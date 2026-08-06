Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
B 50 W Bp kompaktný umývací stroj na mokré čistenie podláh s hliníkovými komponentmi, dávkovacím systémom, čistením nádrže, kefovou hlavou R 55 a funkciou autom. plnenia a oplachovania.
Kompaktný podlahový umývací stroj B 50 W Bp je ideálny na efektívne čistenie podláh a môže sa pochváliť mimoriadne robustnou konštrukciou. Hlava kefy a stierka sú vyrobené z liateho hliníka s dlhou životnosťou – pre vynikajúce nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych ohyboch. Hlava kefy R 55 s integrovanou funkciou zametania spoľahlivo zaisťuje optimálne výsledky čistenia podláh. Kompaktná konštrukcia ručne vedeného stroja poskytuje lepší prehľad a manévrovateľnosť aj v obzvlášť úzkych priestoroch. Pohon kolies uľahčuje prevádzku a znižuje fyzickú námahu. Nový dávkovací systém DOSE tiež pomáha presne dávkovať čistiace prostriedky – šetrí peniaze a šetrí zdroje. Funkcia automatického oplachovania umožňuje bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu, systém automatického plnenia nádrže na čistú vodu jednoduchým naplnením s funkciou automatického zastavenia vody. Čistá voda sa ľahko dopĺňa z akéhokoľvek kohútika pomocou univerzálnej plniacej hadice. Okrem toho môžete pokročilé nastavenia a informácie jednoducho ovládať zo smartfónu pomocou aplikácie "Machine connect".
Vlastnosti a výhody
Extrémne kompaktný strojDobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť. Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.
Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfónRozšírená škála funkcií a informácií. Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov. Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.
Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníkaRobustné a odolné komponenty. Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.
Parabolická stierka s odsávacími perami Linatex
- Dokonalé nasávanie aj na štruktúrovaných povrchoch a v úzkych zákrutách.
- Znížené riziko pošmyknutia a menej manuálneho prepracovania.
R 55 dvojvalcová kefová hlava
- Vysoký kontaktný tlak a rýchlosť kefy.
- Vynikajúce výsledky čistenia, a to aj pri hĺbkovom čistení a na štruktúrovaných podlahách.
- Integrovaná funkcia predbežného zametania.
Eco!Flow systém
- Umožňuje dávkovanie vody závislé od rýchlosti.
- Trvalo dobré výsledky čistenia, dokonca aj v záhyboch.
Systém automatického preplachovania nádrže
- Bezkontaktné čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Žiadne striekanie.
Systém automatického plnenia čistej vody
- Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čistú vodu.
- Úspora času počas procesu čistenia, žiadne pretekanie vďaka automatickému zastaveniu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|550
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|850
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|50 / 50
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 3300
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1980
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|max. 6
|Otáčky kief (rpm)
|965
|Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1400
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,6
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|94
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Fact
- DOSE
- Funkcia zametania
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Obsluha pomocou aplikácie
- Auto-Fill
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Typ sacích stierok: Linatex®
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Perfektné na čistenie budov, v maloobchode alebo vo verejných budovách
- Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
- Na údržbu a priebežné čistenie, napr. vo verejných budovách