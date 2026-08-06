Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill

B 50 W Bp umývací stroj na podlahy. S hliníkovou stierkou, lítium-iónovou batériou 80 Ah, funkciou rýchleho nabíjania, dávkovacím systémom, kefovou hlavou R 55 a autom.plnenie/oplachovanie.

Kompaktný podlahový umývací stroj B 50 W Bp sa môže pochváliť mimoriadne robustnou konštrukciou. Hlava kefy a stierka sú vyrobené z liateho hliníka s dlhou životnosťou – pre vynikajúce nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych ohyboch. Kefková hlava R 55 s integrovanými funkciami zametania spoľahlivo zaisťuje optimálne výsledky čistenia podláh. Lítium-iónová batéria s kapacitou 80 Ah poháňa ručne vedený stroj a umožňuje dlhú prevádzkovú výdrž. Funkcia rýchleho nabíjania skracuje zbytočné časy nabíjania a dlhé prestoje. Kompaktná konštrukcia ručne vedeného stroja poskytuje lepší prehľad a manévrovateľnosť. Pohon kolies uľahčuje prevádzku a znižuje fyzickú námahu. Nový dávkovací systém DOSE tiež pomáha presne dávkovať čistiace prostriedky – šetrí peniaze a šetrí zdroje. Funkcia automatického oplachovania umožňuje bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu. Univerzálna hadica a systém automatického plnenia uľahčujú jednoduché plnenie nádrže na čistú vodu z ľubovoľného kohútika so zabudovanou funkciou zastavenia. Okrem toho sú pokročilé nastavenia a informácie ľahko prístupné z vášho smartfónu vďaka aplikácii "Machine connect".

Vlastnosti a výhody
50 A Rýchloabíjačka pre lítium-iónové batérie
  • Plne nabitý už za dve hodiny.
  • Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.
Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón
  • Rozšírená škála funkcií a informácií.
  • Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
  • Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.
Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka
  • Robustné a odolné komponenty.
  • Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.
Parabolická stierka s odsávacími perami Linatex
  • Dokonalé nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách.
  • Znížené riziko pošmyknutia a menej manuálneho prepracovania.
R 55 dvojvalcová kefová hlava
  • Vysoký kontaktný tlak a rýchlosť kefy.
  • Vynikajúce výsledky čistenia, a to aj pri hĺbkovom čistení a na štruktúrovaných podlahách.
  • Integrovaná funkcia predbežného zametania.
Eco!Flow systém
  • Umožňuje dávkovanie vody závislé od rýchlosti.
  • Trvalo dobré výsledky čistenia, dokonca aj v záhyboch.
Nový integrovaný systém dávkovania čistiacich prostriedkov "DOSE"
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku.
  • Trvalo dobré výsledky čistenia a efektívna úspora nákladov.
  • Bezkontaktná výmena čistiacich prostriedkov vďaka systému uzavretej slučky.
Systém automatického preplachovania nádrže
  • Bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu.
  • Žiadne striekanie.
Systém automatického plnenia čistej vody
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čistú vodu.
  • Úspora času počas procesu čistenia, žiadne pretekanie vďaka automatickému zastaveniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 550
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 50 / 50
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 3300
Reálny plošný výkon (m²/h) 1980
Typ batérie Li-Ion
Batéria (V/Ah) 25,6 / 90
Životnosť batérie (h) max. 2
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 6
Otáčky kief (rpm) 965
Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²) 15,5 / 63
Šírka otáčania v uličke (mm) 1400
Spotreba vody (l/min) max. 2,6
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65
Celková povolená hmotnosť (kg) 235
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 163,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 1284 x 663 x 1082

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)
  • Batéria
  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
  • Rýchlonabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
  • Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

  • Fact
  • DOSE
  • Funkcia zametania
  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Auto-Fill
  • Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Video

Oblasti využitia
  • Perfektné na čistenie budov, v maloobchode alebo vo verejných budovách
  • Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
  • Na údržbu a priebežné čistenie, napr. vo verejných budovách
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky