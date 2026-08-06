Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill

B 50 W Bp kompaktný umývací stroj na mokré čistenie podláh s hliníkovými komponentmi, dávkovacím systémom, čistením nádrže, kefovou hlavou R 55 a funkciou autom. plnenia a oplachovania.

Kompaktný podlahový umývací stroj B 50 W Bp je ideálny na efektívne čistenie podláh a môže sa pochváliť mimoriadne robustnou konštrukciou. Hlava kefy a stierka sú vyrobené z liateho hliníka s dlhou životnosťou – pre vynikajúce nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych ohyboch. Hlava kefy R 55 s integrovanou funkciou zametania spoľahlivo zaisťuje optimálne výsledky čistenia podláh. Kompaktná konštrukcia ručne vedeného stroja poskytuje lepší prehľad a manévrovateľnosť aj v obzvlášť úzkych priestoroch. Pohon kolies uľahčuje prevádzku a znižuje fyzickú námahu. Nový dávkovací systém DOSE tiež pomáha presne dávkovať čistiace prostriedky – šetrí peniaze a šetrí zdroje. Funkcia automatického oplachovania umožňuje bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu, systém automatického plnenia nádrže na čistú vodu jednoduchým naplnením s funkciou automatického zastavenia vody. Čistá voda sa ľahko dopĺňa z akéhokoľvek kohútika pomocou univerzálnej plniacej hadice. Okrem toho môžete pokročilé nastavenia a informácie jednoducho ovládať zo smartfónu pomocou aplikácie "Machine connect".

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill: Extrémne kompaktný stroj
Extrémne kompaktný stroj
Dobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť. Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill: Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón
Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón
Rozšírená škála funkcií a informácií. Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov. Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill: Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka
Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka
Robustné a odolné komponenty. Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.
Parabolická stierka s odsávacími perami Linatex
  • Dokonalé nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách.
  • Znížené riziko pošmyknutia a menej manuálneho prepracovania.
R 55 dvojvalcová kefová hlava
  • Vysoký kontaktný tlak a rýchlosť kefy.
  • Vynikajúce výsledky čistenia, a to aj pri hĺbkovom čistení a na štruktúrovaných podlahách.
  • Integrovaná funkcia predbežného zametania.
Eco!Flow systém
  • Umožňuje dávkovanie vody závislé od rýchlosti.
  • Trvalo dobré výsledky čistenia, dokonca aj v záhyboch.
Systém automatického preplachovania nádrže
  • Bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu.
  • Žiadne striekanie.
Systém automatického plnenia čistej vody
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čistú vodu.
  • Úspora času počas procesu čistenia, žiadne pretekanie vďaka automatickému zastaveniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 550
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 50 / 50
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 3300
Reálny plošný výkon (m²/h) 1980
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 6
Otáčky kief (rpm) 965
Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²) 15,5 / 63
Šírka otáčania v uličke (mm) 1400
Spotreba vody (l/min) max. 2,6
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 94
Rozmery (d x š x v) (mm) 1284 x 663 x 1082

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)
  • Nabíjačka
  • Sacie lišty, oblé
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
  • Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

  • Fact
  • DOSE
  • Funkcia zametania
  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Auto-Fill
  • Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Sušič Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Video

Oblasti využitia
  • Perfektné na čistenie budov, v maloobchode alebo vo verejných budovách
  • Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
  • Na údržbu a priebežné čistenie, napr. vo verejných budovách
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky