Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp
Efektívny, výkonný a veľmi robustný: batériový podlahový automat BR 85/100 W Bp Classic s pracovným záberom 85 cm a objemom nádrže 100 l.
Podlahový automat BR 85/100 W Bp Classic má výkonný trakčný pohon, ktorý je plynule nastaviteľný na prepravnú a čistiacu rýchlosť až 5 km/h, Ďalšou praktickou funkciou pre používateľov je osvedčený koncept ovládania a adaptér Home Base, ktorý umožní prenášať potrebné čistiace pomôcky. Veľká pracovná šírka 85 centimetrov a 100 litrová nádrž umožňujú dlhé a efektívne čistenie a plošný výkon až 4800 metrov štvorcových za hodinu. BR 85/100 W Bp Classic je tiež optimálne pripravený na náročné aplikácie. Súčiastky vystavené veľkému namáhaniu, ako sú stierky a hlavice kefy, sú vyrobené z masívneho tlakovo liateho hliníka, a preto dokážu vydržať značné zaťaženie.
Vlastnosti a výhody
Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníka
- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.
Prítlak kief nastaviteľný v 2 stupňoch
- V prípade potreby sa môže manuálne zvýšiť zo štandardných 40 na 68 kilogramov.
- Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy.
- Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.
Efektívny a výkonný 300 W hnací motor
- Pomáha bez námahy prekonať aj stúpania a šetrí silou používateľa.
- Rýchlosť pojazdu sa dá nastavovať pomocou dobre prístupného otočného potenciometra.
Farbené, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
- Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Premyslený systém Home Base
- Možnosť upevnenia pomôcok na ručné čistenie, ako sú háky, nádoby, mop a pod.
Cenovo atraktívny stroj z radu Classic
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu,
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pracovná šírka kief (mm)
|850
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1090
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|100 / 100
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 4250
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2550
|Batéria (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 4,25
|Otáčky kief (rpm)
|1200
|Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|63 - 65
|Príkon (W)
|max. 2350
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|110
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
Video
Oblasti využitia
- Ideálne na údržbu čistenia v maloobchode, obchodoch pre domácich majstrov, nákupných centrách, obchode, priemysle a na letiskách.