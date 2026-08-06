Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp
Všestranný podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp so 75-litrovými nádržami, dvojvalcovou kefovou hlavou a veľmi jednoduchým konceptom obsluhy a údržby.
Vynikajúci čistiaci výkon v kombinácii so širokou škálou aplikácií a veľmi jednoduchou obsluhou: Náš BR 75/75 W Classic Bp umývací podlahový automat zaujme pri každodennom používaní, či už pri údržbe alebo hĺbkovom čistení. Okrem iného je to vďaka svojej dvojvalcovej kefovej hlave a robustnej stierke vyrobenej z vysoko kvalitného hliníka. Veľmi kompaktný dizajn s dômyselne integrovanými 75 litrovými nádržami umožňuje veľmi obratnú a agilnú manipuláciu.
Vlastnosti a výhody
Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.
- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
- Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
- Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Kompaktná a pevná konštrukcia
- Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrý prehľadom.
- Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Podľa potreby nastaviteľný prítlak kief
- Kontaktný tlak je možné podľa potreby zvýšiť z 30 na 50 kilogramov.
- Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy.
- Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|750
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1030
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|75 / 75
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 3750
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2250
|Batéria (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|max. 5
|Otáčky kief (rpm)
|1200
|Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,75
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65 - 65
|Príkon (W)
|max. 2050
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|100
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
Video
Oblasti využitia
- Ideálny na čistenie v maloobchode, nákupných centrách a stavebninách.
- Ideálny na čistenie na letiskách, v priemysle a v prepravnej oblasti.
- Vhodný pre dodávateľov stavebných služieb, napr. v športových halách