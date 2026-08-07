Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový umývací stroj BD 70/75 W Classic Bp so 75-litrovou nádržou, dvojkotúčovou kefou a lítium-iónovými batériami. Veľmi jednoduché použitie a mimoriadne všestranný.
Náš robustný a kompaktný ručne vedený umývací automat BD 70/75 W Classic Bp Pack je vybavený lítium-iónovú batériou s kapacitou 80 Ah s extrémne vysokou stabilitou cyklu, ktorú je možné kedykoľvek nabíjať, čím je zaistená vysoká úroveň využiteľnosti stroja. Podlahový automat zaujme dvojkotúčovou kefovou hlavou s nastaviteľným prítlakom kefy, hliníkovou stierkou a objemom nádrže 75 litrov s vynikajúcim čistiacim výkonom a veľkou výdržou aj pri dlhšom používaní. Jednoduché ovládanie a servis stroja.
Vlastnosti a výhody
Lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou
- 4- až 6-násobná stabilita cyklu v porovnaní s olovenými batériami.
- Rýchle a stredné nabíjanie pre dlhšie prevádzkové časy a vyššiu produktivitu.
- Nízke samovybíjanie počas dlhých prestávok.
Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.
- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
- Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
- Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Kompaktná a pevná konštrukcia
- Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrý prehľadom.
- Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Podľa potreby nastaviteľný prítlak kief
- V prípade potreby sa môže prítlak zvýšiť z 30 na 50 kilogramov.
- Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy.
- Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|705
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1030
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|75 / 75
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 3525
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2115
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|25,6 / 90
|Životnosť batérie (h)
|max. 1,8
|Doba nabíjania batérie (h)
|7
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|max. 5
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1550
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,75
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|63 - 65
|Príkon (W)
|max. 1850
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|325
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|100
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Sacia lišta, zahnutá
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
Video
Oblasti využitia
- Ideálny na čistenie v maloobchode, nákupných centrách a stavebninách.
- Výborný pre priemysel, prepravné firmy a letiská
- Vynikajúco sa hodí pre upratovacie firmy, napríklad v športových halách.