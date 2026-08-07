Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li

Podlahový umývací stroj BD 70/75 W Classic Bp so 75-litrovou nádržou, dvojkotúčovou kefou a lítium-iónovými batériami. Veľmi jednoduché použitie a mimoriadne všestranný.

Náš robustný a kompaktný ručne vedený umývací automat BD 70/75 W Classic Bp Pack je vybavený lítium-iónovú batériou s kapacitou 80 Ah s extrémne vysokou stabilitou cyklu, ktorú je možné kedykoľvek nabíjať, čím je zaistená vysoká úroveň využiteľnosti stroja. Podlahový automat zaujme dvojkotúčovou kefovou hlavou s nastaviteľným prítlakom kefy, hliníkovou stierkou a objemom nádrže 75 litrov s vynikajúcim čistiacim výkonom a veľkou výdržou aj pri dlhšom používaní. Jednoduché ovládanie a servis stroja.

Vlastnosti a výhody
Lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou
  • 4- až 6-násobná stabilita cyklu v porovnaní s olovenými batériami.
  • Rýchle a stredné nabíjanie pre dlhšie prevádzkové časy a vyššiu produktivitu.
  • Nízke samovybíjanie počas dlhých prestávok.
Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.
  • Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
  • Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.﻿
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
  • Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
  • Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Kompaktná a pevná konštrukcia
  • Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrý prehľadom.
  • Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Podľa potreby nastaviteľný prítlak kief
  • V prípade potreby sa môže prítlak zvýšiť z 30 na 50 kilogramov.
  • Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy.
  • Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.﻿
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 705
Pracovná šírka vysávania (mm) 1030
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 75 / 75
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 3525
Reálny plošný výkon (m²/h) 2115
Typ batérie Li-Ion
Batéria (V/Ah) 25,6 / 90
Životnosť batérie (h) max. 1,8
Doba nabíjania batérie (h) 7
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 5
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Šírka otáčania v uličke (mm) 1550
Spotreba vody (l/min) max. 2,75
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 63 - 65
Príkon (W) max. 1850
Celková povolená hmotnosť (kg) 325
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 100
Rozmery (d x š x v) (mm) 1445 x 750 x 1065

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
  • Sacia lišta, zahnutá

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Sušič Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Sušič Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Sušič Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Sušič Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Sušič Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Sušič Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Sušič Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Sušič Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Sušič Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li

Video

Oblasti využitia
  • Ideálny na čistenie v maloobchode, nákupných centrách a stavebninách.
  • Výborný pre priemysel, prepravné firmy a letiská
  • Vynikajúco sa hodí pre upratovacie firmy, napríklad v športových halách.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky