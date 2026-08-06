Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp

Všestranný podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp so 75-litrovými nádržami, dvojvalcovou kefovou hlavou a veľmi jednoduchým konceptom obsluhy a údržby.

Vynikajúci čistiaci výkon v kombinácii so širokou škálou aplikácií a veľmi jednoduchou obsluhou: Náš BR 75/75 W Classic Bp umývací podlahový automat zaujme pri každodennom používaní, či už pri údržbe alebo hĺbkovom čistení. Okrem iného je to vďaka svojej dvojvalcovej kefovej hlave a robustnej stierke vyrobenej z vysoko kvalitného hliníka. Veľmi kompaktný dizajn s dômyselne integrovanými 75 litrovými nádržami umožňuje veľmi obratnú a agilnú manipuláciu.

Vlastnosti a výhody
Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.
  • Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
  • Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.﻿
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
  • Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
  • Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Kompaktná a pevná konštrukcia
  • Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrý prehľadom.
  • Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Podľa potreby nastaviteľný prítlak kief
  • Kontaktný tlak je možné podľa potreby zvýšiť z 30 na 50 kilogramov.
  • Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy.
  • Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.﻿
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 750
Pracovná šírka vysávania (mm) 1030
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 75 / 75
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 3750
Reálny plošný výkon (m²/h) 2250
Batéria (V) 24
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 5
Otáčky kief (rpm) 1200
Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²) 40,5 / 145
Spotreba vody (l/min) max. 2,75
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65 - 65
Príkon (W) max. 2050
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 100
Rozmery (d x š x v) (mm) 1520 x 810 x 1065

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp

Video

Oblasti využitia
  • Ideálny na čistenie v maloobchode, nákupných centrách a stavebninách.
  • Ideálny na čistenie na letiskách, v priemysle a v prepravnej oblasti.
  • Vhodný pre dodávateľov stavebných služieb, napr. v športových halách
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky