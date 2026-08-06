Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp

Efektívny, výkonný a veľmi robustný: batériový podlahový automat BR 85/100 W Bp Classic s pracovným záberom 85 cm a objemom nádrže 100 l.

Podlahový automat BR 85/100 W Bp Classic má výkonný trakčný pohon, ktorý je plynule nastaviteľný na prepravnú a čistiacu rýchlosť až 5 km/h, Ďalšou praktickou funkciou pre používateľov je osvedčený koncept ovládania a adaptér Home Base, ktorý umožní prenášať potrebné čistiace pomôcky. Veľká pracovná šírka 85 centimetrov a 100 litrová nádrž umožňujú dlhé a efektívne čistenie a plošný výkon až 4800 metrov štvorcových za hodinu. BR 85/100 W Bp Classic je tiež optimálne pripravený na náročné aplikácie. Súčiastky vystavené veľkému namáhaniu, ako sú stierky a hlavice kefy, sú vyrobené z masívneho tlakovo liateho hliníka, a preto dokážu vydržať značné zaťaženie.

Vlastnosti a výhody
Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníka﻿﻿
  • Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
  • Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.﻿
Prítlak kief nastaviteľný v 2 stupňoch﻿﻿
  • V prípade potreby sa môže manuálne zvýšiť zo štandardných 40 na 68 kilogramov.
  • Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy.
  • Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.﻿
Efektívny a výkonný 300 W hnací motor
  • Pomáha bez námahy prekonať aj stúpania a šetrí silou používateľa.
  • Rýchlosť pojazdu sa dá nastavovať pomocou dobre prístupného otočného potenciometra.﻿
Farbené, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
  • Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Premyslený systém Home Base
  • Možnosť upevnenia pomôcok na ručné čistenie, ako sú háky, nádoby, mop a pod.
Cenovo atraktívny stroj z radu Classic
  • Vynikajúci pomer ceny a výkonu,
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pracovná šírka kief (mm) 850
Pracovná šírka vysávania (mm) 1090
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 100 / 100
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 4250
Reálny plošný výkon (m²/h) 2550
Batéria (V) 24
Životnosť batérie (h) max. 4,25
Otáčky kief (rpm) 1200
Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²) 49,5 / 155
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 63 - 65
Príkon (W) max. 2350
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 110
Rozmery (d x š x v) (mm) 1525 x 910 x 1065

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp

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Oblasti využitia
  • Ideálne na údržbu čistenia v maloobchode, obchodoch pre domácich majstrov, nákupných centrách, obchode, priemysle a na letiskách.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky